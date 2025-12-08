Li Auto L9 с пробегом почти 400 тысяч км: сколько стоит восстановить мотор – удивительные детали

8 декабря 2025, 08:53
Li Auto L9 прошел 367 тысяч км и сломался: стоимость ремонта и причины
Li Auto L9 прошел 367 тысяч км и сломался: стоимость ремонта и причины
Гибридный кроссовер Li Auto L9 проехал почти 400 тысяч км и столкнулся с серьезной поломкой двигателя. Владелец выбрал капитальный ремонт вместо покупки контрактного мотора. Итоговая стоимость ремонта оказалась ниже, чем ожидалось. Подробности истории и выводы о ресурсе двигателя – в нашем материале.
Гибридный кроссовер Li Auto L9, который ежедневно преодолевал маршрут между Москвой и Краснодаром, неожиданно оказался в центре внимания автосообщества. После внушительного пробега в 376 тысяч километров у автомобиля отказал двигатель внутреннего сгорания. Владелец обратился к специалистам, чтобы выяснить причину и оценить варианты восстановления машины.
В ходе полной разборки мотора выяснилось, что основной причиной выхода из строя стал износ узла газораспределительного механизма. Цепь ГРМ растянулась, а натяжитель не выдержал нагрузки, что привело к перескоку фаз. В результате были повреждены клапаны, а также элементы цилиндро-поршневой группы. Диагностика показала овальность цилиндров более 0,1 мм и даже трещину в блоке, что говорит о серьезных последствиях для силового агрегата.
Владелец автомобиля рассказал, что эксплуатация велась преимущественно на трассе, при этом обороты двигателя часто держались на уровне 3,5-4 тысяч в минуту. Масло меняли примерно раз в 10-12 тысяч километров, однако регламентное обслуживание цепи ГРМ не проводилось. Такой подход к обслуживанию, по мнению специалистов, и стал одной из причин ускоренного износа двигателя. При столь высоких пробегах и нагрузках своевременная замена цепи могла бы отсрочить серьезную поломку.
Для восстановления работоспособности автомобиля специалисты провели гильзовку всех четырех цилиндров, заменили головку блока цилиндров в сборе, установили новые поршни с кольцами, а также обновили вкладыши и другие необходимые детали. После завершения работ двигатель был успешно запущен, и автомобиль вернулся на дорогу.
Финансовая сторона вопроса оказалась не менее интересной. На мехобработку и запчасти ушло около 135 тысяч рублей, а работы по переборке и монтажу обошлись еще в 160 тысяч. В итоге капитальный ремонт стоил примерно 295 тысяч рублей. Для сравнения, контрактный двигатель предлагался за сумму от 390 до 450 тысяч рублей, что заметно дороже.
Анализируя ситуацию, можно сделать вывод: при интенсивной эксплуатации на трассе ресурс штатного двигателя Li Auto L9 составил около 310 тысяч километров до необходимости серьезного вмешательства. При этом капитальный ремонт оказался экономически более выгодным решением по сравнению с покупкой контрактного агрегата. Однако окончательный выбор всегда зависит от состояния блока и готовности владельца принять возможные риски, связанные с восстановлением мотора.
