Какие возможности открывают свежие светодиодные фонари Arnezi для владельцев авто и почему их стоит рассмотреть

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 января 2026, 11:57

Две новые модели портативных фонарей Arnezi: компактность и мощность для автомобилистов

Две новые модели портативных фонарей Arnezi: компактность и мощность для автомобилистов

Какие возможности открывают свежие светодиодные фонари Arnezi для владельцев авто и почему их стоит рассмотреть

Две новые модели портативных фонарей Arnezi: компактность и мощность для автомобилистов

Вышло исследование: Arnezi представил сразу две новинки среди портативных фонарей, которые могут изменить подход к освещению в дороге. Мало кто знает, что новые модели получили аккумуляторы разной емкости и уникальные функции. Что это значит для автомобилистов - разбираемся.

Вышло исследование: Arnezi представил сразу две новинки среди портативных фонарей, которые могут изменить подход к освещению в дороге. Мало кто знает, что новые модели получили аккумуляторы разной емкости и уникальные функции. Что это значит для автомобилистов - разбираемся.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на свежие разработки бренда Arnezi: компания представила сразу две новые модели портативных светодиодных фонарей, которые могут стать незаменимыми помощниками в дороге и гараже. В условиях, когда надежное освещение часто становится вопросом не только комфорта, но и безопасности, такие устройства приобретают особую актуальность.

Как сообщает пресс-служба бренда, обе новинки выполнены в компактном корпусе и работают от встроенных аккумуляторов, что позволяет использовать их в самых разных ситуациях - от экстренного ремонта до повседневных задач. Модель с артикулом R7006120 оснащена светодиодом, обеспечивающим световой поток 120 люмен. Энергия поступает от литий-ионного аккумулятора емкостью 1200 мАч, что гарантирует продолжительную работу без подзарядки.

Вторая модель, R7006115, выделяется использованием современной COB-матрицы, способной выдавать до 600 люмен. Такой фонарь подойдет тем, кому требуется более мощное освещение, например, при работе под капотом или в темных помещениях. Кроме того, устройство снабжено аккумулятором увеличенной емкости - 2200 мАч, а также встроенным магнитом, что позволяет закрепить его на металлических поверхностях и освободить руки для работы.

Появление этих моделей на рынке - не просто очередное обновление ассортимента. В условиях, когда многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью быстро реагировать на внештатные ситуации, компактные и мощные фонари становятся настоящим спасением. Особенно это актуально в регионах с длинными зимними ночами или при поездках на дальние расстояния, где доступ к стационарному освещению ограничен.

Arnezi делает ставку на сочетание эргономики и функциональности. Оба устройства легко помещаются в бардачок или карман, а отсутствие необходимости в сменных батарейках снижает эксплуатационные расходы. Встроенный магнит в одной из моделей - решение, которое часто игнорируют производители, но оно способно существенно облегчить жизнь водителю в экстренной ситуации.

Таким образом, новые фонари Arnezi могут заинтересовать не только автолюбителей, но и всех, кто ценит мобильность и надежность в вопросах освещения. По информации пресс-службы бренда, устройства уже доступны для заказа, а их характеристики позволяют рассчитывать на долгий срок службы и стабильную работу даже в сложных условиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Чебоксары Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться