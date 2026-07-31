Транспортная блокировка на Мурманском шоссе - что ждет водителей в Ленобласти

Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» остановят ночью 31 июля

Водителей ждет временное ограничение на важной трассе. Причины перекрытия не раскрываются полностью. Следите за изменениями маршрутов. Подробности - в нашем материале.

Водителей ждет временное ограничение на важной трассе. Причины перекрытия не раскрываются полностью. Следите за изменениями маршрутов. Подробности - в нашем материале.

В ночь с 30 на 31 июля автомобилистам Ленинградской области стоит быть особенно внимательными: на 40-м километре Мурманского шоссе полностью приостановят движение. Это связано с проведением технических работ на Ладожском мосту, который соединяет Петербург, Петрозаводск и Мурманск.

С 00:30 до 02:30 проезд по мосту будет невозможен. В этот период специалисты займутся проверкой разводного механизма, чтобы убедиться в его исправности и безопасности для дальнейшей эксплуатации. Как сообщает Мойка78, такие меры необходимы для поддержания надежности транспортной инфраструктуры региона.

Ограничения затронут не только местных жителей, но и транзитных водителей, следующих по федеральной трассе «Кола». Это одна из ключевых дорог Северо-Запада, связывающая крупные города и обеспечивающая движение грузового и пассажирского транспорта.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать задержек и не оказаться в зоне перекрытия. Альтернативные пути объезда на время работ не предусмотрены, поэтому стоит скорректировать время выезда или воспользоваться другими направлениями.

Плановая проверка разводного пролета проводится регулярно, чтобы предотвратить возможные сбои в работе моста. Такие мероприятия позволяют своевременно выявлять и устранять технические неполадки, минимизируя риски для участников дорожного движения.

Напомним, что в ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются и другие временные ограничения на дорогах. В частности, на некоторых участках проспектов и улиц будет ограничено или полностью закрыто движение для проведения ремонтных и профилактических работ.

Следите за обновлениями дорожной ситуации, чтобы избежать неприятных сюрпризов и выбрать наиболее удобный маршрут. Важно учитывать возможные изменения в расписании движения общественного транспорта и заранее уточнять актуальную информацию.