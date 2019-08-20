20 августа 2019, 15:28
Две комплектации Mazda 6 подорожали на 122 000 рублей
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Фото Mazda
Седаны Mazda 6 в комплектации Supreme Plus стали дороже на 122 000 рублей. Теперь цены начинаются от 1 846 000 рублей за версию со 150-сильным мотором и от 1 961 000 рублей за седан с двигателем мощностью 194 сил.
Фото Mazda
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Одновременно, покупателям предоставили возможность снизить цену до первоначальных значений за счет отказа от «Пакета 2» стоимостью ровно 122 000 рублей. Кожаная отделка заменяется на тканевую, а из списка оснащения исключаются подогрев руля, зоны стеклоочистителей и задних сидений, а также электропривод передних сидений с памятью для водителя.
Продажи обновленной Mazda 6 стартовали в России в декабре 2018 года. Автомобили собирают на заводе Mazda Sollers во Владивостоке. В результате рестайлинга седан получил стандартный набор внешних доработок: бамперы, оптика, решетка радиатора и обилие хрома. В салоне – новая приборная панель и сидения. Улучшилась шумоизоляция и управляемость. В моторную гамму вошли три бензиновых агрегата SkyActiv-G: 2.0 (150 л.с.), 2.5 (194 л.с.) и 2.5 (231 л.с.). Все двигатели сочетаются с 6-диапазонным «автоматом».
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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