Две ситуации, когда въехавший в чужую машину не виноват
Открытая дверь машины справа
Согласно ПДД РФ п.12.7 запрещено открывать двери машины, если это может создать помеху другим участникам движения. А значит если вы ехали по своему ряду с соблюдением скоростного режима, то платить за ремонт своей двери и вашей машины будет водитель, решивший внезапно выскочить из машины, не глядя по сторонам.
Удар сзади
Традиционно виновным признается тот, кто ехал сзади, потому что при соблюдении дистанции вы должны суметь избежать столкновения даже при резком торможении впереди идущей машины. Об этом говорит ПДД РФ п. 10.1. Но есть два момента, когда виновным будет признан водитель другой машины.
Во-первых, виновным могут признать передний автомобиль, если он двигался задним ходом. Во-вторых, виновным может оказаться третий автомобиль. Например, вы остановились на светофоре с соблюдением дистанции, но в вас сзади на скорости врезался другой автомобиль, отбросив вашу машину на впереди стоящую. В этом случае не составляет труда доказать виновность третьего участника.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 8 860 000 РBMW 6 серии 2022 в Москве
- 490 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 3 530 000 РLand Rover Discovery Sport 2018 в Москве
- 1 190 000 РChevrolet Orlando 2013 в Москве
- 8 780 000 РMercedes V-класс 2020 в Москве
- 10 169 503 РLincoln Navigator 2021 в Москве
- 16 500 000 РMercedes G-класс 2019 в Москве
- 9 090 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий