Два важных изменения для водителей с 1 августа в России
С 1 августа 2021 года должна заработать цифровая база таксистов. В Москве и Московской области начнет действовать система аналитики работы такси. Каждый водитель должен будет зарегистрироваться в системе и получить уникальный цифровой ID. По базе агрегаторы смогут отслеживать количество отработанных часов и исключать переработки. Также в системе будет оперативно обновляться информация о полученных таксистом штрафах, наличии у него действующих прав и разрешения на перевозку пассажиров. Все это должно сократить количество ДТП и повысить качество работы сервисов такси.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 877 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Москве
- 1 478 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 720 000 РNissan Note 2011 в Москве
- 375 000 РToyota Mark II 1999 в Москве
- 520 000 РInfiniti G35 2007 в Москве
- 949 000 РMercedes CL-Класс 2007 в Москве
- 255 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 1 617 000 РNissan Serena 2018 в Москве
- 2 595 000 РLexus RX 2014 в Москве
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