Движение будущего: минимум времени и личных машин
О том, что же можно и нужно сделать для комфорта автомобилистов, эксперты обсудили на IV международной ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Пока ясно одно: транспорт будущего должен экономить время всех участников дорожного движения. А вот добиваться этого нужно комплексно. Сейчас основное внимание специалистов приковано к следующим направлениям: доступ к информации о маршрутах и расписании в режиме реального времени, покупка единого транспортного билета, повышение удобства использования велосипеда, развитие перехватывающих стоянок и каршеринга.
Кроме того, активно развивается направление автономного движения. Если 2-3 года назад никто в России не обсуждал эту тему всерьез, то сейчас она, пожалуй, самая прорабатываемая. Ведутся эксперименты на легковых авто, грузовиках и общественном транспорте, Минтрансом обсуждается изменение законодательства и развивается инфраструктура. Автопилоты помогут не только сократить время в пути, но и снизить количество смертей на дорогах в результате ДТП.
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Мы должны уменьшать «пробочное» явление и развивать мегаполисы, в частности, Петербург, как транспортно удобные города. Необходимо развивать каршеринг и электронный заказ такси. Сейчас многие отказываются от личной машины, поскольку в таком случае не нужно платить за парковку, бензин, налоги и т. д. Все это повышает эффективность использования авто, и электронная система в этом отношении все более востребована
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Николай Асаус, заместитель министра транспорта РФ
Одним из проектов, который мог бы прижиться в Петербурге, является сервис совместного такси и автобусов-такси. В первом случае время ожидания для пассажира составит не более 10 минут, а максимальные потери времени - от 7 до 15 минут. При этом в качестве транспорта должны использоваться 8-местные мультивэны, переоборудованные под 6 пассажиров. Автобусы рассчитаны на 8 и 16 мест. Допустимое время отклонения – 10 минут. Предзаказ нужно совершать за 30 минут.
Подобная схема в настоящий момент уже опробована в соседнем Хельсинки. В столице Финляндии совместное такси и автобусы позволили снизить выбросы СО2 на 34%, уменьшить запаркованность обочин - на 95%, а разгрузить городской поток - на 37%. Аналогичный проект в тестовом режиме предлагают запустить и в Петербурге.
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Важно сделать доступной подобную схему не только в центре города, но и в пригородах. Стоимость проездка на совместном такси, по нашим расчетам, получается в 3 раза дешевле, чем обычная поездка на автомобиле. В отношении крупных городов – это вопрос эксперимента, но очевидно, что возможность совместных поездок в мегаполисах интересна жителям, ведь человек тратит меньше времени на пересадки из транспорта в транспорт при повышенном качестве
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Екатерина Брязгина, заместитель генерального директора АО НИИАТ
Скоростная трасса должна будет, прежде всего, объединить пригороды Санкт-Петербурга и районы в черте города, перераспределить транспортную нагрузку между регионами и снизить количество автомобилей на внутригородских дорогах. Правительство Ленобласти предлагает сделать съезд с ВСД, а также продолжить дорогу и в районе мкрн «Южный», выводя ее к трассе на Колтуши. По мнению заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина, на проектирование и строительство этого участка дороги уйдет около 5 лет.
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На сегодняшний день порядка 78% передвигающихся по ЗСД используют транспондеры, поскольку это удобнее и экономичнее оплаты наличными. Наша задача - развивать новые технологии, чтобы уйти от этих приборов, на обслуживание которых тратится много ресурсов. Для существующих и строящихся магистралей необходимо развивать бесконтактную оплату проезда с помощью спутников
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Алексей Бнатов, генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы»
Очевидно, что сделать владение автомобилем дорогим и попытаться тем самым снизить количество транспорта на дорогах – скользкий путь. Автомобилист должен четко понимать, за что и сколько ему придется платить, и какие выгоды с этого он будет иметь. А уж отказаться от руля его подвигнет лишь альтернатива с очевидными преимуществами.
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