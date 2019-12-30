Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
30 декабря 2019, 12:29

Две трети россиян не могут себе позволить купить новый автомобиль

  • 405
  • 0
 
Автомобиль для большинства россиян становится непозволительной роскошью. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» по результатам проведенного накануне Нового года исследования. Одни не могут приобрести новую машину, а другие и вовсе вынуждены продать старую из-за невозможности ее содержать.
Две трети россиян не могут себе позволить купить новый автомобиль

 

Ранее мы писали
Падение продаж новых автомобилей в России усугубляется с каждым месяцем. Если по итогам октября дилеры реализовали ...
Читать далее
Специалисты «Автостата» с 19 по 24 декабря провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2 000 человек. Целью исследования было выяснить, как экономическая ситуация в стране повлияла на решение приобрести автомобиль. Оказалось, что почти 67% опрошенных не смогут купить новый автомобиль. Причем если 54,4% автомобилистов решили продолжать ездить на имеющейся машине, то 12,5% будут вынуждены продать ее и пересесть на общественный транспорт.

О готовности приобрети новый автомобиль заявил лишь каждый третий участник опроса (33,1%). Но только 7,9% респондентов способны приобрести новый автомобиль премиум-класса, а еще 6,9% готовы потратить на новый автомобиль сумму в пределах 1 – 1,5 млн рублей. Остальные смогут позволить себе недорогой отечественный или импортный автомобиль не дороже 1 млн рублей (8,2%) или будут рассматривать исключительно подержанные машины (6,6%). Некоторые признались, что для столь дорогостоящей покупки им потребуется брать кредит (3,5%)

По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, сейчас автовладельцы зачастую предпочитают ремонтировать имеющуюся машину, чем тратить огромные деньги на покупку новой. Если раньше средний срок владения составлял 3 – 5 лет, то сейчас он удлиняется до 7 – 8 лет. С другой стороны, молодежь, особенно в Москве, не торопится обзавестись личным автомобилем. Пробки, платные парковки, расходы на содержание – все это вынуждает пересаживаться на общественный транспорт, недорогое такси и каршеринг.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Демидыч Lifan Уфа | отзывы
Цитата:| Кому: Кирилл Сан Да, неплохой аппарат в целом.
Павел
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Регистратор + радар-детектор
У меня комбо-устройство, потому что все по отдельности лепить - места на лобовухе не хватит. Выбрала Fujida Karma Hara с GPS
Proshutinskaya
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Абрау-Дюрсо»: въезжаем в 2020 год с «шампанским» настроением
Итоги 2019-го. Что изменится для водителей
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс E Premium
Cadillac STS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Две трети россиян не могут себе позволить купить новый автомобиль
{{material_128359}}Специалисты «Автостата» с 19 по 24 декабря провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2 000 человек. Целью исследования было выяснить, как экономическая ситуация в стране повлияла на решение приобрести автомобиль. Оказалось, что почти 67% опрошенных не смогут купить новый автомобиль. Причем если 54,4% автомобилистов решили продолжать ездить на имеющейся машине, то 12,5% будут вынуждены продать ее и пересесть на общественный транспорт.О готовности приобрети новый автомобиль заявил лишь каждый третий участник опроса (33,1%). Но только 7,9% респондентов способны приобрести новый автомобиль премиум-класса, а еще 6,9% готовы потратить на новый автомобиль сумму в пределах 1 – 1,5 млн рублей. Остальные смогут позволить себе недорогой отечественный или импортный автомобиль не дороже 1 млн рублей (8,2%) или будут рассматривать исключительно подержанные машины (6,6%). Некоторые признались, что для столь дорогостоящей покупки им потребуется брать кредит (3,5%)По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, сейчас автовладельцы зачастую предпочитают ремонтировать имеющуюся машину, чем тратить огромные деньги на покупку новой. Если раньше средний срок владения составлял 3 – 5 лет, то сейчас он удлиняется до 7 – 8 лет. С другой стороны, молодежь, особенно в Москве, не торопится обзавестись личным автомобилем. Пробки, платные парковки, расходы на содержание – все это вынуждает пересаживаться на общественный транспорт, недорогое такси и каршеринг.
2019-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Архангельск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.