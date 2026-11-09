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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

9 ноября 2026, 10:22

Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей

Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей

В ГАИ поставили точку: что делать, если вы уже пересекли стоп-линию и загорелся красный — тормозить или ехать

Когда движение после стоп-линии на красный грозит штрафом до 1500 рублей

Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.

Если автомобиль пересек стоп-линию на разрешающий сигнал, а впереди оказался затор, движение на красный может увеличить штраф с 800 до 1500 рублей. Разбираем, где остановиться и когда разрешено завершить проезд перекрестка.

Разница между остановкой и продолжением движения на запрещающий сигнал может стоить водителю 700 рублей. Главный ориентир: успел ли автомобиль въехать на перекресток к моменту, когда светофор переключился на красный.

Если машина пересекла стоп-линию на зеленый или мигающий зеленый, но до границ перекрестка не добралась из-за затора, необходимо остановиться там, где она оказалась, и ждать разрешающего сигнала. Само неподвижное положение автомобиля нарушением не считается: камера фиксирует движение на запрещающий сигнал, а не нахождение машины за стоп-линией. Однако за пересечение стоп-линии предусмотрен штраф 800 рублей.

После остановки не следует «чуть подъехать» вперед или сдавать назад. Согласно разъяснениям ГАИ, любое дальнейшее движение в этот момент камера может зафиксировать как проезд на красный, за который штраф составляет 1500 рублей. Задний ход особенно опасен: позади могут находиться пешеход или велосипедист, а рядом может двигаться автомобиль, которому горит зеленый.

Иная ситуация складывается, если машина уже пересекла границы перекрестка на разрешающий сигнал. Пункт 13.7 ПДД дает возможность водителю завершить проезд независимо от последующих сигналов светофора. В этом случае необходимо спокойно закончить маневр и освободить перекресток.

То же правило касается поворота. Если водитель начал его на зеленый, но встречный поток не позволил завершить маневр до смены сигнала, он вправе продолжить движение и выехать с перекрестка.

Сдавать назад на перекрестке нельзя: запрет установлен пунктами 8.11 и 8.12 ПДД. За это предусмотрен дополнительный штраф 500 рублей. Попытка продолжить движение на красный грозит взысканием в 1500 рублей, а при повторном нарушении в течение года штраф может достигнуть 5000 рублей или последовать лишение прав.

Разница между видами взысканий важна и в других дорожных ситуациях: в разборе о предупреждениях по ПДД объясняется, когда инспектор может выбрать эту меру вместо штрафа.

Если постановление все же пришло, а водитель уверен, что пересек стоп-линию на зеленый или мигающий сигнал и остановился из-за затора, стоит сохранить запись видеорегистратора. Она может подтвердить момент въезда и отсутствие движения на красный. Жалобу можно подать через Госуслуги или лично в подразделении ГИБДД в течение 10 суток с момента получения постановления.

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