Похожие материалы Лисян
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
16.07.2025, 14:58
В Китае капот Li Auto L9 превратили в аквариум с живыми рыбами
Владелец китайского кроссовера Li Auto L9 оборудовал капот автомобиля герметичным аквариумом с живыми рыбами. Такой нестандартный тюнинг вызвал негативную реакцию пользователей: он противоречит здравому смыслу и правилам дорожного движения.Читать далее
-
17.02.2025, 08:03
Семья очень доверяет своему LiXiang L9 и спит, пока кроссовер едет по шоссе
Беспилотное будущее уже наступило. В Сети завирусилось видео, показывающее, как все семейство мирно спит в салоне LiXiang L9, пока автомобиль несется по скоростному шоссе где-то в Китае.Читать далее
-
12.09.2024, 16:57
У автопилота тоже есть режим «Ой, всё»: система автоматической парковки Li L9 дала сбой
Системы автономного управления становятся все более совершенными. В будущем автомобили смогут ездить самостоятельно и максимально безопасно, но пока они далеки от идеала. Новое видео показывает сбой системы автоматической парковки у китайского кроссовера Li L9. После нескольких неудачных попыток автомобиль психанул и уехал прочь.Читать далее
-
21.06.2024, 07:43
Электроника Li Auto L9 испугалась автомобилей на рекламном щите, применила экстренное торможение и спровоцировала реальную аварию
Электронные вспомогательные системы все еще далеки от совершенства и нуждаются в доработке. На одной из китайских автомагистралей произошло ДТП, виновницей которого можно считать систему автоматического экстренного торможения.Читать далее
-
18.04.2024, 08:35
Параллельный импорт автомобилей обновил рекорд. Какие марки и модели лидируют?
В марте 2024 года в Россию по схеме параллельного импорта было ввезено более 20 тысяч новых автомобилей, что ощутимо превышает показатели февраля, когда был установлен очередной рекорд.Читать далее
-
04.04.2024, 08:32
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей. В нем много новичков из Китая
В обновленный список Минпромторга вошли 517 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, за которые потребуется уплатить повышенный налог на роскошь. По сравнению с прошлом годом перечень стал на 68 строк длиннее. В него вошло много китайских моделей.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
Похожие материалы Лисян
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
16.07.2025, 14:58
В Китае капот Li Auto L9 превратили в аквариум с живыми рыбами
Владелец китайского кроссовера Li Auto L9 оборудовал капот автомобиля герметичным аквариумом с живыми рыбами. Такой нестандартный тюнинг вызвал негативную реакцию пользователей: он противоречит здравому смыслу и правилам дорожного движения.Читать далее
-
17.02.2025, 08:03
Семья очень доверяет своему LiXiang L9 и спит, пока кроссовер едет по шоссе
Беспилотное будущее уже наступило. В Сети завирусилось видео, показывающее, как все семейство мирно спит в салоне LiXiang L9, пока автомобиль несется по скоростному шоссе где-то в Китае.Читать далее
-
12.09.2024, 16:57
У автопилота тоже есть режим «Ой, всё»: система автоматической парковки Li L9 дала сбой
Системы автономного управления становятся все более совершенными. В будущем автомобили смогут ездить самостоятельно и максимально безопасно, но пока они далеки от идеала. Новое видео показывает сбой системы автоматической парковки у китайского кроссовера Li L9. После нескольких неудачных попыток автомобиль психанул и уехал прочь.Читать далее
-
21.06.2024, 07:43
Электроника Li Auto L9 испугалась автомобилей на рекламном щите, применила экстренное торможение и спровоцировала реальную аварию
Электронные вспомогательные системы все еще далеки от совершенства и нуждаются в доработке. На одной из китайских автомагистралей произошло ДТП, виновницей которого можно считать систему автоматического экстренного торможения.Читать далее
-
18.04.2024, 08:35
Параллельный импорт автомобилей обновил рекорд. Какие марки и модели лидируют?
В марте 2024 года в Россию по схеме параллельного импорта было ввезено более 20 тысяч новых автомобилей, что ощутимо превышает показатели февраля, когда был установлен очередной рекорд.Читать далее
-
04.04.2024, 08:32
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей. В нем много новичков из Китая
В обновленный список Минпромторга вошли 517 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, за которые потребуется уплатить повышенный налог на роскошь. По сравнению с прошлом годом перечень стал на 68 строк длиннее. В него вошло много китайских моделей.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
- 5 544 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 6 048 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 5 850 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 5 978 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 5 700 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 7 865 000 РLiXiang L9 2024 в Москве
- 9 590 000 РLiXiang L9 2024 в Москве
- 7 935 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 7 776 000 РLiXiang L9 2023 в Москве
- 8 459 000 РLiXiang L9 2023 в Москве