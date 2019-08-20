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20 августа 2019, 15:28

Две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 000 рублей

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Фото Mazda
Седаны Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стали дороже на 122 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 846 000 рублей за версию со 150-сильным мотором и от 1 961 000 рублей за седан с двигателем мощностью 194 сил.
Две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 000 рублей

Фото Mazda

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стала ощутимо дороже. Цены выросли на 122 000 рублей или на 6,6 – 7,1%. Седан с 2,0-литровым бензиновым мотором Skyactive-G, для которой комплектация Supreme Plus является максимальной, теперь стоит минимум 1 846 000 рублей, без учета доплаты за цвет. А седан с 2,0-литровым агрегатом Skyactive-G мощностью 194 л.с. в «средней» для него комплектации Supreme Plus стоит от 1 961 000 рублей.

Одновременно, покупателям предоставили возможность снизить цену до первоначальных значений за счет отказа от «Пакета 2» стоимостью ровно 122 000 рублей. Кожаная отделка заменяется на тканевую, а из списка оснащения исключаются подогрев руля, зоны стеклоочистителей и задних сидений, а также электропривод передних сидений с памятью для водителя.

Продажи обновленной Mazda 6 стартовали в России в декабре 2018 года. Автомобили собирают на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. В результате рестайлинга седан получил стандартный набор внешних доработок: бамперы, оптика, решетка радиатора и обилие хрома. В салоне – новая приборная панель и сидения. Улучшилась шумоизоляция и управляемость. В моторную гамму вошли три бензиновых агрегата SkyActiv-G: 2.0 (150 л.с.), 2.5 (194 л.с.) и 2.5 (231 л.с.). Все двигатели сочетаются с 6-диапазонным «автоматом». 


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 6 sedan
Помогите, Мазда6 2004 года 2.0 не заводится даже при -2.
Рик
Toyota Camry против Mazda6: привычка против стиля
Мазда красивая, люблю такого рода дизайн. Футуристично и стильно, по-моему. Хотя, к чести камри сказать, она тоже не сильно уступает 6 мазде в плане красоты дизайна. Если Мазда - 8/ 10, то Камри - 6-7/ 10 Думаю так
КсенияС
Mazda6 – серьезная опора для бренда
Для СХ-9 следовало формальную мощность двигателя ограничить 250 л.с., продажи тогда взлетели бы в разы. Маркетологи тупые у Мазды, Хонды, Доджа и пр., отсюда заявленные мощности 201, 203, 257, 277 сил. В налогообложении РФ разобраться не судьба? Денег для фирм своих просрали немерено в виде упущенной ...
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Две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 000 рублей
{{material_125170}}Эксперты аналитического агентства «Автостат» в ходе мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стала ощутимо дороже. Цены выросли на 122 000 рублей или на 6,6 – 7,1%. Седан с 2,0-литровым бензиновым мотором Skyactive-G, для которой комплектация Supreme Plus является максимальной, теперь стоит минимум 1 846 000 рублей, без учета доплаты за цвет. А седан с 2,0-литровым агрегатом Skyactive-G мощностью 194 л.с. в «средней» для него комплектации Supreme Plus стоит от 1 961 000 рублей.Одновременно, покупателям предоставили возможность снизить цену до первоначальных значений за счет отказа от «Пакета 2» стоимостью ровно 122 000 рублей. Кожаная отделка заменяется на тканевую, а из списка оснащения исключаются подогрев руля, зоны стеклоочистителей и задних сидений, а также электропривод передних сидений с памятью для водителя.Продажи обновленной Mazda 6 стартовали в России в декабре 2018 года. Автомобили собирают на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. В результате рестайлинга седан получил стандартный набор внешних доработок: бамперы, оптика, решетка радиатора и обилие хрома. В салоне – новая приборная панель и сидения. Улучшилась шумоизоляция и управляемость. В моторную гамму вошли три бензиновых агрегата SkyActiv-G: 2.0 (150 л.с.), 2.5 (194 л.с.) и 2.5 (231 л.с.). Все двигатели сочетаются с 6-диапазонным «автоматом». 
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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