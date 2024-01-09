Две новые модели Honda словно созданы для «Звездных войн»
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Фото: Honda
Цифра «0» в названии новой линейки указывает на стремление Honda создавать более «изящные, легкие и умные» электрокары, в противовес нынешним громоздким и тяжелым. Платформа отличается простотой и легкостью, а аккумуляторы высокой плотности более компактные и долговечные. Через 10 лет емкость батареи должна упасть лишь на 10%.
Электрокары Honda 0 Series оснастят электроникой следующего поколения, а также встроенной операционной системой с искусственным интеллектом, который сможет изучать привычки пассажиров.
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09.01.2024, 20:23
Бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу
Петербургский автозавод простаивал с 2022 года из-за санкций. В декабре совет директоров концерна Hyundai Motor одобрил продажу предприятия российской компании. Сегодня, 9 января, завод возобновил работу.Читать далее
-
09.01.2024, 16:34
Как узнать, куда эвакуировали автомобиль и что делать?
Многие автомобилисты оказывались в неприятной ситуации, когда по возвращении не обнаруживали на месте своей припаркованной машины. Даже оправившись от первого шока, не все понимают, куда звонить и что делать.Читать далее
-
09.01.2024, 14:45
Kia готовит пикап в 1,5 раза дешевле Ford F-150
На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе компания Kia представила линейку коммерческих электрокаров со сменным кузовом. Широкие возможности трансформации позволят выпускать различные относительно недорогие модели: от пикапов до фургонов.Читать далее
-
09.01.2024, 07:49
Раритетный американский внедорожник продают в Крыму по цене «Нивы»
На Авито Авто появилось объявление о продаже уникального внедорожника, который в свое время был закреплен за генеральным консульством США в Ленинграде. На машине до сих пор стоят советские номера.Читать далее
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