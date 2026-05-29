Могут ли оштрафовать за одно и то же нарушение ПДД дважды в день: реальные случаи и нюансы закона

29 мая 2026, 18:58
Два штрафа за одно нарушение ПДД в день: когда это возможно и как защитить свои права
С развитием систем автоматической фиксации нарушений ПДД водители все чаще сталкиваются с ситуацией, когда за один и тот же проступок в течение дня приходит сразу несколько штрафов. Разбираемся, в каких случаях это законно, а когда можно добиться отмены постановления.
Системы фиксации ПДД давно стали частью повседневной жизни российских водителей. При их массовом внедрении нередки случаи, когда автомобилисты получают сразу несколько «писем счастья» за одну поездку — и не всегда понятно, насколько это правомерно. Особенно остро вопрос стоит, если речь идет о двух штрафах за одно и то же нарушение в течение одного дня.
Законодательство действительно содержит норму, согласно которой никто не может быть привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение (п. 5 ст. 4.1 КоАП РФ). Однако формулировка оставляет пространство для трактовок, и на практике ситуация оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Если несколько камер практически одновременно фиксируют одно и то же нарушение — например, превышение скорости на одном участке дороги — и автомобилист получает два постановления, это повод для обжалования. В таких случаях суды часто встают на сторону водителя, признавая, что речь идет об одном событии, за которое нельзя наказывать дважды.
Другая ситуация — когда нарушения фиксируются в разное время, пусть даже с одной и той же камерой. Например, утром и вечером водитель проезжает мимо устройства и оба раза превышает скорость. Здесь закон на стороне ГИБДД: каждое нарушение считается отдельным, и штрафы будут законными. За несколько дней таких постановлений можно накопить значительную сумму.
Иногда у автомобилистов возникают проблемы из-за того, что за один день они получают несколько штрафов с разных камер, работающих на одной трассе. Если нарушения зафиксированы в разных местах или в разное время, оспаривать их практически бессмысленно — закон допускает такую практику. Однако для некоторых видов нарушений действует дневной «иммунитет». Например, если камеры фиксируют отсутствие полиса ОСАГО, штраф может быть выписан только один раз в сутки, независимо от количества камер на маршруте.
Российским водителям важно помнить: если вы получили два штрафа за одно и то же нарушение, стоит внимательно изучить время, место и условия фиксации. В случае явного дублирования — особенно если речь идет о нескольких камерах на одном участке — есть смысл подать жалобу. При этом для ряда обстоятельств (например, отсутствия ОСАГО) применяется ограничение на количество штрафов в сутки. Важно также учитывать, что своевременная оплата штрафов позволяет получить скидку 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Актуальные данные о штрафах всегда доступны онлайн, что позволяет контролировать их и избежать неприятных сюрпризов.
Вопросы справедливости и корректности работы камер обсуждаются не первый год. Как отмечают эксперты, важно внимательно проверять постановления: иногда ошибки в оборудовании или человеческом факторе приводят к дублированию штрафов. В таких случаях обжалование может быть успешным.
