28 мая 2019, 22:02
Движение по ЗСД ограничат 1 июня из-за фестиваля
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1 июня 2019 года на петербургском Западном скоростном диаметре состоится ежегодный спортивный праздник - «Фестиваль ЗСД. Засвети скоростной диаметр». Массовый велопробег и забег по скоростной трассе вновь соберет тысячи участников. Единственный нюанс – для проведения мероприятия потребуется ограничить движение на некоторых участках ЗСД.
Организаторы «Фестиваля ЗСД» специально постарались выбрать такую дату и время, чтобы минимально повлиять на трафик. Тем не менее, на нескольких участках движение закроют полностью, о чем автомобилистов предупреждают заранее. В частности, 1 июня будут закрыты несколько съездов/заездов на ЗСД до планового окончания мероприятия – ориентировочно до 01:00 2 июня:
- заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении закрыт с 14:30
- заезд на ЗСД с Васильевского острова в южном направлении с 15:00
- съезд с ЗСД на наб. реки Екатерингофки при движении с юга на север с 21:10
Кроме того, 1 июня с 15:00 закроют движение транспорта на участке от Богатырского проспекта до наб. реки Екатерингофки в южном направлении. В северном направлении движение будет осуществляться в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» будет возможен только на КАД (Север) и Богатырский проспект.
Водителей просят заранее спланировать маршрут с учетом ограничений и отнестись с пониманием к планируемым перекрытиям. А всех желающих ждут на фестивале без автомобилей, но в кроссовках или на велосипедах. В прошлом году в празднике приняли участие более 5 000 бегунов и велосипедистов. Тогда для бегунов подготовили дистанцию длиной в 10 км, для велосипедистов – в 20 км. В этом году, организаторы предлагают попробовать свои силы не только в традиционном забеге на 10 км, но и в полумарафоне на 21,1 км. Старт беговой дистанции Фестиваля совпадает с точкой финиша – у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42. Маршрут велопробега начнется также на Богатырском проспекте, 42, а закончится на съезде с ЗСД на наб. реки Екатерингофки. «Фестиваль ЗСД» - это прекрасная возможность увидеть магистраль в новом ракурсе.
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