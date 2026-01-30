Какие возможности открывают свежие светодиодные фонари Arnezi для владельцев авто и почему их стоит рассмотреть

Две новые модели портативных фонарей Arnezi: компактность и мощность для автомобилистов

Вышло исследование: Arnezi представил сразу две новинки среди портативных фонарей, которые могут изменить подход к освещению в дороге. Мало кто знает, что новые модели получили аккумуляторы разной емкости и уникальные функции. Что это значит для автомобилистов - разбираемся.

Вышло исследование: Arnezi представил сразу две новинки среди портативных фонарей, которые могут изменить подход к освещению в дороге. Мало кто знает, что новые модели получили аккумуляторы разной емкости и уникальные функции. Что это значит для автомобилистов - разбираемся.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на свежие разработки бренда Arnezi: компания представила сразу две новые модели портативных светодиодных фонарей, которые могут стать незаменимыми помощниками в дороге и гараже. В условиях, когда надежное освещение часто становится вопросом не только комфорта, но и безопасности, такие устройства приобретают особую актуальность.

Как сообщает пресс-служба бренда, обе новинки выполнены в компактном корпусе и работают от встроенных аккумуляторов, что позволяет использовать их в самых разных ситуациях - от экстренного ремонта до повседневных задач. Модель с артикулом R7006120 оснащена светодиодом, обеспечивающим световой поток 120 люмен. Энергия поступает от литий-ионного аккумулятора емкостью 1200 мАч, что гарантирует продолжительную работу без подзарядки.

Вторая модель, R7006115, выделяется использованием современной COB-матрицы, способной выдавать до 600 люмен. Такой фонарь подойдет тем, кому требуется более мощное освещение, например, при работе под капотом или в темных помещениях. Кроме того, устройство снабжено аккумулятором увеличенной емкости - 2200 мАч, а также встроенным магнитом, что позволяет закрепить его на металлических поверхностях и освободить руки для работы.

Появление этих моделей на рынке - не просто очередное обновление ассортимента. В условиях, когда многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью быстро реагировать на внештатные ситуации, компактные и мощные фонари становятся настоящим спасением. Особенно это актуально в регионах с длинными зимними ночами или при поездках на дальние расстояния, где доступ к стационарному освещению ограничен.

Arnezi делает ставку на сочетание эргономики и функциональности. Оба устройства легко помещаются в бардачок или карман, а отсутствие необходимости в сменных батарейках снижает эксплуатационные расходы. Встроенный магнит в одной из моделей - решение, которое часто игнорируют производители, но оно способно существенно облегчить жизнь водителю в экстренной ситуации.

Таким образом, новые фонари Arnezi могут заинтересовать не только автолюбителей, но и всех, кто ценит мобильность и надежность в вопросах освещения. По информации пресс-службы бренда, устройства уже доступны для заказа, а их характеристики позволяют рассчитывать на долгий срок службы и стабильную работу даже в сложных условиях.