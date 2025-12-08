Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 08:53

Li Auto L9 с пробегом почти 400 тысяч км: сколько стоит восстановить мотор – удивительные детали

Гибридный кроссовер Li Auto L9 проехал почти 400 тысяч км и столкнулся с серьезной поломкой двигателя. Владелец выбрал капитальный ремонт вместо покупки контрактного мотора. Итоговая стоимость ремонта оказалась ниже, чем ожидалось. Подробности истории и выводы о ресурсе двигателя – в нашем материале.

Гибридный кроссовер Li Auto L9, который ежедневно преодолевал маршрут между Москвой и Краснодаром, неожиданно оказался в центре внимания автосообщества. После внушительного пробега в 376 тысяч километров у автомобиля отказал двигатель внутреннего сгорания. Владелец обратился к специалистам, чтобы выяснить причину и оценить варианты восстановления машины.

В ходе полной разборки мотора выяснилось, что основной причиной выхода из строя стал износ узла газораспределительного механизма. Цепь ГРМ растянулась, а натяжитель не выдержал нагрузки, что привело к перескоку фаз. В результате были повреждены клапаны, а также элементы цилиндро-поршневой группы. Диагностика показала овальность цилиндров более 0,1 мм и даже трещину в блоке, что говорит о серьезных последствиях для силового агрегата.

Владелец автомобиля рассказал, что эксплуатация велась преимущественно на трассе, при этом обороты двигателя часто держались на уровне 3,5-4 тысяч в минуту. Масло меняли примерно раз в 10-12 тысяч километров, однако регламентное обслуживание цепи ГРМ не проводилось. Такой подход к обслуживанию, по мнению специалистов, и стал одной из причин ускоренного износа двигателя. При столь высоких пробегах и нагрузках своевременная замена цепи могла бы отсрочить серьезную поломку.

Для восстановления работоспособности автомобиля специалисты провели гильзовку всех четырех цилиндров, заменили головку блока цилиндров в сборе, установили новые поршни с кольцами, а также обновили вкладыши и другие необходимые детали. После завершения работ двигатель был успешно запущен, и автомобиль вернулся на дорогу.

Финансовая сторона вопроса оказалась не менее интересной. На мехобработку и запчасти ушло около 135 тысяч рублей, а работы по переборке и монтажу обошлись еще в 160 тысяч. В итоге капитальный ремонт стоил примерно 295 тысяч рублей. Для сравнения, контрактный двигатель предлагался за сумму от 390 до 450 тысяч рублей, что заметно дороже.

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод: при интенсивной эксплуатации на трассе ресурс штатного двигателя Li Auto L9 составил около 310 тысяч километров до необходимости серьезного вмешательства. При этом капитальный ремонт оказался экономически более выгодным решением по сравнению с покупкой контрактного агрегата. Однако окончательный выбор всегда зависит от состояния блока и готовности владельца принять возможные риски, связанные с восстановлением мотора.

Упомянутые модели: LiXiang L9
Упомянутые марки: LiXiang
