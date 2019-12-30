30 декабря 2019, 12:29
Две трети россиян не могут себе позволить купить новый автомобиль
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Автомобиль для большинства россиян становится непозволительной роскошью. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат» по результатам проведенного накануне Нового года исследования. Одни не могут приобрести новую машину, а другие и вовсе вынуждены продать старую из-за невозможности ее содержать.
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О готовности приобрети новый автомобиль заявил лишь каждый третий участник опроса (33,1%). Но только 7,9% респондентов способны приобрести новый автомобиль премиум-класса, а еще 6,9% готовы потратить на новый автомобиль сумму в пределах 1 – 1,5 млн рублей. Остальные смогут позволить себе недорогой отечественный или импортный автомобиль не дороже 1 млн рублей (8,2%) или будут рассматривать исключительно подержанные машины (6,6%). Некоторые признались, что для столь дорогостоящей покупки им потребуется брать кредит (3,5%)
По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, сейчас автовладельцы зачастую предпочитают ремонтировать имеющуюся машину, чем тратить огромные деньги на покупку новой. Если раньше средний срок владения составлял 3 – 5 лет, то сейчас он удлиняется до 7 – 8 лет. С другой стороны, молодежь, особенно в Москве, не торопится обзавестись личным автомобилем. Пробки, платные парковки, расходы на содержание – все это вынуждает пересаживаться на общественный транспорт, недорогое такси и каршеринг.
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Цитата:| Кому: Кирилл Сан Да, неплохой аппарат в целом.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
У меня комбо-устройство, потому что все по отдельности лепить - места на лобовухе не хватит. Выбрала Fujida Karma Hara с GPS
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