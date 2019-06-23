23 июня 2019, 14:12

Две беды трассы М-11: слабая активность на 7 и 8 участках и «зайцы» на ПВП

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В последнее время руководители Госкомпании «Автодор» зачастили в наш регион с мониторингом хода работ на 7 и 8 участках строящейся высокоскоростной платной магистрали М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП
Две беды трассы М 11 слабая активность на 7 и 8 участках и зайцы на ПВП

Так бывает, когда дело спорится с отставанием от графика. Заказчик вправе знать положение дел на стройке и причины, по которым «что-то не кроется». Ввод в эксплуатацию указанных участков неоднократно переносился, и до сегодняшнего дня все мы ориентировались на сентябрь 2019-го.

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Однако, в очередной раз, видимо. не заладилось, и вот уже в официальном пресс-релизе ГК «Автодор» про сентябрь ни слова. Формулировка иная: «Строительство последних двух этапов 7-го и 8-го общей протяженностью почти 140 км (Новгородская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург) должно завершиться до конца 2019 года».

Что называется, увы и ах! Лишь бы и новые сроки были выдержаны. Уверенности, опять же, никакой. Судя по тому, что на строительстве автодороги не так много людей и техники, как хотелось бы. Срок сдачи объектов может быть поменян.

Понимая это, «Автодор» говорит о «наращивании темпов строительных работ. В частности, до конца июня 2019-го должно быть увеличено количество единиц техники и рабочих до необходимой численности». Во всяком случае, об этом шла речь в рамках совещания, которое в конце минувшей недели провел Вадим Ермилов, заместитель председателя ГК «Автодор» по строительству и реконструкции.

Это уже не первое заявление в таком духе. Напомним, что в начале июня вице-премьер Максим Акимов во время осмотра хода строительства 8 участка трассы констатировал: нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте - как людей, так и техники. Тогда в рамках совещания была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация. Однако, пока особой активности на дороге не замечено.

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Из оптимистичных заявлений последнего совещания отметим следующее: в третьем квартале 2019 года планируется завершить строительные работы на 7 участке трассы М-11.

При всей актуальности ускорения работ на ленинградско-новгородском направлении магистрали, у «Автодора» есть и другие заботы. Например, борьба с «зайцами» на пунктах взимания платы.  В этом году Госкомпания начала с ними активно бороться, заменив на пунктах пропуска шлагбаумы.

По данным, полученным от операторов, в настоящее время все мероприятия по оборудованию полос металлическими стрелами завершены. Введение с марта-апреля 2019 года жестких неоткидываемых шлагбаумов позволило в 5-7 раз сократить количество неоплачиваемых проездов. При этом в перспективе планируется использование системы free-flow («свободный поток»), которая исключает создание привычных пунктов взимания платы, и дорога становится безбарьерной.

Как отмечают в ГК «Автодор», при очевидных преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение. Система free-flow, ввиду отсутствия барьеров на пути пользователя, является более чувствительной к нарушениям в части внесения платы за проезд. Внесение изменений в законодательство обусловлено необходимостью внедрения действенной системы мер привлечения к ответственности пользователей за неоплату проезда.

В результате анализа практики установления административных штрафов в РФ предлагается ввести новый состав административного правонарушения в КоАП, заключающийся в нарушении правил оплаты проезда по платным автомобильным дорогам с санкцией в виде административного штрафа. Объем средств, полученных от оплаты штрафов, будет направлен в федеральный бюджет и пойдет на развитие автомобильных дорог в стране.


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Две беды трассы М-11: слабая активность на 7 и 8 участках и «зайцы» на ПВП
Так бывает, когда дело спорится с отставанием от графика. Заказчик вправе знать положение дел на стройке и причины, по которым «что-то не кроется». Ввод в эксплуатацию указанных участков неоднократно переносился, и до сегодняшнего дня все мы ориентировались на сентябрь 2019-го.{{material_126725}} Однако, в очередной раз, видимо. не заладилось, и вот уже в официальном пресс-релизе ГК «Автодор» про сентябрь ни слова. Формулировка иная: «Строительство последних двух этапов 7-го и 8-го общей протяженностью почти 140 км (Новгородская, Ленинградская области и город Санкт-Петербург) должно завершиться до конца 2019 года».Что называется, увы и ах! Лишь бы и новые сроки были выдержаны. Уверенности, опять же, никакой. Судя по тому, что на строительстве автодороги не так много людей и техники, как хотелось бы. Срок сдачи объектов может быть поменян. Понимая это, «Автодор» говорит о «наращивании темпов строительных работ. В частности, до конца июня 2019-го должно быть увеличено количество единиц техники и рабочих до необходимой численности». Во всяком случае, об этом шла речь в рамках совещания, которое в конце минувшей недели провел Вадим Ермилов, заместитель председателя ГК «Автодор» по строительству и реконструкции.Это уже не первое заявление в таком духе. Напомним, что в начале июня вице-премьер Максим Акимов во время осмотра хода строительства 8 участка трассы констатировал: нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте - как людей, так и техники. Тогда в рамках совещания была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация. Однако, пока особой активности на дороге не замечено.{{material_126238}} Из оптимистичных заявлений последнего совещания отметим следующее: в третьем квартале 2019 года планируется завершить строительные работы на 7 участке трассы М-11.При всей актуальности ускорения работ на ленинградско-новгородском направлении магистрали, у «Автодора» есть и другие заботы. Например, борьба с «зайцами» на пунктах взимания платы.  В этом году Госкомпания начала с ними активно бороться, заменив на пунктах пропуска шлагбаумы. По данным, полученным от операторов, в настоящее время все мероприятия по оборудованию полос металлическими стрелами завершены. Введение с марта-апреля 2019 года жестких неоткидываемых шлагбаумов позволило в 5-7 раз сократить количество неоплачиваемых проездов. При этом в перспективе планируется использование системы free-flow («свободный поток»), которая исключает создание привычных пунктов взимания платы, и дорога становится безбарьерной.Как отмечают в ГК «Автодор», при очевидных преимуществах данной системы отсутствие административных штрафов за неоплату проезда не позволяет начать ее внедрение. Система free-flow, ввиду отсутствия барьеров на пути пользователя, является более чувствительной к нарушениям в части внесения платы за проезд. Внесение изменений в законодательство обусловлено необходимостью внедрения действенной системы мер привлечения к ответственности пользователей за неоплату проезда.В результате анализа практики установления административных штрафов в РФ предлагается ввести новый состав административного правонарушения в КоАП, заключающийся в нарушении правил оплаты проезда по платным автомобильным дорогам с санкцией в виде административного штрафа. Объем средств, полученных от оплаты штрафов, будет направлен в федеральный бюджет и пойдет на развитие автомобильных дорог в стране.
2019-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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