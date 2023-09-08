Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП

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Трагедия произошла на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей». По предварительной информации, водитель тяжелого внедорожника ГАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Honda. От полученных травм пять человек скончались на месте, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Внедорожник ГАЗ принадлежал подведомственному учреждению министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Проведенная экспертиза показала, что водитель служебной машины находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предельный уровень был превышен почти в пять раз, сообщил в своем официальном телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. Он также заявил, что министр Минлесхоза и глава региональной Авиалесохраны отстранены от своих должностей, поскольку не смогли обеспечить должный контроль в подведомственных им учреждениях.

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