Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Тыва
Внедорожник ГАЗ принадлежал подведомственному учреждению министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы – ГАУ РТ «Авиалесоохрана». Проведенная экспертиза показала, что водитель служебной машины находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Предельный уровень был превышен почти в пять раз, сообщил в своем официальном телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг. Он также заявил, что министр Минлесхоза и глава региональной Авиалесохраны отстранены от своих должностей, поскольку не смогли обеспечить должный контроль в подведомственных им учреждениях.
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АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
-
08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
-
08.09.2023, 06:24
5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки
В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
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08.09.2023, 00:14
Современные автомобили следят за владельцами не хуже оруэлловских телекранов
В антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» специальные устройства, телекраны («telescreen») были установлены в домах граждан и использовались для тотальной слежки и пропаганды. Современные автомобили действуют, по сути, схожим образом.Читать далее
-
07.09.2023, 17:45
Китайский завод Tesla установил новый рекорд
Гигафабрика Tesla в Шанхае по праву считается самым эффективным автозаводом в мире. Первые электрокары сошли с конвейера в декабре 2019 года, и за неполных четыре года здесь собрали уже 2 млн автомобилей.Читать далее
-
07.09.2023, 15:09
Смертельное ДТП в Ленобласти: самосвал протаранил группу девочек-велосипедисток (видео)
Трагедия произошла на 59-м километре скоростной трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Большегруз Scania на полном ходу протаранил попутный автомобиль Ford, сопровождавший группу 14 – 15-летних девочек из школы-интерната Олимпийского резерва. Водитель самосвала, гражданин Узбекистана, задержан. Федерация велоспорта обвиняет 69-летнего тренера.Читать далее
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