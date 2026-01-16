Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 15:28

Редкие автомобили, которые мечтают заполучить самые богатые коллекционеры

В конце месяца Париж станет ареной для автомобильных страстей. Здесь соберутся коллекционеры, готовые тратить миллионы. На торги выставят две Ferrari с уникальной историей. Эти машины не для перепродажи, а для истинного наслаждения. Кто решится на такую покупку - интрига сохраняется.

В самом сердце Парижа, где роскошь и страсть к автомобилям сливаются в единое целое, в конце месяца произойдет событие, которое уже сейчас будоражит умы коллекционеров со всего мира. На аукционе появятся две Феррари, машины которые способны стать жемчужной любой частной коллекцией. Их общая стоимость составляет 21 миллион долларов, и это не просто цифра - это символическое следствие вкуса и безграничной любви к автомобильной истории.

Среди участников - не просто богатые люди, а настоящие фанаты, для которых обладание редким автомобилем требует инвестиций. Они не гонятся за быстрой прибылью, не планируют расставаться с машинами ради очередного выгодного предложения. Их цель - сохранить и насладиться, и возможно, передать уникальные экземпляры следующим поколениям.

Париж в эти дни превращается в арену, где страсти кипят не меньше, чем на старте «24 часа Ле-Мана». Здесь не обсуждаются стоимость страховки или расход топлива - здесь говорится о наследии.

Как сообщает Autoevolution, организаторы аукциона подготовили поистине эксклюзивную подборку. Главными звёздами вечера станут два Ferrari — не просто редкие модели, а настоящие легенды, каждая со своей уникальной историей и выдающимися характеристиками. Один из этих автомобилей участвовал в знаменитых гонках, второй же сохранился в идеальном состоянии, будто только что сошёл с конвейера. Для коллекционеров это не просто машины, а живые артефакты, способные стать жемчужиной любой музейной коллекции.

Интересно, что в последние годы рынок коллекционных автомобилей переживает настоящий бум. Цены на редкие Ferrari растут быстрее, чем на золото или произведения искусства. Однако для истинных ценителей деньги — лишь средство для достижения цели. Они готовы бороться за право обладания таким раритетом, не считаясь с расходами и не задумываясь о будущей перепродаже.

Впрочем, не все участники торгов — профессиональные коллекционеры. Среди них есть и те, кто просто мечтает однажды сесть за руль классического Ferrari, чтобы почувствовать себя частью автомобильной истории. Для них участие в аукционе — это шанс прикоснуться к мечте, даже если она в итоге останется недосягаемой.

Парижский аукцион обещает стать одним из самых ярких событий года в мире коллекционных автомобилей. Здесь решится судьба двух Ferrari, каждая из которых достойна отдельной книги. Кто станет их новым владельцем — покажет время. Но одно можно сказать точно: страсти вокруг этих машин не утихнут ещё очень долго.

