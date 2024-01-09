Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»

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Публике показали два концепта, на базе которых пару лет спустя выпустят серийные электрокары. Первый назвали Saloon («Седан»), хотя вместо традиционного трехобъемного кузова перед нами необычный клиновидный автомобиль. Второй – это фургон Space-Hub. Обе модели построены на новой электрической платформе. При проектировании кузова Saloon, будущего флагмана электрической линейки, инженеры Honda учли опыт, наработанный в автоспорте. Space-Hub, напротив, более утилитарен и призван стать своего рода гостиной на колесах. Его задача – сделать более комфортной повседневную жизнь.

Цифра «0» в названии новой линейки указывает на стремление Honda создавать более «изящные, легкие и умные» электрокары, в противовес нынешним громоздким и тяжелым. Платформа отличается простотой и легкостью, а аккумуляторы высокой плотности более компактные и долговечные. Через 10 лет емкость батареи должна упасть лишь на 10%.

Фото: Honda

Электрокары Honda 0 Series оснастят электроникой следующего поколения, а также встроенной операционной системой с искусственным интеллектом, который сможет изучать привычки пассажиров.

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