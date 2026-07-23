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Автор: Дарья Климова

23 июля 2026, 07:51

Трагедия на руднике «Мурунтау»: водитель огромного самосвала переехал пикап Isuzu

Трагедия на руднике «Мурунтау»: водитель огромного самосвала переехал пикап Isuzu

Жуткие детали смертельного ДТП с карьерным самосвалом на золотом руднике

Трагедия на руднике «Мурунтау»: водитель огромного самосвала переехал пикап Isuzu

На одном из крупнейших рудников произошла авария с трагическими последствиями: огромный карьерный самосвал раздавил служебный пикап, в котором ехали двое сотрудников предприятия. Почему этот случай вызывает вопросы к организации движения на промышленных объектах и какие меры уже обсуждаются - разбираемся в деталях. Специалисты отмечают, что подобные происшествия часто остаются вне внимания, хотя последствия могут быть крайне серьезными.

На одном из крупнейших рудников произошла авария с трагическими последствиями: огромный карьерный самосвал раздавил служебный пикап, в котором ехали двое сотрудников предприятия. Почему этот случай вызывает вопросы к организации движения на промышленных объектах и какие меры уже обсуждаются - разбираемся в деталях. Специалисты отмечают, что подобные происшествия часто остаются вне внимания, хотя последствия могут быть крайне серьезными.

Смертельное ДТП на территории рудника «Мурунтау» в Узбекистане стало тревожным сигналом для всех, кто связан с промышленным транспортом и безопасностью на производстве. В условиях, когда тяжелая техника и служебные автомобили вынуждены работать бок о бок, даже малейшая ошибка может привести к трагедии. Для российских автомобилистов и специалистов отрасли этот случай - напоминание о том, насколько важно соблюдать строгие регламенты и не игнорировать требования безопасности.

По имеющейся информации, авария произошла ранним утром 21 июля, когда карьерный самосвал САТ-783 перевозил руду по территории предприятия. На одном из поворотов служебный пикап оказался на пути движения большегруза. В результате столкновения самосвал переехал и буквально раздавил в лепешку легковой автомобиль, в котором находились двое сотрудников Навоийского горно-металлургического комбината. Оба погибли на месте происшествия.

В официальных сообщениях НГМК подтверждается, что в аварии участвовали карьерный самосвал и служебный автомобиль. Правоохранительные органы уже начали доследственную проверку, а государственные структуры инициировали специальное расследование для выяснения причин и установления ответственности. Как отмечают представители предприятия, в ближайшее время будут введены дополнительные меры по предотвращению подобных инцидентов, а семьям погибших выражены соболезнования.

Судя по имеющимся данным, подобные аварии на промышленных объектах происходят не так уж редко, однако далеко не всегда становятся достоянием широкой общественности. Эксперты подчеркивают, что главная проблема - это пересечение маршрутов легковых и тяжелых транспортных средств, а также недостаточная видимость и усталость водителей в ночные и ранние часы. В ряде случаев причиной трагедий становится человеческий фактор: спешка, невнимательность или нарушение внутренних инструкций.

Для справки: рудник «Мурунтау» считается одним из крупнейших в регионе месторождений золота, а движение техники здесь отличается высокой интенсивностью. В подобных условиях даже незначительное отклонение от маршрута может привести к фатальным последствиям. По статистике, на промышленных площадках чаще всего страдают именно водители служебных автомобилей, поскольку они вынуждены маневрировать между массивной техникой. Этот случай вновь поднимает вопрос о необходимости внедрения современных систем контроля и автоматизации движения на закрытых территориях, а также регулярного обучения персонала правилам безопасности.

Упомянутые марки: Isuzu
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