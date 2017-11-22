22 ноября 2017, 09:02

Движение будущего: минимум времени и личных машин

Сколько бы ни строили развязок, объездных дорог и платных магистралей, жителям российских мегаполисов все равно будет тесно в пробках. Количество личных автомобилей с каждым годом увеличивается на сотни тысяч, и очевидно, что в таких условиях удар по пробкам лишь новыми дорогами не эффективен.
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Движение будущего: минимум времени и личных машин

О том, что же можно и нужно сделать для комфорта автомобилистов, эксперты обсудили на IV международной ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Пока ясно одно: транспорт будущего должен экономить время всех участников дорожного движения. А вот добиваться этого нужно комплексно. Сейчас основное внимание специалистов приковано к следующим направлениям: доступ к информации о маршрутах и расписании в режиме реального времени, покупка единого транспортного билета, повышение удобства использования велосипеда, развитие перехватывающих стоянок и каршеринга.

Кроме того, активно развивается направление автономного движения. Если 2-3 года назад никто в России не обсуждал эту тему всерьез, то сейчас она, пожалуй, самая прорабатываемая. Ведутся эксперименты на легковых авто, грузовиках и общественном транспорте, Минтрансом обсуждается изменение законодательства и развивается инфраструктура. Автопилоты помогут не только сократить время в пути, но и снизить количество смертей на дорогах в результате ДТП.

Николай Асаус, заместитель министра транспорта РФ « Мы должны уменьшать «пробочное» явление и развивать мегаполисы, в частности, Петербург, как транспортно удобные города. Необходимо развивать каршеринг и электронный заказ такси. Сейчас многие отказываются от личной машины, поскольку в таком случае не нужно платить за парковку, бензин, налоги и т. д. Все это повышает эффективность использования авто, и электронная система в этом отношении все более востребована »
Николай Асаус, заместитель министра транспорта РФ
Как показывает практика, с появлением систем электронного заказа такси и краткосрочного проката желающих передвигаться на личной машине стало меньше. Правда, не настолько, чтобы избавить горожан от каждодневных пробок. Чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу и исключить перегруженность сети, власти тщетно пытаются пересадить жителей на общественный транспорт. Они, в свою очередь, сопротивляются по ряду объективных причин: неудобные маршруты, отсутствие свободных мест, длительное время ожидания.

Одним из проектов, который мог бы прижиться в Петербурге, является сервис совместного такси и автобусов-такси. В первом случае время ожидания для пассажира составит не более 10 минут, а максимальные потери времени - от 7 до 15 минут. При этом в качестве транспорта должны использоваться 8-местные мультивэны, переоборудованные под 6 пассажиров. Автобусы рассчитаны на 8 и 16 мест. Допустимое время отклонения – 10 минут. Предзаказ нужно совершать за 30 минут.

Подобная схема в настоящий момент уже опробована в соседнем Хельсинки. В столице Финляндии совместное такси и автобусы позволили снизить выбросы СО2 на 34%, уменьшить запаркованность обочин - на 95%, а разгрузить городской поток - на 37%. Аналогичный проект в тестовом режиме предлагают запустить и в Петербурге.
Екатерина Брязгина, заместитель генерального директора АО НИИАТ « Важно сделать доступной подобную схему не только в центре города, но и в пригородах. Стоимость проездка на совместном такси, по нашим расчетам, получается в 3 раза дешевле, чем обычная поездка на автомобиле. В отношении крупных городов – это вопрос эксперимента, но очевидно, что возможность совместных поездок в мегаполисах интересна жителям, ведь человек тратит меньше времени на пересадки из транспорта в транспорт при повышенном качестве »
Екатерина Брязгина, заместитель генерального директора АО НИИАТ
Далеко не все готовы отказаться от личных автомобилей, даже невзирая на очевидные плюсы. С каждым годом средняя скорость потока падает на километр. Чтобы любителям передвигаться в одиночестве с комфортом не пришлось через 5-10 лет тратить на пробки в день по несколько часов, нужно реализовать стратегически важные дорожные объекты. Один из них – строительство Восточного скоростного диаметра стоимостью 150 млрд рублей.

Скоростная трасса должна будет, прежде всего, объединить пригороды Санкт-Петербурга и районы в черте города, перераспределить транспортную нагрузку между регионами и снизить количество автомобилей на внутригородских дорогах. Правительство Ленобласти предлагает сделать съезд с ВСД, а также продолжить дорогу и в районе мкрн «Южный», выводя ее к трассе на Колтуши.  По мнению заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина, на проектирование и строительство этого участка дороги уйдет около 5 лет.
Алексей Бнатов, генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы» « На сегодняшний день порядка 78% передвигающихся по ЗСД используют транспондеры, поскольку это удобнее и экономичнее оплаты наличными. Наша задача - развивать новые технологии, чтобы уйти от этих приборов, на обслуживание которых тратится много ресурсов. Для существующих и строящихся магистралей необходимо развивать бесконтактную оплату проезда с помощью спутников »
Алексей Бнатов, генеральный директор ООО «Магистраль северной столицы»
Эксперты уверяют, что в наших мегаполисах можно было бы применить опыт Сингапура, где при многомиллионном населении практически отсутствуют дорожные заторы. Пока что наша страна идет по слепому европейскому пути, копируя отдельно взятые модели без адаптации к экономическим и психологическим особенностям регионов. С одной стороны, мы развиваем общественный транспорт, создаем платные парковки, даем приоритет общественному транспорту, худо-бедно внедряем цифровое пространство. С другой стороны, без активного развития интеллектуальной транспортной системы с пробками и загазованностью не справиться.

