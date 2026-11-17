Пять неочевидных ловушек во дворе, за которые легко лишиться прав или получить штраф

Инспекторы ГАИ все чаще заглядывают во дворы и штрафуют жильцов прямо у родного подъезда. Рассказываем, за какие привычные маневры и парковку можно легко потерять до 7500 рублей или даже лишиться прав.

Инспекторы ГАИ все чаще заглядывают во дворы и штрафуют жильцов прямо у родного подъезда. Рассказываем, за какие привычные маневры и парковку можно легко потерять до 7500 рублей или даже лишиться прав.

Знак 3.1 у арки может превратить короткий путь к подъезду в штраф от 750 рублей. Если за аркой начинается односторонний проезд, движение против направления грозит штрафом в 7 500 рублей либо лишением прав на срок до полугода. Как разъясняет njcar.ru, такое наказание предусмотрено статьей 12.16 КоАП РФ; конкретная мера зависит от части статьи и обстоятельств дела. Знак 3.1 «Въезд запрещён» запрещает въезд транспортных средств, знак 3.2 «Движение запрещено» запрещает движение всех транспортных средств с предусмотренными правилами исключениями. Сам факт, что дорога ведёт во двор, не отменяет действие знака, если участок остаётся дорогой в смысле ПДД. Высадка пассажира сама по себе также не создаёт общего исключения из запрета. Текст КоАП РФ и связанные нормативные материалы представлены в правовом разделе КонсультантПлюс.

Во дворе есть и менее очевидные поводы для взыскания. Машину, которая заперла другой автомобиль или перегородила проезд, могут оштрафовать на сумму до 2 000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Квалификация зависит от того, как именно автомобиль мешает движению. При оценке важны место машины и действующие знаки с разметкой. Учитывают и то, создаёт ли она препятствие или помеху.

Привычка ставить автомобиль двумя колесами на тротуар также может обойтись дорого: штраф составляет 1 000 рублей, а в крупном городе - до 3 000 рублей по части 3 той же статьи. Однако ответственность зависит от фактического расположения машины и от того, относится ли участок к тротуару; одного утверждения о частичном заезде недостаточно для оценки обстоятельств. Размер взыскания может различаться в Москве и Санкт-Петербурге; в остальных регионах сумма также может отличаться.

Перед парковкой у подъезда стоит проверить разметку и правовой статус участка. Красно-белая окраска сама по себе не относится к универсальным федеральным дорожным знакам и не всегда автоматически означает запрет стоянки. Если автомобиль занимает пожарный или аварийный проезд, применяемая ответственность зависит от статуса проезда и конкретной нормы. Штраф за парковку на газоне обычно устанавливают региональные или муниципальные правила благоустройства, поэтому единой суммы для всей страны нет.

Детская площадка - отдельный случай. Даже если автомобиль не оставили там, а лишь заехали на край площадки при маневре задним ходом и сразу выехали, штраф может составить от 500 до 2 500 рублей. Такой же диапазон предусмотрен за парковку на площадке. Он распространяется и на оборудованные места для занятий спортом. Единой федеральной статьи, устанавливающей одинаковый штраф за любой заезд на детскую или спортивную площадку, нет: ответственность могут предусматривать региональные или муниципальные правила. Она также возможна при нарушении требований знаков и разметки или при повреждении имущества.

Белый круг с красной каймой - знак 3.2 «Движение запрещено». За проезд вопреки его требованиям может грозить штраф в 1 500 рублей, а в мегаполисе - до 3 000; при этом знак предусматривает установленные правилами исключения. Отдельно наказывают за ремонт автомобиля во дворе: если на этой территории действует запрет, замена колес может стоить от 100 до 500 рублей. Единого федерального штрафа именно за замену колеса или ремонт во дворе нет: ограничения могут устанавливать региональные правила благоустройства и требования к содержанию территории. Их также могут закрепить локальные правила пользования парковкой.