Двигательный завод Volvo Cars не оказывает влияние на климат
Новый статус завода в Скёвде — это значительный шаг в реализации стратегии Volvo Cars по глобальному переводу всех своих производственных мощностей в режим, не оказывающий влияния на климат. К 2025 году Шведский завод компании стал одним из первых подобных автомобильных производств в Европе.Новое соглашение между Volvo Cars и локальным поставщиком гарантирует, что источником энергии для теплоснабжения завода в Скёвде послужит сжигание отходов, а также биомассы и биотоплива, произведенных из вторсырья. С 2008 года производственные мощности в Скёвде, как и другие европейские заводы компании, уже используют электроэнергию, выработанную с использованием возобновляемых ресурсов
Volvo Cars находится в постоянном поиске новых путей к достижению поставленной на 2025 год цели. Так, в 2016-м на заводе в Генте (Бельгия) была представлена централизованная система теплоснабжения, благодаря которой удалось на 40% снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, что равнозначно 15 000 тонн СО2 в год.
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