20 апреля 2022, 12:37
Двое парней на каршеринге не захотели общаться с ДПС и нырнули в реку (видео)
В ночь на среду, 20 апреля, в Петербурге произошел очередной громкий инцидент с участием каршерингового автомобиля. Экипаж Nissan Qashqai уходил от полицейской погони, но пилота подвел штурман.
Дарья Климова Фото: Life shot
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Фото: Life shot
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Из автомобиля достали двоих молодых людей, 22 лет и 21 года. С переохлаждением их отправили в больницу. По данным полиции, за рулем находился 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен прав за оставление места ДТП. Автомобиль каршеринга СитиДрайв вытащили пару часов спустя при помощи крана поисково-спасательной службы.
Упомянутые модели: Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
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