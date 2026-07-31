Транспортная блокировка на Мурманском шоссе - что ждет водителей в Ленобласти

31 июля 2026, 08:47
Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» остановят ночью 31 июля
Движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» остановят ночью 31 июля
Водителей ждет временное ограничение на важной трассе. Причины перекрытия не раскрываются полностью. Следите за изменениями маршрутов. Подробности - в нашем материале.
В ночь с 30 на 31 июля автомобилистам Ленинградской области стоит быть особенно внимательными: на 40-м километре Мурманского шоссе полностью приостановят движение. Это связано с проведением технических работ на Ладожском мосту, который соединяет Петербург, Петрозаводск и Мурманск.
С 00:30 до 02:30 проезд по мосту будет невозможен. В этот период специалисты займутся проверкой разводного механизма, чтобы убедиться в его исправности и безопасности для дальнейшей эксплуатации. Как сообщает Мойка78, такие меры необходимы для поддержания надежности транспортной инфраструктуры региона.
Ограничения затронут не только местных жителей, но и транзитных водителей, следующих по федеральной трассе «Кола». Это одна из ключевых дорог Северо-Запада, связывающая крупные города и обеспечивающая движение грузового и пассажирского транспорта.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, чтобы избежать задержек и не оказаться в зоне перекрытия. Альтернативные пути объезда на время работ не предусмотрены, поэтому стоит скорректировать время выезда или воспользоваться другими направлениями.
Плановая проверка разводного пролета проводится регулярно, чтобы предотвратить возможные сбои в работе моста. Такие мероприятия позволяют своевременно выявлять и устранять технические неполадки, минимизируя риски для участников дорожного движения.
Напомним, что в ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидаются и другие временные ограничения на дорогах. В частности, на некоторых участках проспектов и улиц будет ограничено или полностью закрыто движение для проведения ремонтных и профилактических работ.
Следите за обновлениями дорожной ситуации, чтобы избежать неприятных сюрпризов и выбрать наиболее удобный маршрут. Важно учитывать возможные изменения в расписании движения общественного транспорта и заранее уточнять актуальную информацию.
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