Двое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП с цементовозом

Ранее мы писали В Петербурге пожилой водитель 22 километра ехал по встречке: закончилось все плохо Накануне вечером петербургские водители заметили на Западном скоростном диаметре (ЗСД) и трассе «Скандинавия» ... Читать далее

Трагедия произошла около половины восьмого вечера 5 августа на 157-м километре автодороги «Каспий» в подмосковном городском округе Серебряные Пруды. Столкнулись автомобили Skoda Octavia и цементовоз. Подробности ДТП не сообщаются. Судя по опубликованному телеграм-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО» видео, грузовик перевернулся и смял полицейский автомобиль.

Руководство и личный состав ГУ МВД России по Московской области выразили соболезнования родным и близким инспекторов ДПС 16 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области лейтенанта полиции Юрия Крапенкова и лейтенанта полиции Алексея Панина. От полученных травм они погибли на месте.

Журналисты издания msk1.ru выяснили, что в декабре 2022 года Крапенков и Панин спасли на трассе М-4 «Дон» водителя фуры. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине грузовик без сигналов аварийной остановки. Инспекторы остановились, чтобы узнать, что произошло. Оказалось, что у водителя случился инсульт, у него парализовало всю левую часть. Сотрудники вызвали помощь и передали его медикам.

Упомянутые модели: Skoda Octavia (от 887 000 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах