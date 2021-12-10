Две педали и два рычага: рассказываем принципы управления вертолётом
Рычаг, который действительно очень похож на традиционный ручник, называется здесь «ручка управления общим шагом винта». Часто его называют просто «шаг-газ». По сути, этой ручкой просто регулируется высота полёта. Подняли такой «ручник» – вертолёт поднялся вверх. Работает это всё за счёт регулировки скорости вращения лопастей.
Второй рычаг находится примерно там же, где у самолёта штурвал. Называется этот орган управления «ручка управления циклическим шагом винта». С помощью этой ручки пилот управляет перемещением вертушки вперёд-назад, а также влево-вправо. Чтобы начать двигаться прямо, нужно отдать ручку от себя. Лопасти и весь вертолёт, при этом, наклонятся вперёд, и из-за наклона винта возникнет горизонтальная тяга. Поскольку лопасти теперь находятся под наклоном, вертикальная составляющая тяги снизится, и машина опустится, поэтому пилот должен «удержать» высоту, регулируя шаг-газ. Впрочем, в современных вертолётах это делается автоматически.
Для чего же служат педали? С их помощью вертушки поворачивают. Нажали на левую педаль – повернули влево. А нажали правую – повернули, соответственно, вправо. Педали управляют скоростью второго винта, который находится в хвосте вертолёта. Этот винт создаёт противодействие вращению основного, не позволяя машине начать вращаться в обратную сторону. При нажатии на педаль скорость вращения маленького винта снижается или увеличивается, что и приводит к повороту вертушки.
Конечно, здесь всё рассмотрено в упрощённом виде, но суть передана точно.
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