Какие неисправности Hurricane 3.0 на Ram 1500 называют владельцы

Владельцы трехлитрового Hurricane сообщают о сбоях термостата и турбокомпрессоров. Они также жалуются на масляные течи и нагар. На фоне иска по Ram 1500 2025 модельного года покупателю подержанной машины важно проверить сервисную историю.

Владельцы трехлитрового Hurricane сообщают о сбоях термостата и турбокомпрессоров. Они также жалуются на масляные течи и нагар. На фоне иска по Ram 1500 2025 модельного года покупателю подержанной машины важно проверить сервисную историю.

В августе 2026 года в Мичигане против национального подразделения Stellantis, FCA США, подали коллективный иск. Дело Норберг против FCA US LLC зарегистрировано 25 августа 2026 года. Истцы утверждают, что на пикапах Ram 1500 2025 года выпуска могли возникнуть неисправные модули управления двигателем или трансмиссией. Иск пока остается не рассмотренным коллективным: суд еще не сертифицировал класс и не установил ответственность компании. Ниже разобрано, что именно заявлено в претензии, какие узлы вызывают вопросы и как это соотносится с официальными характеристиками силового агрегата.

Одна из владелиц рассказала, что ее пикап случайно заглох во время эксплуатации. В другой раз неожиданно разрядился аккумулятор. На шоссе автомобиль перешел в аварийный режим, после чего появилось предупреждение о перегреве двигателя. Это заявление истцов, а не установленный судом факт.

Судебная претензия касается электроники, но владельцы Hurricane жалуются и на механические узлы. Они сообщают о проблемах с термостатом и турбокомпрессорами, а также об утечках масла. Отдельно упоминаются отложения на впускных клапанах. Hurricane — это 3,0-литровый бензиновый двигатель с рядной компоновкой: шесть цилиндров и два турбокомпрессора. На Ram 1500 2025 модельного года он пришел на смену атмосферному 5,7-литровому V8. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Для Ram 1500 предусмотрены две основные настройки Hurricane: стандартная развивает 420 л.с. и 469 фунт-фут крутящего момента, около 636 Н·м; версия High Output выдает 540 л.с. и 521 фунт-фут, или около 706 Н·м. По данным технического справочника Kelley Blue Book, стандартная версия мощнее прежнего 5,7-литрового двигателя V8. В других моделях Stellantis характеристики отличаются. Например, для Grand Wagoneer High Output мощность 510 л.с., а более поздние версии Dodge развивают до 550 л.с.

У Hurricane алюминиевый блок с внутренним юбочным профилем. Верхняя часть цилиндра обрабатывается плазмой, а топливо подается непосредственным впрыском под давлением до 350 бар. Два турбокомпрессора, по одному на три цилиндра. Эти особенности конструкции описаны в техническом обзоре двигателя Hurricane.

Особое внимание следует обратить на термостат: по сообщениям владельцев, его клапан может заклинить в закрытом или открытом положении. Если клапан закрывается, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, и двигатель может перегреться. В открытом положении мотор, напротив, может недостаточно прогреваться. Владельцы также сообщают о замене алюминиевых деталей при замене отдельных узлов, однако сервисная политика Stellantis по этим обращениям не разъяснена.

Еще одна проблема мотора связана с непосредственным впрыском топлива. Топливо не омывает впускные клапаны, поэтому на них может скапливаться нагар. В сообщениях владельцев эти отложения связываются с перебоями в работе двигателя; также они могут повлечь за собой потерю мощности.

Масляные течи связываются с растрескиванием резиновых уплотнений. К другим возможным причинам относятся проблемы с установкой прокладок масляного поддона или датчика температуры масла. Отдельно подаются жалобы на турбокомпрессоры: владельцы отмечают переход в аварийный режим и остановку двигателя, а также замечают перегрев. В обзоре сообщений владельцев Hurricane перечислены эти случаи. Производитель или регулятор статистику отказов не установил.

Условия гарантии зависят от автомобиля. Для Ram 1500 2026 модельного года с Hurricane предусмотрена гарантия на силовой агрегат сроком 10 лет или 100 000 миль, около 161 000 км. У Dodge Charger с тем же мотором гарантия: 5 лет или 60 000 миль, примерно 96 500 км.

Покупателю подержанного автомобиля с Hurricane стоит внимательно изучить историю обслуживания. Необходимо выяснить, фиксировались ли ранее неисправности термостата или системы охлаждения, проверяли ли турбокомпрессоры и уплотнения двигателя. При осмотре полезно определить следы масла и оценить стабильность прогрева. Стоит также уточнить, появлялись ли замечания о перегреве, остановке двигателя или переходе в аварийный режим. Отдельно запросите сведения о диагностике и ремонте электроники, направленные на устранение проблем Ram 1500 2025 модельного года.