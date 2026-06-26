Водителям стоит готовиться к заторам - ремонт КАД изменит привычные маршруты

Два участка КАД в Петербурге ограничат движение из-за ремонта до июля

Кольцевая автодорога в Санкт‑Петербурге готовится к масштабному «лечению»: с конца июня дорожники возьмутся за колейность сразу на нескольких участках. Водителей ждут перекрытия полос и снижение скорости. Рассказываем, где именно ограничат движение, на какой срок и как лучше спланировать поездки, чтобы не попасть в затяжные заторы.

Кольцевая автодорога в Санкт‑Петербурге готовится к масштабному «лечению»: с конца июня дорожники возьмутся за колейность сразу на нескольких участках. Водителей ждут перекрытия полос и снижение скорости. Рассказываем, где именно ограничат движение, на какой срок и как лучше спланировать поездки, чтобы не попасть в затяжные заторы.

В Санкт-Петербурге с конца июня стартуют масштабные работы по устранению колейности на Кольцевой автодороге. Водителям придется учитывать новые ограничения, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути. Как сообщает Gazeta.SPb, дорожники приступают к ремонту сразу на двух участках КАД, что может привести к серьезным затруднениям движения.

Первый этап работ затронет внешнее кольцо между 93-м и 83-м километрами, то есть участок между развязками с Ропшинским и Волхонским шоссе. Здесь полностью перекроют первую полосу, а на второй и третьей полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч. Эти меры будут действовать до 30 июня, поэтому автомобилистам стоит заранее продумывать альтернативные маршруты.

Следующий этап начнется уже 26 июня и продлится до 7 июля. В этот период дорожные службы займутся ремонтом между развязками с Московским шоссе и Октябрьской набережной - с 65-го по 57-й километр. На этом отрезке перекроют сразу две полосы - первую и вторую, а на оставшихся полосах также снизят максимально допустимую скорость. Это может привести к образованию длинных очередей и увеличению времени в пути, особенно в часы пик.

Водителям рекомендуется внимательно следить за изменениями в организации движения и учитывать возможные заторы при планировании поездок. Кроме того, на внутреннем кольце КАД уже действует перекрытие первой полосы на участке с 17-го по 24-й километр, которое продлится до 5 июля. Все эти меры направлены на повышение безопасности и улучшение состояния дорожного покрытия, однако временно создадут дополнительные неудобства для участников движения.

Специалисты советуют заранее выбирать альтернативные маршруты и быть готовыми к увеличению времени в пути. В ближайшие недели КАД станет менее проходимым, поэтому планирование поездок приобретает особую актуальность для всех, кто ежедневно пользуется этой магистралью.