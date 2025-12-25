Скорость, мощность и минимальная цена — китайские электробайки удивляют рынки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 декабря 2025, 13:45

Два самых быстрых китайских электробайка за смешные деньги: что предлагают за 82 000 рублей

Два самых быстрых китайских электробайка за смешные деньги: что предлагают за 82 000 рублей

Скорость, мощность и минимальная цена — китайские электробайки удивляют рынки

Два самых быстрых китайских электробайка за смешные деньги: что предлагают за 82 000 рублей

На рынке электробайков появились два невероятно мощных и доступных китайских варианта. Их стоимость стартует от 1040 долларов, а мощность достигает 20 000 Вт. Узнайте, чем они отличаются и почему вызывают такой интерес. Эти модели могут изменить представление о доступном электротранспорте. Подробности - в нашем материале.

На рынке электробайков появились два невероятно мощных и доступных китайских варианта. Их стоимость стартует от 1040 долларов, а мощность достигает 20 000 Вт. Узнайте, чем они отличаются и почему вызывают такой интерес. Эти модели могут изменить представление о доступном электротранспорте. Подробности - в нашем материале.

Если вы когда-либо пытались найти самый быстрый и одновременно недорогой электробайк, то наверняка сталкивались с китайскими моделями. Именно такие варианты сегодня становятся настоящим открытием для тех, кто ищет максимум скорости за минимальные деньги. На рынке появились сразу два электробайка, которые способны удивить даже самых искушенных любителей быстрой езды.

Речь идет о Pegs Enduro Bike (PEB) и Stealth Bomber - оба аппарата разработаны китайскими производителями и уже успели наделать шума среди поклонников электротранспорта. Оба байка оснащены электромоторами мощностью 20 000 Вт, что позволяет им разгоняться до впечатляющих скоростей. При этом их стоимость стартует всего от 1040 долларов, что делает их одними из самых доступных в своем классе.

Как сообщает autoevolution, Pegs Enduro Bike (PEB) выпускается компанией Changzhou Domain Electric Bicycle Co. Этот электробайк рассчитан на любителей экстремальных поездок и способен преодолевать сложные участки бездорожья. Его конструкция предусматривает усиленную раму, мощную батарею и современную систему управления, что обеспечивает не только высокую скорость, но и надежность в эксплуатации.

Фото: Changzhou Domain Electric Bicycle Co

Stealth Bomber - еще один представитель китайских электробайков, который выделяется агрессивным дизайном и внушительными техническими характеристиками. Он также оснащен 20-киловаттным мотором, что позволяет ему конкурировать с некоторыми мотоциклами по динамике разгона. При этом производитель делает акцент на простоте обслуживания и возможности индивидуальной настройки под нужды владельца.

Обе модели рассчитаны на тех, кто ценит скорость и не готов переплачивать за бренд. Несмотря на свою доступность, электробайки оснащены современными системами безопасности, включая дисковые тормоза и усиленную подвеску. Это позволяет использовать их не только в городе, но и на пересеченной местности.

Интересно, что китайские производители продолжают активно развивать сегмент электротранспорта, предлагая все более мощные и доступные решения. Pegs Enduro Bike (PEB) и Stealth Bomber - яркое тому подтверждение. За относительно небольшие деньги покупатель получает технику, способную подарить новые ощущения от езды и стать отличной альтернативой традиционным мотоциклам.

Таким образом, если вы ищете быстрый, мощный и при этом недорогой электробайк, стоит обратить внимание на эти китайские новинки. Они уже завоевывают популярность не только на внутреннем рынке, но и за его пределами, предлагая уникальное сочетание цены и характеристик.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянская область Московская область Республика Адыгея
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться