Водителей на КАД вновь ждут ограничения и сниженная скорость - как изменится движение в июне

Две полосы на КАД перекроют из-за масштабного ремонта дорожного покрытия

На петербургской КАД временно ограничат движение из-за ремонта. Водителям стоит быть внимательнее. Скорость на участке внутреннего кольца снизят. Следите за изменениями на дорогах.

С 14 по 23 июня на внутреннем кольце КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе начнутся масштабные дорожные работы. На участке с 93 по 103 километр специалисты приступят к устранению колейности покрытия, что потребует временного перекрытия двух полос движения, сообщает Gazeta.SPb.

В течение всего периода ремонт будет вестись круглосуточно, организовано две смены. Для автомобилистов это означает, что первая и вторая полосы окажутся недоступны для проезда. Оставшаяся третья полоса останется открытой, но на ней введут ограничение скорости до 50 километров в час.

На время работ дорожники установят временные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Все изменения в организации движения будут отображаться на электронных табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать заторов и задержек. Особенно внимательными стоит быть в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях, когда видимость может быть ограничена.

По словам начальника территориального ситуационного центра, такие меры необходимы для повышения безопасности и продления срока службы дорожного полотна. После завершения работ движение на участке полностью восстановят. Следите за обновлениями и оперативной информацией о дорожной ситуации на официальных каналах.