Двойной выжим: когда коробки были без синхронизаторов
Но когда-то на многих машинах стояли коробки не просто механические, но ещё и требующие дополнительных манипуляций при каждом переключении передачи.
Вы знаете, что при езде с "механикой" водителю приходится выжимать сцепление, включать рычагом коробки нужную передачу, после чего педаль сцепления отпускать. Вы знаете и то, что внутри коробки есть много шестерен и, в зависимости от выбранной передачи, та или иная шестерёнка зацепляется за другую.
Но на самом деле разные шестерни вращаются "по-разному", с разными скоростями. Поэтому, когда одна из них касается другой, крайне маловероятно, что её зубья попадут именно туда, куда нужно. Скорее всего, зубья двух шестерёнок "столкнутся" друг с другом и, вместо включения передачи, получится только неприятный звук. А частое такое взаимодействие просто рано или поздно выведет шестерни из строя. Чтобы этого не происходило, используются специальные устройства – так называемые "синхронизаторы". Они позволяют "сровнять" движение шестерёнок, чтобы всё попало туда, куда нужно.
Так вот, когда-то этих синхронизаторов не было. И "синхронизировать" вращение шофёру приходилось лично. Делалось это примерно так. Чтобы переключить передачу, нужно было выжать сцепление, включить нейтралку, сцепление отпустить, слегка нажать на газ, опять выжать сцепление, включить уже теперь нужную передачу, сцепление отпустить. И так – каждый раз. Весело, правда? Процесс этот называли "двойным выжимом".
На легковушках синхронизаторы появились уже давно: где-то в 40-х – 50-х. Но грузовики ими стали оснащать заметно позже. А, например, в СССР грузовые автомобили без синхронизаторов вообще выпускали до самого конца, то есть, до 90-х.
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