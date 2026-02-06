Какие подводные камни ждут владельцев Toyota RAV4 с пробегом и как избежать дорогостоящих ошибок при покупке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 18:36

Две главные слабости Toyota RAV4 на вторичном рынке: что скрывают моторы и трансмиссия

Toyota RAV4 четвертого поколения часто выбирают за репутацию надежности, но у этого кроссовера есть свои уязвимые места. Эксперты выделяют две серьезные проблемы, которые могут обернуться крупными расходами. Разбираемся, на что обращать внимание при покупке и эксплуатации.

Покупка Toyota RAV4 на вторичном рынке кажется беспроигрышным поступком: японский кроссовер давно закрепил за собой статус «вечного» автомобиля. Однако внешние, простые и известные конструкции скрывают нюансы, которые могут серьезно повлиять на кошелек владельца. Особенно это касается моторов и трансмиссий, где встречаются как хронические болячки, так и неожиданные мелочи.

Двигатели: японское качество с оговорками

Базовый двухлитровый бензиновый мотор 3ZR-FE с двойной системой изменения фаз газораспределения на первый взгляд не вызывает опасностей. Цепь ГРМ служит до четверти миллиона километров, а фазорегуляторы редко требуют замены раньше 150 тысяч. Но у дорестайлинговых машин возникали проблемы с системой Valvematic: актуатор мог выйти из строя уже к 50 тысячам, а его замена обходилась в круглую сумму. После 2015 года этот недостаток устранили, но внимательность при выборе экземпляра с пробегом не мешает.

Двигатель не прощает перегревов – забитый радиатор или старый антифриз быстро приводят к неприятностям. Масло лучше заменять чаще, чем рекомендует производитель, дроссельный узел требует регулярной чистки. Система VVT-i чувствительна к вязкости масла: слишком густое может вызвать сбои в работе ГРМ. Утечки из водяных насосов — еще одна типичная история для бензиновых RAV4, независимо от объема двигателя.

Вариант с 2,5-литровым мотором избавлен от части проблем: здесь не текут сальники коленвала и не стучит муфта фазовращателя. Однако насос системы охлаждения все равно может подвести, а его замена — удовольствие не из дешевых.

Дизель: компромиссы и риски

Дизельный RAV4 с мотором 2AD определением 2,2 литра специально адаптирован для России, производитель убрал сажевый фильтр и изменил настройки топливной системы. Но это не спасло от хронических проблем: форсунки редко доживают до 100 тысяч километров, а их замена обходится в десятки тысяч рублей за штуку. Форсунки склонны к переливу топлива, из-за чего срабатывают поршни и ускоренно стареет масло. После 2015 года форсунки изменились, но надежность осталась на прежнем уровне.

Еще одна беда - прокладка головки блока, которая не обеспечивает герметичность после 150 тысяч пробега. Причина - микротрещины в блоке цилиндров, что приводит к расходу масла и антифриза, а в итоге - к капитальному ремонту двигателя.

Трансмиссии: выбор есть, но не без нюансов

Механическая коробка передач встречается только с двухлитровыми бензиновыми моторами и славится выносливостью: сцепление ходит до 200 тысяч километров. Вариаторы Aisin K111 и K111F при городской эксплуатации и регулярной замене масла способны проходить до 250 тысяч, но чаще сдаются после 150 тысяч из-за износа подшипников валов. Перед покупкой стоит провести тщательную проверку: сканер, проверка масла и тест-драйв в разных режимах обязательны.

Автоматические коробки на старых бензиновых и дизельных версиях - это доработанные агрегаты от Camry. Их необходимо выполнять при основательной чистке радиаторов и своевременной замене масла. Однако в дизельных автоматах слабое место — подшипники переднего планетарного ряда, которые могут начать шуметь после 150 тысяч пробега. 

Полный привод и подвеска: мелочи, которые могут стать проблемой

При эксплуатации RAV4 на бездорожье часто страдает резьбовая часть задней стойки стабилизатора. У машин с 2,5-литровым мотором дополнительно снижается клиренс из-за слишком низко расположенной приемной трубы глушителя, что вынуждает владельцев часто переваривать эту деталь после гарантии. Погнутые стойки стабилизатора обычно заменяют на недорогие аналоги, добавляя смазку под пыльник.

Еще одним слабым местом является муфта полного привода, где слабый подшипник вала начинает характерно гудеть. Официальная дилерская рекомендация — замена всего узла, однако проблема решается и бюджетно: можно подобрать подшипник по VIN, заменить его, обновив масло, что обойдется в разы дешевле. Иногда помогает промывка и смазка старого подшипника. Кроме того, после пробега около 100 тысяч километров может начать подтекать угловой редуктор, но его ремонт обычно не сложен и не требует больших затрат.

Выводы для покупателя: внимательность – залог спокойствия

Несмотря на надежную репутацию кроссовера, Toyota RAV4 четвертого поколения требует внимательного обращения при покупке на вторичном рынке. Две центральные зоны риска — моторы и трансмиссии, но и мелкие недочеты могут доставить немало хлопот. Тщательная диагностика, регулярное обслуживание и знание слабых мест помогут избежать неприятных сюрпризов и сохранить бюджет.

Похожие материалы Тойота

