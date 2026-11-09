Уничтожает мотор изнутри: какая копеечная деталь губит популярные авто в РФ

Ломаются на 80 тысячах км: какие двигатели Hyundai и Kia признали опасными

Покупка подержанной машины иногда оборачивается сюрпризом. Некоторые водители сталкивались с ним раньше ожиданий. Причины скрывались внутри мотора и выпускной системы. Эти детали важны при оценке автомобиля с пробегом.

Покупка подержанной машины иногда оборачивается сюрпризом. Некоторые водители сталкивались с ним раньше ожиданий. Причины скрывались внутри мотора и выпускной системы. Эти детали важны при оценке автомобиля с пробегом.

После разборки некоторых двигателей механики находили повреждения внутри блока цилиндров. В таких случаях одной заменой детали обойтись не удавалось, а владельцу приходилось решать, оплачивать ли капитальный ремонт или искать другой мотор.

Речь идет об атмосферных агрегатах Theta II объемом 2,0 и 2,4 литра. Их устанавливали на часть автомобилей Hyundai и Kia, выпущенных с 2010 по 2016 год. Как сообщает njcar.ru, производители признали проблему, а среди причин раннего износа назывались особенности смазки и охлаждения. В материалах американского судебного урегулирования износ шатунных подшипников назван основной проблемой ряда таких двигателей. Он мог повредить короткий блок; мотор однако начинал стучать или останавливался.

К поршневой группе могла поступать недостаточная порция масла. В описываемых версиях не было отдельных форсунок, которые распыляли бы смазку на поршни и помогали отводить тепло. Перегрев усиливал износ. Поэтому серьезные повреждения могли появиться примерно к 80 тысячам километров, заметно раньше пробега, после которого многие водители обычно начинают задумываться о капитальном ремонте. При этом 80 тысяч километров не были единым установленным порогом отказа: гарантийные условия в США связывались с конкретной конфигурацией автомобиля и установленным дефектом.

Отдельный риск связывали с катализатором. Если его керамическая основа разрушалась, твердые частицы могли попасть в двигатель и оставить царапины на стенках цилиндров. После этого возрастал расход масла, а тяга автомобиля ухудшалась.

В отзывах упоминались Hyundai Sonata и Tucson. Также назывались Elantra и i30. Среди Kia фигурировали Sportage и Optima; владельцы сообщали о проблемах и на Ceed, Cerato. В перечень попадал Soul, а также некоторые автомобили Genesis. Однако название модели само по себе не подтверждает, что под капотом установлен именно Theta II: комплектации различались. В американских материалах по соглашению среди затронутых автомобилей также фигурируют отдельные версии Hyundai Sonata, Santa Fe Sport и Tucson. Среди Kia названы Optima, Sorento и Sportage. Конкретный охват зависел от года выпуска, двигателя, рынка и VIN; в сводках указывались автомобили Hyundai и Kia 2011-2019 годов, но не каждая машина этих лет подпадала под программу.

Особенно часто подобные истории связывали с Kia Sportage третьего поколения. Некоторые хозяева предпочитали удалить катализатор до появления симптомов. Риск износа из-за подачи масла и перегрева поршней при этом сохранялся.

В США масштаб проблемы привел к отзывным и сервисным кампаниям: Hyundai и Kia меняли узлы и выплачивали компенсации. Общие расходы производителей составили миллиарды долларов. В России сопоставимую программу, согласно приведенным данным, не объявляли, поэтому ремонт владельцы оплачивали самостоятельно. В США для ряда подходящих автомобилей также предлагали бесплатное обновление системы KSDS (Knock Sensor Detection System). Она распознавала характерные вибрации, связанные с повреждением шатунного механизма, и могла включить ограниченный режим с предупреждением водителя. Выполнение обновления стало условием расширенной гарантии на короткий блок для значительной части автомобилей.

По условиям американского соглашения для подходящих автомобилей гарантия на короткий блок двигателя расширялась до пожизненной при соблюдении требований программы, включая установку KSDS. Покрытие включало короткий блок двигателя и коленчатый вал. Оно распространялось также на шатуны, подшипники и поршни; предусматривалось возмещение некоторых расходов на ремонт, эвакуацию и аренду автомобиля. Эти условия относились к автомобилям, подпадавшим под американское соглашение, и не распространялись автоматически на машины, проданные в России или других странах.

Соглашение Engine II, предусматривавшее для некоторых других двигателей и автомобилей покрытие до 15 лет или 150 тысяч миль, было отдельной программой и не совпадало с первоначальным урегулированием Theta II. В перечень Engine II входили отдельные версии Theta MPI, Nu и Gamma. Поэтому гарантийный статус определялся не только названием модели или семейства двигателя, но и его индексом, системой впрыска, годом выпуска и VIN.