Секрет теплого автодома зимой — не в толщине стен: 5 автодомов, которым зима не страшна

Как выбрать автодом для зимних поездок: 5 моделей с теплой кабиной и автономным отоплением

Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.

Зимой комфорт автодома зависит от того, как утеплены кабина и жилой салон, где проходят водяные магистрали и насколько удобна планировка. В подборке топ альковных моделей с ценами и ключевыми особенностями.

Зимняя эксплуатация автодома — серьезное испытание для конструкции и комфорта. Большие стекла кабины пропускают холод, а отделить водительскую зону от жилой удается не всегда. Производители решают эту задачу по-разному: плотной дверью, утепленной перегородкой или шторкой. Для поездок с остановками в благоустроенных кемпингах подойдет практически любой автодом, однако для длительной автономной жизни требования куда выше — важны не только обогреватель и плита, но и устройство пола, защита водопровода от замерзания, запас места для отдыха и хранения снаряжения.

Стены обычных автодомов имеют толщину 30–35 мм и утепляются полистиролом; у топовых моделей — 40–50 мм. Но миллиметров недостаточно: тепло должно распределяться равномерно, а двери и окна — обеспечивать хорошую изоляцию. Мостики холода и слабая защита приводят к конденсату и сквознякам. Полуинтегрированные и интегрированные модели выигрывают в пространстве за счет объединенной с жилой зоной кабины, но зимой большое окно кабины выпускает тепло, а утеплить ее сложнее — специальные чехлы лишь сокращают потери. В альковнике холодную кабину можно отделить от салона плотной дверью или шторкой — для зимней автономной поездки такая компоновка часто практичнее.

Воздушная система быстро прогревает салон, весит меньше и проще в установке. Жидкостная подает антифриз к радиаторам, отводит тепло равномернее и тише, меньше сушит воздух. Теплый воздух поднимается, поэтому пол может оставаться холодным — двойной пол обеспечивает изоляцию и вмещает водопровод и баки, хотя это создает риск замерзания. Для конструкций из дерева и пенополистирола опасна влага, поэтому зимой салон нужно регулярно проветривать.

Для большой компании подойдет обеденная зона за кабиной с диванами по кругу (на 6–8 человек, 4–6 ремней безопасности); для пары — П-образная гостиная с окнами с трех сторон (2–4 ремня). Отдельная душевая удобна после лыж, а шкаф над обогревателем помогает сушить перчатки и обувь. На заснеженных подъемах преимуществом становятся задне- и полноприводные машины: переднеприводным может не хватить нагрузки на ведущий мост. В любом случае нужны зимние шины и цепи противоскольжения.

Ниже — пять альковных моделей, наиболее приспособленных для зимних маршрутов.

BIMOBIL LBX 365

Цена: от 228 499 евро. База: Mercedes Sprinter, полный привод, 140 кВт/190 л.с. Габариты: 6600/2280/3350 мм, максимальная масса 5500 кг. Спальных/пассажирских мест: 2–4/2–4.

Компактный альковник с задней зоной отдыха и односпальными кроватями в алькове. Полный привод входит в стандартную комплектацию — важное преимущество для зимних дорог. В линейке также представлены LHX 428, LB 365, BJ 383, LB 415, HD 420 и ST 702.

Concord Cruiser Atego 890 RLA

Цена: от 418 750 евро. База: Mercedes Atego, задний привод, 220 кВт/299 л.с. Габариты: 8985/2500/3860 мм, максимальная масса 11 990 кг. Спальных/пассажирских мест: 2–4/2–4.

Просторный салон, задняя зона отдыха, односпальные кровати в алькове, богатая комплектация. Заявлены толстая теплоизоляция и жидкостное отопление — ключевые для зимы решения. Другие модели серий: 790/791 RLA, 891 RLA, 900 LA/LRA, 901 LA/RLSA и 950 LSA/LSRA.

Dethleffs Globetrotter XXL A 9000-2 EB

Цена: от 218 599 евро. База: Iveco Daily, задний привод, 154 кВт/210 л.с. Габариты: 8840/2350/3450 мм, допустимая полная масса 6700 кг. Спальных/пассажирских мест: 4–6/4–6.

Односпальные кровати в нише, внутри достаточно места для компании из четырех–шести человек. Среди особенностей — передние бортовые технологии и жидкостное отопление. В линейке есть Alpa A 6820-2, Alpa 7820-2 и XL Family A 7872-2.

Phoenix Maxi Alcove 7800 RSLX

Базовая цена: 226 680 евро. База: Iveco Daily, задний привод, 129 кВт/176 л.с. Габариты: 8300/2350/3510 мм, допустимая полная масса 7490 кг. Спальных/пассажирских мест: 3/4.

Задняя зона отдыха, односпальные кровати в алькове, большая кухня и просторный санузел с отдельной душевой кабиной. Заявлены богатое технологическое оснащение, толстая теплоизоляция и жидкостное отопление. Варианты серий: Midi-Alcove 6600–7400, Maxi-Alcove 7500–8800, Top-Alcove 7900–8800 и Top-X-Alcove 8800–10800.

Robel K 700 HLB

Цена: от 295 000 евро. База: Mercedes Sprinter, полный привод, 140 кВт/190 л.с. Габариты: 7000/2260/3450 мм, максимальная масса 5500 кг. Спальных/пассажирских мест: 2–4/2–4.

Задняя зона отдыха и односпальные кровати в нише; просторная ванная с раздельными туалетной и душевой кабинами. Производитель отмечает окна из натурального стекла, литий-железо-фосфатные батареи, инвертор и солнечную систему; полный привод — в стандарте. Другие модели: K 620/630/650/670/680 HLB и M 650/660/670/698/710 HLB.

Зимний караванинг возможен и без специальной подготовки, если маршрут проходит через кемпинги с развитой инфраструктурой. Для автономных поездок решающими становятся альковная компоновка, продуманная планировка и отопление — именно эти решения помогают снизить расходы на проживание и сделать зимний отдых комфортным.