Странная разметка на дороге: две сплошные, а между ними прерывистая — что это значит и как правильно проезжать

2 июля 2026, 20:58
Двойная сплошная и пунктир: почему такая разметка опасна для водителей
Двойная сплошная и пунктир: почему такая разметка опасна для водителей
На российских дорогах все чаще встречается странная разметка: две сплошные линии с пунктиром между ними. Такая ситуация может привести к серьезным штрафам и даже лишению прав. Разбираемся, как не попасть в ловушку и что советуют инспекторы.
На российских дорогах всё чаще можно встретить необычную разметку: две сплошные линии, а между ними — пунктир. Такое сочетание вызывает вопросы даже у опытных водителей, ведь в учебниках ПДД подобного не найти. Причина появления таких линий неслучайна: чаще всего это результат не до конца удалённой старой разметки или экспериментов дорожных служб.
В большинстве случаев двойная сплошная с пунктиром между ними появляется после изменений в организации движения. Например, раньше на участке было разрешено сменить полосу или развернуться, а теперь — нет. Старую разметку стёрли не полностью, а поверх нанесли новую, более строгую. В итоге водитель видит сразу несколько линий и не всегда понимает, на что ориентироваться.
Инспекторы ГИБДД приводят правило: ни в коем случае не ориентируйтесь на пунктир, всегда соблюдайте самое строгое ограничение. Двойная сплошная — это абсолютный запрет на пересечение. Пунктир между ними не даёт никаких дополнительных прав, даже если кажется, что манёвр разрешён. Нарушение этих правил может привести к серьёзным последствиям: штрафу до 5000 рублей или лишению прав на срок до полугода, если речь идёт о выезде на встречную полосу.
Особая опасность — в иллюзии разрешения: водитель видит пунктир и решает, что можно повернуть или развернуться, как раньше. Но юридическую силу имеет только действующая разметка — двойная сплошная. Инспекторы приводят пример, когда после ремонта дороги водители продолжали совершать запрещённые манёвры, ориентируясь на остатки старых линий. Итог — протоколы и суды.
Если вы столкнулись с такой разметкой, важно не поддаваться соблазну и не повторять ошибки других. Пересекать сплошные линии нельзя ни при каких обстоятельствах, даже если кажется, что пунктир разрешает манёвр. Лучше потратить немного времени на поиск разрешённого разворота, чем рисковать правами и безопасностью.
В спорной ситуации инспекторы советуют зафиксировать разметку на фото и обратиться в дорожные службы или ГИБДД. Это не только поможет избежать аварийных ситуаций, но и ускорит приведение разметки в порядок. Если же штраф всё-таки выписан, можно объяснить инспектору, что разметка противоречива или плохо различима — иногда это помогает смягчить последствия.
Двойная сплошная с пунктиром между ними — это не новая норма, а техническая ошибка или следствие изменений на дороге. Водителям важно помнить, что ответственность за нарушение остаётся полной, даже если разметка сбивает с толку. В России подобные ситуации встречаются всё чаще, поэтому внимательность и знание правил становятся особенно актуальными.
Для тех, кто интересуется техническими тонкостями эксплуатации автомобиля и ошибками, которые могут привести к серьёзным последствиям, будет полезно ознакомиться с тем, как ресурс сцепления зависит от типа коробки и стиля вождения - подробности в нашем разборе .
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