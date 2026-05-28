Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 14:42

Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех

Легенды на все времена: как Lada 2105 и Нива доказали, что советский автопром создавал машины на десятилетия

Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.

Для российских автолюбителей новость о том, что две модели Lada вошли в мировой рейтинг автомобилей-долгожителей, имеет особое значение. Это не только повод для гордости, но и подтверждение того, что отечественные машины способны выдерживать конкуренцию на мировом уровне даже спустя десятилетия. Как сообщает Autocar, в топ-35 автомобилей, которые дольше всех оставались на конвейере без радикальных изменений, попали Lada 2105 и легендарная «Нива».

Британские эксперты не стали разделять «пятерку» и «семерку», объединив их в одну позицию. По их подсчетам, с 1980 по 2012 год было выпущено более 14 миллионов экземпляров этих моделей. В Европе Lada 2105 часто воспринимают как глубокую переработку Fiat 124, но для России это самостоятельная страница истории автопрома. Модель заняла место в середине рейтинга, что уже само по себе говорит о ее востребованности и надежности.

Куда более впечатляющий результат показала «Нива», ныне известная как Lada Niva Legend. Эта машина оказалась в пятерке лидеров, уступив лишь таким легендам, как Volkswagen Beetle и VW Bus Type 2. Журналисты Autocar отмечают, что «Нива» - полностью отечественная разработка, созданная для суровых условий и бездорожья. Ее конструкция проста, а ремонтопригодность остается одним из главных плюсов. На момент публикации рейтинга внедорожнику исполнилось 48 лет, и он по-прежнему выпускается серийно.

В рейтинге также оказались такие долгожители, как индийский Hindustan Ambassador (49 лет на конвейере), британский Morgan 4/4 (64 года) и VW Bus Type 2 (64 года). Абсолютным рекордсменом стал Volkswagen Beetle, который производился почти без изменений с 1938 по 2003 год - целых 65 лет. Такой результат создает впечатление, что простота конструкции и массовость выпуска - ключевые факторы долголетия модели.

Интересно, что в списке нет современных премиальных брендов, которые часто меняют поколения и обновляют дизайн. Это подтверждает: ставка на проверенные решения и адаптацию к реальным условиям эксплуатации может быть выгоднее, чем постоянная гонка за новизной.

Для справки: Lada Niva Legend выпускается с 1977 года и за это время практически не меняла свою конструкцию. Lada 2105, стартовавшая в 1980 году, стала одной из самых массовых моделей в истории российского автопрома. Оба автомобиля до сих пор пользуются спросом на вторичном рынке, а их простота и доступность делают их привлекательными для тех, кто ценит надежность и минимальные затраты на обслуживание. Такой успех отечественных моделей может указывать на то, что в условиях нестабильной экономики и сложной логистики именно простые и проверенные временем решения остаются наиболее востребованными.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Niva Legend, ВАЗ (Lada) 2105 (от 175 000 Р)
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada), Volkswagen
