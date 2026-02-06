Как спортивные инженеры УАЗа дорабатывают «Хантер» и «Пикап» для автокросса и ралли-рейдов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:00

Два способа превратить УАЗ в спортивный автомобиль: опыт заводской команды

Два способа превратить УАЗ в спортивный автомобиль: опыт заводской команды

Как спортивные инженеры УАЗа дорабатывают «Хантер» и «Пикап» для автокросса и ралли-рейдов

Два способа превратить УАЗ в спортивный автомобиль: опыт заводской команды

УАЗы славятся проходимостью, но их динамика часто вызывает вопросы. Заводская команда раскрывает, как из «Хантера» и «Пикапа» делают настоящие спортивные машины для гонок, не жертвуя надежностью.

УАЗы славятся проходимостью, но их динамика часто вызывает вопросы. Заводская команда раскрывает, как из «Хантера» и «Пикапа» делают настоящие спортивные машины для гонок, не жертвуя надежностью.

В мире российских внедорожников УАЗ давно считается эталоном проходимости, хотя его динамические качества и управляемость традиционно вызывают споры. Однако сейчас, на фоне растущего интереса к автоспорту и ралли-рейдам в России, вопрос о возможности превратить классический ульяновский внедорожник в полноценный спортивный автомобиль становится особенно актуальным. Заводская команда УАЗ наглядно демонстрирует, что даже серийные «Хантер» и «Пикап» способны показывать впечатляющие результаты на гоночной трассе при грамотных и изобретательных доработках.

Фото: uaz.ru

На кроссовой трассе представлены два ярко подготовленных автомобиля: «Хантер» для динамичных автокроссов и «Пикап» для изнурительных ралли-рейдов. Несмотря на разницу в задачах, философия их переделки едина: достичь максимального улучшения характеристик при минимальном отклонении от заводской концепции. Такой подход не только обеспечивает высокую надежность, но и соответствует строгим требованиям национальных гоночных регламентов, ограничивающих масштаб технических модификаций.

Двигатель: точная настройка вместо радикальных изменений

В основе данной машины - стандартный 2,7-литровый мотор ЗМЗ-409 с впрыском топлива. По регламенту можно менять распредвалы или использовать детали с иным профилем. Каждый двигатель полностью разбирается, детали тщательно подбираются и подгоняются, а впускные и выпускные каналы выполнены для лучшей проходимости воздуха. Электронная прошивка оптимизируется, используется спортивное масло, а нейтрализаторы удаляются для снижения сопротивления выхлопу.

Фото: uaz.ru

В результате мощность увеличивается примерно до 150 л.с., мотор становится эластичнее и отзывчивее. При этом на надежность это не влияет: такие двигатели спокойно выдержат целый сезон гонок без капитального ремонта. Это компромисс между желанием получить больше производительности и необходимостью сохранить ресурсы.

Трансмиссия и коробка: проверенные решения

Коробка передач и раздаточная коробка практически работают без изменений. В связи с этим рекомендуется использовать старую версию раздатки с механическим управлением – она надежнее и проще в обслуживании. Пятиступенчатая механика Dymos требует лишь внимания к одной детали - упорной шайбе кулисы, которая может выйти из строя при интенсивных переключениях. В остальном трансмиссия выдерживает даже дорожные нагрузки, что подтверждает правильность выбора штатных компонентов.

Интерьер: минимализм против функциональности

Внутри «Хантер» превращается в настоящий гоночный автомобиль: убраны все лишние элементы, включая фары, стекла, обшивку и даже крышу. Остается только самое необходимое для управления и безопасности - выключатель масс, тумблер зажигания, кнопка стартера и набор приборов. Рычаг коробки передач сварен из гаечного ключа - ироничная деталь, объединяющая дух гонок.

«Пикап» сохраняет больше штатных элементов: фары, панель с климат-контролем, полноценный салон. Здесь работает экипаж из двух человек, и комфорт важен не меньше, чем функциональность. В ралли-рейдах ценится возможность быстро ориентироваться и поддерживать высокую скорость на равных дистанциях, поэтому эргономика салона играет ключевую роль.

Динамика и подвеска: борьба с массой и ухабами

«Хантер» выигрывает в динамике за счёт меньшего веса — он легче «Пикапы» на 600 кг. Это позволяет ему резво стартовать и уверенно держаться на грунтовых трассах. «Пикап» тяжелее, но его длинная база и широкая колея обеспечивают устойчивость на высоких скоростях и в поворотах. Оба автомобиля оснащены амортизаторами Ohlins с выносными бачками и регулировкой, что позволяет подвеске эффективно справляться с неровностями трассы.

Специальные шины BF Goodrich с индивидуальными протекторами с рисунком обеспечивают максимальное сцепление с поверхностью, что особенно важно на сложных участках.

Дифференциалы и управляемость: неожиданные открытия

Обе машины оснащены самоблокирующимися дифференциалами от ГАЗ-66, что позволяет эффективно уменьшать крутящий момент между колесами. Несмотря на стереотип об «упрямстве» ульяновских внедорожников, на трассе «Хантер» и «Пикап» охотно заходят в повороты даже с подключенным передним мостом. В одном из гонок «Хантер» даже перевернулся на бок, но безрезультатно — машина продолжала участвовать, что говорит о прочной конструкции и грамотной подготовке.

В целом, доработанные УАЗы работают так, что даже со значительными изменениями можно добиться впечатляющих результатов. «Пикап» выигрывает в универсальности и комфорте, а «Хантер» — в харизме и драйве. Оба направления находят поклонников своих, а заводская команда продолжает искать баланс между традициями и современными требованиями автоспорта.

Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Нижний Новгород Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться