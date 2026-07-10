Разметка две сплошные с прерывистой между ними: что она означает и можно ли пересекать — рассказал инспектор ГИБДД

Две сплошные и прерывистая между ними: что делать водителю при такой разметке

На российских трассах все чаще встречаются нестандартные схемы разметки, которые не описаны в ПДД. Это вызывает вопросы даже у опытных автомобилистов и может привести к штрафам. Почему важно знать, как правильно реагировать на такие ситуации - в нашем материале.

На российских трассах все чаще встречаются нестандартные схемы разметки, которые не описаны в ПДД. Это вызывает вопросы даже у опытных автомобилистов и может привести к штрафам. Почему важно знать, как правильно реагировать на такие ситуации - в нашем материале.

На дорогах России всё чаще можно встретить разметку, которая не предусмотрена действующими Правилами дорожного движения. Особое множество проблем возникает при сочетании двух сплошных линий с прерывистой линией между ними. Такая схема сбивает с толку даже опытных водителей и становится причиной споров на форумах и в соцсетях.

По словам инспектора ГИБДД, официальных толкований для такой стандартной разметки в ПДД не существует. На федеральном уровне сочетание двух сплошных с прерывистой между ними не урегулировано, а значит, её появление чаще всего связано с ошибками дорожных служб или включением экспериментальных схем. Иногда это приводит к экономии: старую прерывистую линию не стирают полностью, а просто добавляют ещё одну сплошную, чтобы получить двойную сплошную.

В такой ситуации водителю важно соблюдать правило: любые сплошные линии пересекать категорически запрещено. Даже если между ними остаётся прерывистая, она не даёт права на обгон, разворот или перестроение. Нарушение этих требований может привести к серьёзным последствиям — штрафу до 5000 рублей или лишению прав на срок до полугода, если речь идёт о пересечении между встречными потоками. Если же сплошная часть разделяет попутные полосы, штраф составляет 500 рублей.

Прерывистая линия в центре в данном случае не имеет юридической силы и не отменяет запрета, установленного сплошной линией. Поэтому любые манёвры, связанные с пересечением такой разметки, будут считаться нарушением. Как отмечают эксперты, лучше воспринимать такую разметку как обычную двойную сплошную и не пытаться трактовать её в свою пользу.

Для российских водителей важно помнить: если на дороге встречается разметка, не описанная в ПДД, действовать необходимо по общим правилам. Любые сплошные линии — это запрет на пересечение, независимо от дополнительных элементов. Такой подход поможет избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге. Согласно имеющимся данным, подобные случаи чаще всего связаны с экономией средств и недостаточным контролем за обновлением разметки. Важно быть внимательным и не полагаться на нестандартные элементы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Появление подобных нестандартных схем — не единственная проблема, с которой сталкиваются российские автомобилисты. Например, вызывают вопросы и изменения на АЗС, где водители отмечают разницу в ценах и очередях. Как меняется ситуация на заправках и что советуют эксперты, можно узнать из материала о ситуации с ценами на бензин в Москве .