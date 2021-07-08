Двое погибших и один в тяжелом состоянии: Chevrolet Corvette влетел в бассейн на скорости 240 км/ч
NBC Los Angeles сообщает, что авария произошла около 2:18 утра в Чино, Калифорния. Автомобиль Corvette C8 врезался в опору на пересечении проспекта Шефер и Ист-Энд, взлетел и, перелетев над живой изгородью, врезался в бассейн.
В настоящее время ведется расследование, и хотя точная причина неизвестна, официальные лица заявляют, что трагедия произошла из-за нарушения скоростного режима.
В результате аварии двое человек погибли, третий находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. После аварии у машины отсутствует большая часть его передней части, а автомобильные детали разбросаны по всему двору.
Полиция в отчете Fox 11 заявила, что на рассматриваемом перекрестке ограничение скорости составляет 15 миль в час (24 км/ч). Они считают, что Corvette пытался повернуть на скорости более 150 миль в час (240 км/ч). Жители района сообщают, что здесь аварии из-за превышения скорости являются обычным явлением.
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