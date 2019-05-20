20 мая 2019, 09:47
Движение большегрузов в жару вновь ограничат
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Приказом Росавтодора, в период с 20 мая по 31 августа 2019 года будет запрещено движение большегрузного транспорта по федеральным автодорогам, если температура воздуха превысит 32 градуса. Об ограничении уведомят соответствующими знаками. Нарушителей обещают штрафовать.
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При этом ограничения коснуться не всех дорог. Их перечень опубликован в приказе Росавтодора от 25.03.2019 N 1002. Например, в Петербурге запрет вводится на отдельных участках КАД, а в Ленинградской области – на автодорогах М-10 и М-11, Р-21 «Кола» и Р-23 Петербург-Псков, А-180 «Нарва» и А-181 «Скандинавия».
Запрет на конкретном участке будет действовать только для транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимый уровень. Для трасс, рассчитанных на нагрузку 6 тонн, допустимая нагрузка на одиночную ось составляет 5,5 тонн, или 8 тонн для двухосной группы с расстоянием между осями не более 1 метра. Ограничения будут вводить на основании прогноза Росгидромета, а большегрузы выпустят на дороги только ночью, когда температура снижается до разумных значений.
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