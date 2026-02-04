Почему судьбы Tucker 48 и GM EV1 до сих пор вызывают споры среди экспертов и автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 февраля 2026, 05:32

Два символа американского автопрома: кто пострадал сильнее - Tucker 48 или GM EV1

История Tucker 48 и GM EV1 - это не просто рассказ о технологиях, а пример того, как инновации могут быть остановлены на взлете. Почему эти автомобили до сих пор считаются символами несбывшихся надежд и что их объединяет - разбираемся в деталях.

Истории Такера 48 и GM EV1 - это не просто страницы прошлого прошлого автопрома. Это драмы, в которых сталкиваются амбиции, технологии и интересы крупных игроков. Оба автомобиля стали символами своего времени, но их судьба изменилась так, что до сих пор вызывает жаркие споры среди экспертов и поклонников.

Такер 48 появился в послевоенной Америке, когда страна жаждала перемен и новых идей. Престон Такер предложил нечто революционное: автомобиль с признанными традициями безопасности, аэродинамическими разработками и техническими решениями, опережающими времена. Однако, несмотря на ажиотаж и поддержку общественности, проект был фактически уничтожен со стороны власти и бюрократии. Tucker 48 так и не стал массовым явлением — выпущено было всего 51 экземпляр, сам бренд быстро исчез с рынка.

GM EV1, напротив, стал символом надежды на экологически чистое будущее уже в конце XX века. Электромобиль, который мог бы изменить транспорт, был запущен в эксплуатацию в ограниченной серии и распространялся только по лизинговой схеме. Несмотря на восторженные отзывы владельцев и интерес к технологиям, General Motors внезапно свернула проект, все автомобили были изъяты и уничтожены. Причины до сих пор обсуждаются: от давления нефтяных компаний на неготовность рынка и нестабильность.

И Такер 48, и GM EV1 стали жертвами не только технических сложностей, но и внешних факторов - финансовых и экономических. Оба проекта были ориентированы на прорыв, но столкнулись с сопротивлением, которое оказалось более сильным со стороны создателей и поддержки потребителей.

Сегодня Такер 48 воспринимается как символ несбывшихся мыслей о безопасном и инновационном автомобиле, GM EV1 - как упущенный шанс для массового перехода на электромобили. Оба случая демонстрируют хрупкость даже самых перспективных идей, если они пойдут в разрез с интересами крупных игроков рынка. И хотя прошло уже много лет, споры о том, кто пострадал сильнее - Такер 48 или GM EV1 - не утихают. Каждый из этих автомобилей оставил свой след в истории, напоминая о том, что прогресс не всегда побеждает.

Упомянутые марки: GMC
