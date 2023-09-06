Двое сотрудников ГИБДД погибли в ДТП с цементовозом
Руководство и личный состав ГУ МВД России по Московской области выразили соболезнования родным и близким инспекторов ДПС 16 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области лейтенанта полиции Юрия Крапенкова и лейтенанта полиции Алексея Панина. От полученных травм они погибли на месте.
Журналисты издания msk1.ru выяснили, что в декабре 2022 года Крапенков и Панин спасли на трассе М-4 «Дон» водителя фуры. Во время патрулирования они заметили стоящий на обочине грузовик без сигналов аварийной остановки. Инспекторы остановились, чтобы узнать, что произошло. Оказалось, что у водителя случился инсульт, у него парализовало всю левую часть. Сотрудники вызвали помощь и передали его медикам.
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В Россию вернулась Skoda Octavia: сколько за нее просят?
Официальные поставки автомобилей Skoda в Россию прекратились в прошлом году. Дилеры распродали складские запасы и начали возить машины по схеме параллельного импорта.Читать далее
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Семейные автомобили, которых лучше избегать: самые ненадежные модели, по мнению владельцев
Водители, выбирающие семейный автомобиль, ищут нечто практичное, вместительное и, самое главное, надежное. Никто не хочет застрять с детьми в сломанном автомобиле на обочине в ожидании эвакуатора или получить огромный счет за ремонт.Читать далее
-
27.03.2023, 15:48
В России возобновили продажи Skoda Octavia предыдущего поколения (со спорной двухсекционной оптикой)
Один из российских дилеров привез из Китая партию новеньких лифтбеков Skoda Octavia поколения A7. Напомним, в 2020 году, с выходом нового поколения модели, Skoda прекратила сборку предшественника на большинстве автозаводов. Но для Китая сделали исключение.Читать далее
-
01.03.2023, 00:11
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По состоянию на 1 января 2023 года в Москве было зарегистрировано 3,85 млн легковых автомобилей. Специалисты «Автостат Инфо» проанализировали качественный состав столичного автопарка и назвали самые популярные марки и модели.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
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