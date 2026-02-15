Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Элина Градова

15 февраля 2026, 12:19

Почему поезда «Таврия» из Петербурга в Крым внезапно встали и что происходит на Крымском мосту сейчас

Cразу четыре поезда «Таврия» из Петербурга в Крым задерживаются на несколько часов из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Что грозит пассажирам и как это влияет на транспортную ситуацию - разбираемся в деталях.

Cразу четыре поезда «Таврия» из Петербурга в Крым задерживаются на несколько часов из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Что грозит пассажирам и как это влияет на транспортную ситуацию - разбираемся в деталях.

Ситуация с железнодорожным сообщением между Петербургом и Крымом вновь оказалась в центре внимания: из-за временного перекрытия Крымского моста сразу четыре поезда «Таврия» оказались в вынужденном ожидании. Для тысяч пассажиров это не просто неудобство - речь идет о срыве планов, пересадках и изменении маршрутов, а для автолюбителей - о новых рисках и пробках на подходах к переправе.

В ночь на 15 февраля движение по Крымскому мосту было полностью остановлено, пишет Мойка78. Переправа, связывающая полуостров с материковой частью России, оказалась недоступна для всех видов транспорта почти на 12 часов: проезд закрыли около 19:00, а восстановили только к 06:20 утра. За это время на железнодорожных путях скопились десятки составов, а на автомобильных подходах - сотни машин.

По данным перевозчика, сейчас с опозданием следуют 15 поездов «Таврия», из которых четыре - петербургские. Поезд № 077, направляющийся в Симферополь, задерживается на 7,5 часа, а состав № 007, следующий в Севастополь, - на 7 часов. В обратном направлении, из Севастополя в Петербург, поезд № 008 также выбился из графика на 7 часов, а поезд № 078 из Симферополя идет с опозданием в 5 часов. Для пассажиров это означает не только потерю времени, но и возможные проблемы с пересадками, бронированием жилья и планированием дальнейших поездок.

Автомобилисты, решившие пересечь мост в этот период, столкнулись с не менее серьезными трудностями. К утру 15 февраля на ручной досмотр на стороне Тамани выстроились 310 автомобилей, а со стороны Керчи - еще 140. Такие очереди - не редкость в периоды ограничений, но в этот раз ситуация усугубилась из-за полной остановки движения. Водители и пассажиры вынуждены были проводить часы в ожидании, что создало дополнительное напряжение на дорогах региона.

Для российских автолюбителей и путешественников эта история - напоминание о том, насколько уязвимы транспортные маршруты, связывающие материк с Крымом. Любое внеплановое перекрытие моста моментально отражается на графиках поездов и автомобильных потоках, а значит, требует от всех участников движения готовности к неожиданным задержкам и изменению планов. В условиях, когда альтернативных маршрутов практически нет, даже кратковременные сбои приводят к масштабным последствиям для тысяч людей.

