13 ноября 2017, 12:18

Движение по первому участку ЦКАД открыто

Движение по участку пятого пускового комплекса Центральной Кольцевой автодороги в обход Звенигорода запущено. Протяженность нового участка составляет более 3,6 км, он включает в себя мост через реку Москва и две многоуровневые развязки.
^

Ранее мы писали
Движение автомобилей по участку протяженностью 950 метров на 13-м и 14-м километрах Волоколамско-Ленинградского ...
Читать далее
Обход Звенигорода разгрузит древний российский город от транзитного грузового трафика и пробок, которые до этого наносили вред экосистеме города и находящимся в нем памятникам истории и архитектуры.

Обход Звенигорода является частью пятого пускового комплекса ЦКАД, длина которого составляет 76,44 км. Из них 28,33 км приходится на участок нового строительства и 48,11 км – на участок реконструкции существующей автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо с уширением проезжей части до 4 полос движения и разделением встречных потоков.

Общая протяженность ЦКАД составит 529,9 км. Автомобилисты смогут передвигаться по дороге со скоростью 120 км/ч. Она будет оснащена автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Восток-Авто | отзывы
Один раз с мужиками в гараже намудрили такого, что не смогли в итоге всё починить ( ( стали мы вообщем один раз перепрошивать потолок и делать "шумоизоляцию" так потом машина вся в каких-то соплях висела, обращался в тюненг ателье, там ценник такой загнули, что легче было новую машину купить. В итоге ...
AntonyPetis
Утепление дома
| Кому: MaxOnn и утепляться лучше экологически безопасным утеплителем. Из минеральных утеплителей мне больше всего нравится урса. Качественный достойный материал, с ним удобно работать. Плиты упругие, хорошо встают в распор.
Control81
«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
Я на почти таком, который изображён справа (402-й) работал в 1964-1965-м годах - он был без молдингов на крыльях и дверях. Обсуждается москвич-407, на фото он с молдингами, который НИКОГДА НЕ НАЗЫВАЛИ "СТИЛЯГОЙ". Так называли 403-й, у которого были ДВОЙНЫЕ молдинги, между которыми часто была с завода ...
Владимир Аникейчев
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Honda HR-V: стиль прежде всего
Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 40 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Движение по первому участку ЦКАД открыто
{{material_116798}}Обход Звенигорода разгрузит древний российский город от транзитного грузового трафика и пробок, которые до этого наносили вред экосистеме города и находящимся в нем памятникам истории и архитектуры.Обход Звенигорода является частью пятого пускового комплекса ЦКАД, длина которого составляет 76,44 км. Из них 28,33 км приходится на участок нового строительства и 48,11 км – на участок реконструкции существующей автомобильной дороги А-107 Московское малое кольцо с уширением проезжей части до 4 полос движения и разделением встречных потоков.Общая протяженность ЦКАД составит 529,9 км. Автомобилисты смогут передвигаться по дороге со скоростью 120 км/ч. Она будет оснащена автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зонами дорожного сервиса.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Смоленск Ленинградская область Нижнекамск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG