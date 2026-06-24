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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 06:48

Два сверхновых взрыва в одной системе: уникальное открытие в созвездии Близнецов

Два сверхновых взрыва в одной системе: уникальное открытие в созвездии Близнецов

Двойной взрыв звезд на расстоянии 6000 световых лет - что это значит для науки

Два сверхновых взрыва в одной системе: уникальное открытие в созвездии Близнецов

Астрономы впервые обнаружили следы двух сверхновых в одной звездной системе. Это открытие может изменить представления о развитии массивных звезд и происхождении космических лучей, а также дать новые ответы о структуре нашей Галактики.

Астрономы впервые обнаружили следы двух сверхновых в одной звездной системе. Это открытие может изменить представления о развитии массивных звезд и происхождении космических лучей, а также дать новые ответы о структуре нашей Галактики.

Открытие двойного взрыва сверхновых в одной звездной системе стало настоящей сенсацией для астрономического сообщества. До сих пор считалось, что подобные события крайне редки, а их последствия для окружающего пространства малоизучены. Теперь ученые получили возможность наблюдать, как два массивных объекта практически завершили свой жизненный цикл, оставив после себя яркие следы в виде облаков газа и гамма-излучения.

Речь идет о знаменитой Туманности Медузы (IC 443), расположенной в созвездии Близнецов примерно в 6000 световых лет от Земли. По оценкам специалистов, возраст этого объекта составляет от 8000 до 9000 лет. Однако самое интересное — рядом с Медузой обнаружен еще один остаток сверхновой, G189.6+3.3, который, как выяснилось, взорвался раньше — возможно, от 20 000 до 110 000 лет назад. Оба объекта находятся на одном расстоянии от нас и, судя по всему, связаны между собой.

Исследование, проведенное командой под руководством Мильтиадиса Михайлидика из Стэнфордского университета, основывалось на анализе 16-летних данных с космического телескопа «Ферми». Ученые зафиксировали мощные потоки гамма-лучей, характерные для остатков сверхновых, и обнаружили, что ударная волна от G189.6+3.3 взаимодействует с плотным межзвездным газом в Туманности Медузы. Это может свидетельствовать о том, что оба взрыва произошли в одной и той же облачной системе, а их последствия до сих пор влияют на эволюцию космической среды.

Согласно расчетам, центры взрывов двух звезд разделяют около 40 световых лет, а сами звезды были в 20 и более раз массивнее нашего Солнца. Сценарий развития событий выглядит следующим образом: сначала взорвалась одна звезда, которая смогла «выбросить» вторую из системы; спустя десятки тысяч лет вторая звезда также завершила свой путь взрывом. Подобный двойной взрыв — первый подтвержденный случай в истории наблюдений, который открывает новые горизонты для изучения эволюции массивных звезд и их взаимодействия.

Особый интерес вызывает гипотеза о том, что Туманность Медузы может быть так называемым PeVatron — космическим ускорителем частиц, способным разгонять протоны до энергий, близких к пределу возможностей нашей Галактики. Если это подтвердится, ученые смогут лучше понять, как остатки сверхновых становятся источниками мощнейших космических лучей. Кроме того, открытие двойной сверхновой позволяет по-новому взглянуть на процессы обмена веществ, взрывов и «пинков» — резких изменений скорости звезд в двойных системах.

В нашей Галактике известно около 300 остатков сверхновых, но только сейчас удалось зафиксировать два таких объекта, связанных между собой. Это открытие не только расширяет представления о жизни и смерти звезд, но и может способствовать развитию космических технологий и углубленному изучению излучения. Полученные данные могут быть полезны российским ученым и инженерам для создания новых детекторов и развития астрофизических исследований.

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