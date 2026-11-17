17 ноября 2026, 17:47
Пять неочевидных ловушек во дворе, за которые легко лишиться прав или получить штраф
Пять неочевидных ловушек во дворе, за которые легко лишиться прав или получить штраф
Инспекторы ГАИ все чаще заглядывают во дворы и штрафуют жильцов прямо у родного подъезда. Рассказываем, за какие привычные маневры и парковку можно легко потерять до 7500 рублей или даже лишиться прав.
Знак 3.1 у арки может превратить короткий путь к подъезду в штраф от 750 рублей. Если за аркой начинается односторонний проезд, движение против направления грозит штрафом в 7 500 рублей либо лишением прав на срок до полугода. Как разъясняет njcar.ru, такое наказание предусмотрено статьей 12.16 КоАП РФ; конкретная мера зависит от части статьи и обстоятельств дела. Знак 3.1 «Въезд запрещён» запрещает въезд транспортных средств, знак 3.2 «Движение запрещено» запрещает движение всех транспортных средств с предусмотренными правилами исключениями. Сам факт, что дорога ведёт во двор, не отменяет действие знака, если участок остаётся дорогой в смысле ПДД. Высадка пассажира сама по себе также не создаёт общего исключения из запрета. Текст КоАП РФ и связанные нормативные материалы представлены в правовом разделе КонсультантПлюс.
Во дворе есть и менее очевидные поводы для взыскания. Машину, которая заперла другой автомобиль или перегородила проезд, могут оштрафовать на сумму до 2 000 рублей по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Квалификация зависит от того, как именно автомобиль мешает движению. При оценке важны место машины и действующие знаки с разметкой. Учитывают и то, создаёт ли она препятствие или помеху.
Привычка ставить автомобиль двумя колесами на тротуар также может обойтись дорого: штраф составляет 1 000 рублей, а в крупном городе - до 3 000 рублей по части 3 той же статьи. Однако ответственность зависит от фактического расположения машины и от того, относится ли участок к тротуару; одного утверждения о частичном заезде недостаточно для оценки обстоятельств. Размер взыскания может различаться в Москве и Санкт-Петербурге; в остальных регионах сумма также может отличаться.
Перед парковкой у подъезда стоит проверить разметку и правовой статус участка. Красно-белая окраска сама по себе не относится к универсальным федеральным дорожным знакам и не всегда автоматически означает запрет стоянки. Если автомобиль занимает пожарный или аварийный проезд, применяемая ответственность зависит от статуса проезда и конкретной нормы. Штраф за парковку на газоне обычно устанавливают региональные или муниципальные правила благоустройства, поэтому единой суммы для всей страны нет.
Детская площадка - отдельный случай. Даже если автомобиль не оставили там, а лишь заехали на край площадки при маневре задним ходом и сразу выехали, штраф может составить от 500 до 2 500 рублей. Такой же диапазон предусмотрен за парковку на площадке. Он распространяется и на оборудованные места для занятий спортом. Единой федеральной статьи, устанавливающей одинаковый штраф за любой заезд на детскую или спортивную площадку, нет: ответственность могут предусматривать региональные или муниципальные правила. Она также возможна при нарушении требований знаков и разметки или при повреждении имущества.
Белый круг с красной каймой - знак 3.2 «Движение запрещено». За проезд вопреки его требованиям может грозить штраф в 1 500 рублей, а в мегаполисе - до 3 000; при этом знак предусматривает установленные правилами исключения. Отдельно наказывают за ремонт автомобиля во дворе: если на этой территории действует запрет, замена колес может стоить от 100 до 500 рублей. Единого федерального штрафа именно за замену колеса или ремонт во дворе нет: ограничения могут устанавливать региональные правила благоустройства и требования к содержанию территории. Их также могут закрепить локальные правила пользования парковкой.
