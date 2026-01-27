Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

27 января 2026, 20:39

Вышло исследование: как ведет себя связка 2.0 TGDI и 7DCT на Tenet T8 в российских условиях — мало кто знает реальные нюансы эксплуатации

Подробно разбираем двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20, который устанавливается на Tenet T8 для российского рынка. В статье - технические характеристики, особенности работы с коробкой передач, нюансы обслуживания и реальные отзывы владельцев. Узнайте, на что стоит обратить внимание при выборе и эксплуатации этого мотора.

Tenet Т8, который на российском рынке часто называют просто «Тенет 8», быстро стал выбором прагматичных водителей. Вместительный салон, полный привод и уверенная динамика - все это звучит как дополнение, но большинство покупателей в первую очередь интересуются, что скрывается под капотом. Двигатель – ключевой элемент, от которого зависит не только удовольствие от вождения, но и расходы на обслуживание. Разберемся, что представляет собой мотор Tenet T8, как он работает в паре с трансмиссией, и нюансы, которые следует учитывать владельцам.

На российском рынке Tenet T8 представлен сочетанием силовой установки - это турбированный двигатель 2.0 TGDI SQRF4J20. Его рабочий объем составляет 1998 кубических дюймов, а непосредственный впрыск топлива и наличие интеркулера обеспечивают достойную отдачу. Паспортная мощность - 197 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту, максимальный крутящий момент в 375 Н·м доступен уже с 1750 оборотов и держится до 3500. Такой диапазон позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на трассе.

Связка двигателя с трансмиссией — отдельная тема. На Тенет Т8 установлена ​​7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с мокрыми сцеплениями. Это решение обеспечивает быстрое переключение и хорошую динамику, особенно на низких скоростях. Однако стоит помнить, что у «робота» есть свои особенности поведения: в пробках и при медленном движении характер работы трансмиссии может отличаться от классических автоматов. 

Что касается топлива, то производитель допускает использование бензина АИ-92, что приятно удивляет на фоне современных турбомоторов. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро 6, выбросы CO₂ в смешанном цикле составляют 200 г/км. Официальные данные по расходу топлива выглядят так: в городе - 10,3 литра на 100 км, на трассе - 7,2, в смешанном режиме - 8,8. На практике, конечно, многое зависит от стиля езды и условий эксплуатации.

Российские испытания и обзоры подтверждают основные характеристики мотора: турбонаддув, алюминиевый блок цилиндров, непосредственный впрыск, цепной привод ГРМ, фазорегуляторы ДВВТ и гидрокомпенсаторы. В некоторых материалах упоминается даже цикл Миллера, что говорит о стремлении к повышению эффективности. Все это делает двигатель современным, но и требовательным к качеству обслуживания. Регулярная замена масла, использование качественного топлива и своевременное обслуживание – обязательные условия для долгой и надежной работы агрегата.

Пока что на российском рынке Тенет Т8 доступен только с одним мотором. В средствах массовой информации периодически появляются слухи о возможном появлении версии с 1,6-литровым двигателем, но пока это лишь разговоры. Поэтому, выбирая Тенет Т8 сегодня, вы почти наверняка получите именно 2.0 TGDI.

Владельцам и тем, кто только присматривается к этой модели, стоит обратить внимание на реальные отзывы. Важно знать, какой бензин рекомендуется заливать водителю, как ведет себя связка двигателя и коробки передач в пробках и зимой, какой расход топлива получается в данных условиях и были ли обращения по гарантиям. Чем больше таких историй, тем яснее становится картина: где у Тенет Т8 особенности конструкции, а где — просто особенности эксплуатации в российских реалиях.

Упомянутые модели: TENET T8
Упомянутые марки: TENET