Очевидно, что сделать владение автомобилем дорогим и попытаться тем самым снизить количество транспорта на дорогах – скользкий путь. Автомобилист должен четко понимать, за что и сколько ему придется платить, и какие выгоды с этого он будет иметь. А уж отказаться от руля его подвигнет лишь альтернатива с очевидными преимуществами.

Арина Милая

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Движение будущего: минимум времени и личных машин
О том, что же можно и нужно сделать для комфорта автомобилистов, эксперты обсудили на IV международной ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Пока ясно одно: транспорт будущего должен экономить время всех участников дорожного движения. А вот добиваться этого нужно комплексно. Сейчас основное внимание специалистов приковано к следующим направлениям: доступ к информации о маршрутах и расписании в режиме реального времени, покупка единого транспортного билета, повышение удобства использования велосипеда, развитие перехватывающих стоянок и каршеринга.Кроме того, активно развивается направление автономного движения. Если 2-3 года назад никто в России не обсуждал эту тему всерьез, то сейчас она, пожалуй, самая прорабатываемая. Ведутся эксперименты на легковых авто, грузовиках и общественном транспорте, Минтрансом обсуждается изменение законодательства и развивается инфраструктура. Автопилоты помогут не только сократить время в пути, но и снизить количество смертей на дорогах в результате ДТП.{{person_137_Мы должны уменьшать «пробочное» явление и развивать мегаполисы, в частности, Петербург, как транспортно удобные города. Необходимо развивать каршеринг и электронный заказ такси. Сейчас многие отказываются от личной машины, поскольку в таком случае не нужно платить за парковку, бензин, налоги и т. д. Все это повышает эффективность использования авто, и электронная система в этом отношении все более востребована}} Как показывает практика, с появлением систем электронного заказа такси и краткосрочного проката желающих передвигаться на личной машине стало меньше. Правда, не настолько, чтобы избавить горожан от каждодневных пробок. Чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу и исключить перегруженность сети, власти тщетно пытаются пересадить жителей на общественный транспорт. Они, в свою очередь, сопротивляются по ряду объективных причин: неудобные маршруты, отсутствие свободных мест, длительное время ожидания.Одним из проектов, который мог бы прижиться в Петербурге, является сервис совместного такси и автобусов-такси. В первом случае время ожидания для пассажира составит не более 10 минут, а максимальные потери времени - от 7 до 15 минут. При этом в качестве транспорта должны использоваться 8-местные мультивэны, переоборудованные под 6 пассажиров. Автобусы рассчитаны на 8 и 16 мест. Допустимое время отклонения – 10 минут. Предзаказ нужно совершать за 30 минут. Подобная схема в настоящий момент уже опробована в соседнем Хельсинки. В столице Финляндии совместное такси и автобусы позволили снизить выбросы СО2 на 34%, уменьшить запаркованность обочин - на 95%, а разгрузить городской поток - на 37%. Аналогичный проект в тестовом режиме предлагают запустить и в Петербурге. {{person_138_ Важно сделать доступной подобную схему не только в центре города, но и в пригородах. Стоимость проездка на совместном такси, по нашим расчетам, получается в 3 раза дешевле, чем обычная поездка на автомобиле. В отношении крупных городов – это вопрос эксперимента, но очевидно, что возможность совместных поездок в мегаполисах интересна жителям, ведь человек тратит меньше времени на пересадки из транспорта в транспорт при повышенном качестве}} Далеко не все готовы отказаться от личных автомобилей, даже невзирая на очевидные плюсы. С каждым годом средняя скорость потока падает на километр. Чтобы любителям передвигаться в одиночестве с комфортом не пришлось через 5-10 лет тратить на пробки в день по несколько часов, нужно реализовать стратегически важные дорожные объекты. Один из них – строительство Восточного скоростного диаметра стоимостью 150 млрд рублей. Скоростная трасса должна будет, прежде всего, объединить пригороды Санкт-Петербурга и районы в черте города, перераспределить транспортную нагрузку между регионами и снизить количество автомобилей на внутригородских дорогах. Правительство Ленобласти предлагает сделать съезд с ВСД, а также продолжить дорогу и в районе мкрн «Южный», выводя ее к трассе на Колтуши.  По мнению заместителя председателя областного правительства Михаила Москвина, на проектирование и строительство этого участка дороги уйдет около 5 лет. {{person_139_На сегодняшний день порядка 78% передвигающихся по ЗСД используют транспондеры, поскольку это удобнее и экономичнее оплаты наличными. Наша задача - развивать новые технологии, чтобы уйти от этих приборов, на обслуживание которых тратится много ресурсов. Для существующих и строящихся магистралей необходимо развивать бесконтактную оплату проезда с помощью спутников}} Эксперты уверяют, что в наших мегаполисах можно было бы применить опыт Сингапура, где при многомиллионном населении практически отсутствуют дорожные заторы. Пока что наша страна идет по слепому европейскому пути, копируя отдельно взятые модели без адаптации к экономическим и психологическим особенностям регионов. С одной стороны, мы развиваем общественный транспорт, создаем платные парковки, даем приоритет общественному транспорту, худо-бедно внедряем цифровое пространство. С другой стороны, без активного развития интеллектуальной транспортной системы с пробками и загазованностью не справиться.Очевидно, что сделать владение автомобилем дорогим и попытаться тем самым снизить количество транспорта на дорогах – скользкий путь. Автомобилист должен четко понимать, за что и сколько ему придется платить, и какие выгоды с этого он будет иметь. А уж отказаться от руля его подвигнет лишь альтернатива с очевидными преимуществами.
2017-11-22
Автор: Арина Милая
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