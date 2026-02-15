Почему поезда «Таврия» из Петербурга в Крым внезапно встали и что происходит на Крымском мосту сейчас

15 февраля 2026, 12:19
Движение поездов между Петербургом и Крымом нарушено: задержки до 7,5 часа
Cразу четыре поезда «Таврия» из Петербурга в Крым задерживаются на несколько часов из-за временной остановки движения на Крымском мосту. Что грозит пассажирам и как это влияет на транспортную ситуацию - разбираемся в деталях.
Ситуация с железнодорожным сообщением между Петербургом и Крымом вновь оказалась в центре внимания: из-за временного перекрытия Крымского моста сразу четыре поезда «Таврия» оказались в вынужденном ожидании. Для тысяч пассажиров это не просто неудобство - речь идет о срыве планов, пересадках и изменении маршрутов, а для автолюбителей - о новых рисках и пробках на подходах к переправе.
В ночь на 15 февраля движение по Крымскому мосту было полностью остановлено, пишет Мойка78. Переправа, связывающая полуостров с материковой частью России, оказалась недоступна для всех видов транспорта почти на 12 часов: проезд закрыли около 19:00, а восстановили только к 06:20 утра. За это время на железнодорожных путях скопились десятки составов, а на автомобильных подходах - сотни машин.
По данным перевозчика, сейчас с опозданием следуют 15 поездов «Таврия», из которых четыре - петербургские. Поезд № 077, направляющийся в Симферополь, задерживается на 7,5 часа, а состав № 007, следующий в Севастополь, - на 7 часов. В обратном направлении, из Севастополя в Петербург, поезд № 008 также выбился из графика на 7 часов, а поезд № 078 из Симферополя идет с опозданием в 5 часов. Для пассажиров это означает не только потерю времени, но и возможные проблемы с пересадками, бронированием жилья и планированием дальнейших поездок.
Автомобилисты, решившие пересечь мост в этот период, столкнулись с не менее серьезными трудностями. К утру 15 февраля на ручной досмотр на стороне Тамани выстроились 310 автомобилей, а со стороны Керчи - еще 140. Такие очереди - не редкость в периоды ограничений, но в этот раз ситуация усугубилась из-за полной остановки движения. Водители и пассажиры вынуждены были проводить часы в ожидании, что создало дополнительное напряжение на дорогах региона.
Для российских автолюбителей и путешественников эта история - напоминание о том, насколько уязвимы транспортные маршруты, связывающие материк с Крымом. Любое внеплановое перекрытие моста моментально отражается на графиках поездов и автомобильных потоках, а значит, требует от всех участников движения готовности к неожиданным задержкам и изменению планов. В условиях, когда альтернативных маршрутов практически нет, даже кратковременные сбои приводят к масштабным последствиям для тысяч людей.
Похожие материалы
-
13.02.2026, 06:09
В архивах NASA обнаружены данные о падении на Землю межзвездных тел — что скрывают ученые
Анализ архивов NASA выявил факты падения на Землю межзвездных объектов. Новые данные меняют представления о частоте таких событий и поднимают вопросы о происхождении этих тел. Почему это важно для науки и безопасности - в материале.Читать далее
-
12.02.2026, 23:16
Советский ТЭП-80: как случайный рекорд изменил представление о локомотивах
Редкий тепловоз из СССР неожиданно оказался в центре мирового внимания. Его испытания сопровождались курьезами и риском. История машины, которая могла изменить отрасль, но осталась в музеях.Читать далее
-
12.02.2026, 13:18
Весна 2026: новые правила для такси, автошкол и дорожного движения в России
Весна 2026 года принесет российским автомобилистам сразу несколько важных перемен. Водителей ждут новые требования к такси, обновленные правила обучения и масштабные дорожные работы. Что грозит нарушителям и как изменится жизнь на дорогах - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 17:34
В Приморском районе Петербурга открыли новую транспортную магистраль у ЖК
В Приморском районе Петербурга появилась новая дорога. Она соединяет жилой комплекс с ключевыми объектами. В районе улучшилась транспортная доступность. Изменения затронули и схему движения.Читать далее
-
10.02.2026, 10:26
Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП
В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
09.02.2026, 18:09
Десять машин столкнулись на КАД в Ленобласти: движение парализовано на участке трассы
На КАД в Ленобласти произошла крупная авария. Движение ограничено, работают экстренные службы. Подробности происшествия выясняются. Следите за развитием событий.Читать далее
-
06.02.2026, 20:47
Bennie Railplane: забытый проект, который опередил время и изменил взгляд на транспорт
В начале XX века шотландский изобретатель Джордж Бенни предложил уникальное транспортное решение, объединившее черты поезда и самолета. Почему его проект Railplane так и не стал реальностью, и что мешало воплощению этой идеи - разбираемся в деталях.Читать далее
-
05.02.2026, 17:56
Почему в СССР массово выпускали дизельные поезда для пригородных маршрутов
В середине прошлого века в СССР появились необычные поезда. Их создавали для пригородных линий. Причины этого решения удивляют даже сегодня. История этих составов полна неожиданных деталей.Читать далее
-
04.02.2026, 14:39
УРАМАН испытывают на сложных участках ВСМ Москва - Санкт-Петербург: новые детали
Два седельных тягача УРАМАН проходят испытания на одном из самых амбициозных инфраструктурных проектов страны. Машины работают там, где обычная техника не справляется, и уже показали неожиданные результаты. Вышло исследование: что отличает эти тягачи и почему их выбрали для сложных условий - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 00:12
Как советские автомобилисты справлялись зимой без специальных шин и аварий
В СССР не было привычных зимних шин. Водители использовали одну резину круглый год. Почему это работало? Какие секреты скрывали советские дороги? Узнайте, что делало зиму безопасной.Читать далее
