Двойное невезение: полицейские оставили квитанцию за неправильную парковку на разграбленном автомобиле
Полицейских не остановил жалкий вид разобранного автомобиля в Бруклине, который подвергся нападению вандалов. Машину буквально разобрали на запчасти и выбили все стекла. Вишенкой на торте стал штраф-талон за неправильную парковку. Владелец оставил автомобиль на слишком близком расстоянии к пожарному гидранту.
Серебристый седан был припаркован 30 июня, когда прохожий заметил парковочный талон, прикрепленный под стеклоочистителем автомобиля без лобового стекла. Передний бампер автомобиля был снят, а его интерьер разобран на части.
В США и Европейских странах запрещено оставлять автомобили около пожарных гидрантов. Пожарные службы не стесняясь выбивают автомобильные стекла, чтобы пропустить шланг.
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