Две беды трассы М-11: слабая активность на 7 и 8 участках и «зайцы» на ПВП
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Так бывает, когда дело спорится с отставанием от графика. Заказчик вправе знать положение дел на стройке и причины, по которым «что-то не кроется». Ввод в эксплуатацию указанных участков неоднократно переносился, и до сегодняшнего дня все мы ориентировались на сентябрь 2019-го.
Что называется, увы и ах! Лишь бы и новые сроки были выдержаны. Уверенности, опять же, никакой. Судя по тому, что на строительстве автодороги не так много людей и техники, как хотелось бы. Срок сдачи объектов может быть поменян.
Понимая это, «Автодор» говорит о «наращивании темпов строительных работ. В частности, до конца июня 2019-го должно быть увеличено количество единиц техники и рабочих до необходимой численности». Во всяком случае, об этом шла речь в рамках совещания, которое в конце минувшей недели провел Вадим Ермилов, заместитель председателя ГК «Автодор» по строительству и реконструкции.
Это уже не первое заявление в таком духе. Напомним, что в начале июня вице-премьер Максим Акимов во время осмотра хода строительства 8 участка трассы констатировал: нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте - как людей, так и техники. Тогда в рамках совещания была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация. Однако, пока особой активности на дороге не замечено.
При всей актуальности ускорения работ на ленинградско-новгородском направлении магистрали, у «Автодора» есть и другие заботы. Например, борьба с «зайцами» на пунктах взимания платы. В этом году Госкомпания начала с ними активно бороться, заменив на пунктах пропуска шлагбаумы.
По данным, полученным от операторов, в настоящее время все мероприятия по оборудованию полос металлическими стрелами завершены. Введение с марта-апреля 2019 года жестких неоткидываемых шлагбаумов позволило в 5-7 раз сократить количество неоплачиваемых проездов. При этом в перспективе планируется использование системы free-flow («свободный поток»), которая исключает создание привычных пунктов взимания платы, и дорога становится безбарьерной.
Как отмечают в ГК «Автодор», при очевидных преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение. Система free-flow, ввиду отсутствия барьеров на пути пользователя, является более чувствительной к нарушениям в части внесения платы за проезд. Внесение изменений в законодательство обусловлено необходимостью внедрения действенной системы мер привлечения к ответственности пользователей за неоплату проезда.
В результате анализа практики установления административных штрафов в РФ предлагается ввести новый состав административного правонарушения в КоАП, заключающийся в нарушении правил оплаты проезда по платным автомобильным дорогам с санкцией в виде административного штрафа. Объем средств, полученных от оплаты штрафов, будет направлен в федеральный бюджет и пойдет на развитие автомобильных дорог в стране.
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