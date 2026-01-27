Вышло исследование: как ведет себя связка 2.0 TGDI и 7DCT на Tenet T8 в российских условиях — мало кто знает реальные нюансы эксплуатации

27 января 2026, 20:39
Двигатель 2.0 TGDI для Tenet T8: что скрывает турбомотор нового кроссовера
Двигатель 2.0 TGDI для Tenet T8: что скрывает турбомотор нового кроссовера
Подробно разбираем двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20, который устанавливается на Tenet T8 для российского рынка. В статье - технические характеристики, особенности работы с коробкой передач, нюансы обслуживания и реальные отзывы владельцев. Узнайте, на что стоит обратить внимание при выборе и эксплуатации этого мотора.
Tenet Т8, который на российском рынке часто называют просто «Тенет 8», быстро стал выбором прагматичных водителей. Вместительный салон, полный привод и уверенная динамика - все это звучит как дополнение, но большинство покупателей в первую очередь интересуются, что скрывается под капотом. Двигатель – ключевой элемент, от которого зависит не только удовольствие от вождения, но и расходы на обслуживание. Разберемся, что представляет собой мотор Tenet T8, как он работает в паре с трансмиссией, и нюансы, которые следует учитывать владельцам.
На российском рынке Tenet T8 представлен сочетанием силовой установки - это турбированный двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20. Его рабочий объем составляет 1998 кубических дюймов, а непосредственный впрыск топлива и наличие интеркулера обеспечивают достойную отдачу. Паспортная мощность - 197 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент в 375 Н·м доступен уже с 1750 оборотов и держится до 3500. Такой диапазон позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе.
Связка двигателя с трансмиссией — отдельная тема. На Тенет Т8 установлена 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с мокрыми сцеплениями. Это решение обеспечивает быстрое переключение и хорошую динамику, особенно на низких скоростях. Однако стоит помнить, что у «робота» есть свои особенности поведения: в пробках и при медленном движении характер работы трансмиссии может отличаться от классических автоматов.
Что касается топлива, то производитель допускает использование бензина АИ-92, что приятно удивляет на фоне современных турбомоторов. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро 6, выбросы CO₂ в смешанном цикле составляют 200 г/км. Официальные данные по расходу топлива выглядят так: в городе - 10,3 литра на 100 км, на трассе - 7,2, в смешанном режиме - 8,8. На практике, конечно, многое зависит от стиля езды и условий эксплуатации.
Российские испытания и обзоры подтверждают основные характеристики мотора: турбонаддув, алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, фазорегуляторы ДВВТ и гидрокомпенсаторы. В некоторых материалах упоминается даже цикл Миллера, что говорит о стремлении к повышению эффективности. Все это делает двигатель современным, но и требовательным к качеству обслуживания. Регулярная замена масла, использование качественного топлива и своевременное обслуживание – обязательные условия для долгой и надежной работы агрегата.
Пока что на российском рынке Тенет Т8 доступен только с одним мотором. В средствах массовой информации периодически появляются слухи о возможном появлении версии с 1,6-литровым двигателем, но пока это лишь разговоры. Поэтому, выбирая Тенет Т8 сегодня, вы почти наверняка получите именно 2.0 TGDI.
Владельцам и тем, кто только присматривается к этой модели, стоит обратить внимание на реальные отзывы. Важно знать, какой бензин рекомендуется заливать водителю, как ведет себя связка двигателя и коробки передач в пробках и зимой, какой расход топлива получается в данных условиях и были ли обращения по гарантиям. Чем больше таких историй, тем яснее становится картина: где у Тенет Т8 особенности конструкции, а где — просто особенности эксплуатации в российских реалиях.
Похожие материалы Тенет
-
28.01.2026, 08:36
Tenet T8 2025 в условиях Сибири: личный опыт эксплуатации нового кроссовера
Владелец Tenet T8 2025 из Томской области поделился реальными впечатлениями от эксплуатации кроссовера в суровых зимних условиях. Почему выбор пал на китайский автомобиль, как он справляется с морозами и что удивило в повседневном использовании — подробности в материале. Этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто в 2026 году и не хочет ошибиться с выбором.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
13.01.2026, 06:33
Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца
Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?Читать далее
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
19.12.2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
-
25.09.2025, 10:13
Первый тест-драйв Tenet T8: чем удивил новый кроссовер из Калуги
Бывший завод VW в Калуге ожил. Там начали собирать новые автомобили. Бренд Tenet представил очередную модель. Это большой семейный кроссовер T8. Журналисты уже протестировали эту новинку. Рассказываем о первых впечатлениях.Читать далее
-
12.09.2025, 14:36
Калужский кроссовер Tenet T8 поступил в продажу в дилерские центры России
Новый бренд выводит на рынок флагман. Это большой семейный автомобиль. Его собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель получила богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны.Читать далее
Похожие материалы Тенет
-
28.01.2026, 08:36
Tenet T8 2025 в условиях Сибири: личный опыт эксплуатации нового кроссовера
Владелец Tenet T8 2025 из Томской области поделился реальными впечатлениями от эксплуатации кроссовера в суровых зимних условиях. Почему выбор пал на китайский автомобиль, как он справляется с морозами и что удивило в повседневном использовании — подробности в материале. Этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто в 2026 году и не хочет ошибиться с выбором.Читать далее
-
25.01.2026, 04:59
Tenet укрепляет позиции: новые кроссоверы на российском рынке
Российский бренд Tenet всего за несколько недель стал одним из лидеров рынка, предложив семейные кроссоверы с современным оснащением и привлекательным дизайном. В материале - мнения владельцев, особенности моделей и причины стремительного успеха марки.Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
13.01.2026, 06:33
Чем удивит новый Tenet T8: собран в России, а цена — как у китайца
Tenet T8 - свежий игрок среди семейных кроссоверов. Модель собирают в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Внешне напоминает Chery Tiggo 8 Pro Max, но есть важные отличия. Внутри - современный интерьер и необычные решения. Стоит ли рассматривать Tenet T8 как альтернативу китайским аналогам?Читать далее
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
19.12.2025, 08:34
TENET запускает тур по России: кроссовер T8 в центре внимания автолюбителей
TENET готовит масштабное событие для автолюбителей. Восьми городам обещают сюрпризы. Кроссовер T8 станет главным героем. Детали необычной акции и расписание - в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 23:14
В Китае стартовали продажи нового Chery Tiggo 8 по цене от 1 млн рублей
Chery представила обновленный кроссовер. Модель получила два варианта дизайна. У нее мощный турбированный мотор. Цена в Китае очень привлекательна. Но в России его ждать не стоит. Узнайте, какой аналог есть у нас.Читать далее
-
25.09.2025, 10:13
Первый тест-драйв Tenet T8: чем удивил новый кроссовер из Калуги
Бывший завод VW в Калуге ожил. Там начали собирать новые автомобили. Бренд Tenet представил очередную модель. Это большой семейный кроссовер T8. Журналисты уже протестировали эту новинку. Рассказываем о первых впечатлениях.Читать далее
-
12.09.2025, 14:36
Калужский кроссовер Tenet T8 поступил в продажу в дилерские центры России
Новый бренд выводит на рынок флагман. Это большой семейный автомобиль. Его собирают на бывшем заводе Volkswagen. Модель получила богатое оснащение. Цены и комплектации уже известны.Читать далее