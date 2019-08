Две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 000 рублей

Ранее мы писали В России стартовали продажи обновленной Mazda 6 Российские дилеры Mazda начали официальные продажи обновленных седанов Mazda 6. Первые автомобили появились ... Читать далее

Эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стала ощутимо дороже. Цены выросли на 122 000 рублей или на 6,6 – 7,1%. Седан с 2,0-литровым бензиновым мотором Skyactive-G, для которой комплектация Supreme Plus является максимальной, теперь стоит минимум 1 846 000 рублей, без учета доплаты за цвет. А седан с 2,0-литровым агрегатом Skyactive-G мощностью 194 л.с. в «средней» для него комплектации Supreme Plus стоит от 1 961 000 рублей.