Как спортивные инженеры УАЗа дорабатывают «Хантер» и «Пикап» для автокросса и ралли-рейдов

6 февраля 2026, 20:00
Два способа превратить УАЗ в спортивный автомобиль: опыт заводской команды
УАЗы славятся проходимостью, но их динамика часто вызывает вопросы. Заводская команда раскрывает, как из «Хантера» и «Пикапа» делают настоящие спортивные машины для гонок, не жертвуя надежностью.
В мире российских внедорожников УАЗ давно считается эталоном проходимости, хотя его динамические качества и управляемость традиционно вызывают споры. Однако сейчас, на фоне растущего интереса к автоспорту и ралли-рейдам в России, вопрос о возможности превратить классический ульяновский внедорожник в полноценный спортивный автомобиль становится особенно актуальным. Заводская команда УАЗ наглядно демонстрирует, что даже серийные «Хантер» и «Пикап» способны показывать впечатляющие результаты на гоночной трассе при грамотных и изобретательных доработках.
На кроссовой трассе представлены два ярко подготовленных автомобиля: «Хантер» для динамичных автокроссов и «Пикап» для изнурительных ралли-рейдов. Несмотря на разницу в задачах, философия их переделки едина: достичь максимального улучшения характеристик при минимальном отклонении от заводской концепции. Такой подход не только обеспечивает высокую надежность, но и соответствует строгим требованиям национальных гоночных регламентов, ограничивающих масштаб технических модификаций.
Двигатель: точная настройка вместо радикальных изменений
В основе данной машины - стандартный 2,7-литровый мотор ЗМЗ-409 с впрыском топлива. По регламенту можно менять распредвалы или использовать детали с иным профилем. Каждый двигатель полностью разбирается, детали тщательно подбираются и подгоняются, а впускные и выпускные каналы выполнены для лучшей проходимости воздуха. Электронная прошивка оптимизируется, используется спортивное масло, а нейтрализаторы удаляются для снижения сопротивления выхлопу.
В результате мощность увеличивается примерно до 150 л.с., мотор становится эластичнее и отзывчивее. При этом на надежность это не влияет: такие двигатели спокойно выдержат целый сезон гонок без капитального ремонта. Это компромисс между желанием получить больше производительности и необходимостью сохранить ресурсы.
Трансмиссия и коробка: проверенные решения
Коробка передач и раздаточная коробка практически работают без изменений. В связи с этим рекомендуется использовать старую версию раздатки с механическим управлением – она надежнее и проще в обслуживании. Пятиступенчатая механика Dymos требует лишь внимания к одной детали - упорной шайбе кулисы, которая может выйти из строя при интенсивных переключениях. В остальном трансмиссия выдерживает даже дорожные нагрузки, что подтверждает правильность выбора штатных компонентов.
Интерьер: минимализм против функциональности
Внутри «Хантер» превращается в настоящий гоночный автомобиль: убраны все лишние элементы, включая фары, стекла, обшивку и даже крышу. Остается только самое необходимое для управления и безопасности - выключатель масс, тумблер зажигания, кнопка стартера и набор приборов. Рычаг коробки передач сварен из гаечного ключа - ироничная деталь, объединяющая дух гонок.
«Пикап» сохраняет больше штатных элементов: фары, панель с климат-контролем, полноценный салон. Здесь работает экипаж из двух человек, и комфорт важен не меньше, чем функциональность. В ралли-рейдах ценится возможность быстро ориентироваться и поддерживать высокую скорость на равных дистанциях, поэтому эргономика салона играет ключевую роль.
Динамика и подвеска: борьба с массой и ухабами
«Хантер» выигрывает в динамике за счёт меньшего веса — он легче «Пикапы» на 600 кг. Это позволяет ему резво стартовать и уверенно держаться на грунтовых трассах. «Пикап» тяжелее, но его длинная база и широкая колея обеспечивают устойчивость на высоких скоростях и в поворотах. Оба автомобиля оснащены амортизаторами Ohlins с выносными бачками и регулировкой, что позволяет подвеске эффективно справляться с неровностями трассы.
Специальные шины BF Goodrich с индивидуальными протекторами с рисунком обеспечивают максимальное сцепление с поверхностью, что особенно важно на сложных участках.
Дифференциалы и управляемость: неожиданные открытия
Обе машины оснащены самоблокирующимися дифференциалами от ГАЗ-66, что позволяет эффективно уменьшать крутящий момент между колесами. Несмотря на стереотип об «упрямстве» ульяновских внедорожников, на трассе «Хантер» и «Пикап» охотно заходят в повороты даже с подключенным передним мостом. В одном из гонок «Хантер» даже перевернулся на бок, но безрезультатно — машина продолжала участвовать, что говорит о прочной конструкции и грамотной подготовке.
В целом, доработанные УАЗы работают так, что даже со значительными изменениями можно добиться впечатляющих результатов. «Пикап» выигрывает в универсальности и комфорте, а «Хантер» — в харизме и драйве. Оба направления находят поклонников своих, а заводская команда продолжает искать баланс между традициями и современными требованиями автоспорта.