Похожие материалы
-
17.11.2026, 19:03
Неубиваемый V8 и прожорливый характер: как в 90-е американские копы помогли российской ГАИ
В 1993-1995 годах ГАИ закупила небольшую партию седанов. Сначала Ford Crown Victoria патрулировали Москву, а мощный мотор помогал инспекторам преследовать быстрые иномарки. Высокий расход топлива и редкие детали осложняли эксплуатацию.Читать далее
-
17.11.2026, 17:53
Шесть скрытых функций брелока, которые полезны в повседневной поездке
Удержание кнопки брелока иногда опускает стекла, а другая комбинация запускает двигатель. Брелок также помогает отыскать автомобиль в темноте. Набор функций зависит от модели: проверьте руководство и символы на своем брелоке, прежде чем пользоваться этими возможностями.Читать далее
-
17.11.2026, 17:28
Какой бустер реально заведет машину зимой без аккумулятора
Журнал За рулем проверил семь пусковых устройств от 2 до 33 тысяч рублей на Ларгусе с отключенным аккумулятором. Рассказываем, какие модели спасут в мороз, а кто неожиданно обошел дорогие бустеры.Читать далее
-
17.11.2026, 13:51
Какую подержанную Lada Vesta с вариатором лучше взять: досанкционную или NG
У Vesta до 2021 года стоял давно знакомый Jatco, у машин после 2025-го появился китайский WLY с меньшей историей эксплуатации. Разбираемся, что важнее: предсказуемость ремонта или доступность деталей на будущее.Читать далее
-
17.11.2026, 11:19
Сколько времени необходимо автомобилю, чтобы зарядить аккумулятор зимой
Зимой обычный маршрут может незаметно сказаться на состоянии автомобиля. Последствия проявляются не сразу, и водитель часто их не замечает. Есть ориентиры, зависящие от температуры и типа дороги. Их полезно учитывать, планируя поездки в холодный сезон.Читать далее
-
17.11.2026, 11:00
Почему водительские права могут внезапно стать недействительными без единого штрафа
Проверка документов может обернуться неприятным сюрпризом. Основания для этого бывают связаны с самим удостоверением. Есть и обстоятельства, которые зависят от водителя. Разбираемся, когда пластиковая карточка перестает действовать.Читать далее
-
17.11.2026, 10:41
Штраф за громкий выхлоп и вырезанный катализатор хотят поднять в десять раз
Думские депутаты сегодня обсудят инициативу, которая касается автомобилистов и правил эксплуатации машин. Известны детали законопроекта и возможные сроки его рассмотрения. Разбираемся, какие изменения предложены и что будет дальше.Читать далее
-
17.11.2026, 10:03
Почему счет в автосервисе внезапно растет и как не платить за лишнее
Визит в мастерскую может закончиться неожиданным счетом. Водителю важно заранее понимать, на какие работы он согласился. Проверить аргументы специалистов можно до ремонта. Это поможет обойтись без лишней суеты.Читать далее
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 14:57
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Почему водители чаще ошибаются с ограничением скорости на въезде в населенный пункт и как не получить штраф с камеры — разбор знаков, лимитов и типичных ошибок в межсезонье.Читать далее
Похожие материалы
-
17.11.2026, 19:03
Неубиваемый V8 и прожорливый характер: как в 90-е американские копы помогли российской ГАИ
В 1993-1995 годах ГАИ закупила небольшую партию седанов. Сначала Ford Crown Victoria патрулировали Москву, а мощный мотор помогал инспекторам преследовать быстрые иномарки. Высокий расход топлива и редкие детали осложняли эксплуатацию.Читать далее
-
17.11.2026, 17:53
Шесть скрытых функций брелока, которые полезны в повседневной поездке
Удержание кнопки брелока иногда опускает стекла, а другая комбинация запускает двигатель. Брелок также помогает отыскать автомобиль в темноте. Набор функций зависит от модели: проверьте руководство и символы на своем брелоке, прежде чем пользоваться этими возможностями.Читать далее
-
17.11.2026, 17:28
Какой бустер реально заведет машину зимой без аккумулятора
Журнал За рулем проверил семь пусковых устройств от 2 до 33 тысяч рублей на Ларгусе с отключенным аккумулятором. Рассказываем, какие модели спасут в мороз, а кто неожиданно обошел дорогие бустеры.Читать далее
-
17.11.2026, 13:51
Какую подержанную Lada Vesta с вариатором лучше взять: досанкционную или NG
У Vesta до 2021 года стоял давно знакомый Jatco, у машин после 2025-го появился китайский WLY с меньшей историей эксплуатации. Разбираемся, что важнее: предсказуемость ремонта или доступность деталей на будущее.Читать далее
-
17.11.2026, 11:19
Сколько времени необходимо автомобилю, чтобы зарядить аккумулятор зимой
Зимой обычный маршрут может незаметно сказаться на состоянии автомобиля. Последствия проявляются не сразу, и водитель часто их не замечает. Есть ориентиры, зависящие от температуры и типа дороги. Их полезно учитывать, планируя поездки в холодный сезон.Читать далее
-
17.11.2026, 11:00
Почему водительские права могут внезапно стать недействительными без единого штрафа
Проверка документов может обернуться неприятным сюрпризом. Основания для этого бывают связаны с самим удостоверением. Есть и обстоятельства, которые зависят от водителя. Разбираемся, когда пластиковая карточка перестает действовать.Читать далее
-
17.11.2026, 10:41
Штраф за громкий выхлоп и вырезанный катализатор хотят поднять в десять раз
Думские депутаты сегодня обсудят инициативу, которая касается автомобилистов и правил эксплуатации машин. Известны детали законопроекта и возможные сроки его рассмотрения. Разбираемся, какие изменения предложены и что будет дальше.Читать далее
-
17.11.2026, 10:03
Почему счет в автосервисе внезапно растет и как не платить за лишнее
Визит в мастерскую может закончиться неожиданным счетом. Водителю важно заранее понимать, на какие работы он согласился. Проверить аргументы специалистов можно до ремонта. Это поможет обойтись без лишней суеты.Читать далее
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 14:57
Водителям напомнили, как правильно определять границы зоны действия знаков ограничения скорости
Почему водители чаще ошибаются с ограничением скорости на въезде в населенный пункт и как не получить штраф с камеры — разбор знаков, лимитов и типичных ошибок в межсезонье.Читать далее