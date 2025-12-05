Необычный концепт для экскурсий и бездорожья — дизайнер удивил смелым проектом

5 декабря 2025, 10:39
Двухэтажная Lada Vesta CW Cross: каким мог стать уникальный российский автомобиль
Двухэтажная Lada Vesta CW Cross: каким мог стать уникальный российский автомобиль
В России снова всплыл необычный концепт двухэтажной Lada Vesta CW Cross. Дизайнер предложил свежий взгляд на туристический транспорт. Проект обещает удивить не только внешним видом. Внутри скрыто множество интересных решений.
В мире двухэтажные автомобили давно уже стали привычным атрибутом туристических маршрутов, однако в России такие машины встречались крайне редко. Лишь в отдельных городах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, можно было увидеть так называемые «даблдекеры», использовавшиеся для обзорных экскурсий. На этом фоне концепт двухэтажной Lada Vesta SW Cross, созданный дизайнером Александром Штормом, выглядел особенно смело и необычно.
Вдохновившись идеей объединить комфорт и функциональность, автор проекта предложил превратить популярный универсал в настоящий туристический автобус для поездок по пересеченной местности. В отличие от привычных моделей, этот автомобиль получил второй этаж, где разместились дополнительные пассажирские места. В сумме машина могла перевозить до десяти человек, что делало её уникальной среди аналогов.
Особое внимание уделили безопасности и устойчивости. Для предотвращения опрокидывания при резких маневрах в конструкции предусмотрели усиленные балки поперечной устойчивости. Несмотря на это, из-за увеличенной массы и высоты максимальная скорость такого автомобиля оказывалась ограниченной — разогнаться быстрее 100 км/ч вряд ли получалось бы. Это решение было обусловлено заботой о безопасности пассажиров и особенностями конструкции.
Инженерные доработки коснулись и других элементов. Например, для улучшения обзора на втором этаже установили специальное зеркало заднего вида. В задней части кузова уменьшили полезное пространство, чтобы обеспечить проход на второй уровень. Багажная дверь также претерпела изменения — теперь она позволяла пассажирам подниматься наверх, не мешая остальным функциям автомобиля. При этом нижняя часть кузова практически не изменилась, чтобы сохранить узнаваемость модели и не создавать путаницы с другими версиями Vesta.
Верхний ярус, по замыслу дизайнера, должны были выполнить из современных композитных материалов, обладавших высокой прочностью и лёгкостью. Это позволило бы снизить общий вес конструкции и повысить устойчивость на дороге. Единственным заметным недостатком на тот момент оставался не самый удобный проход на второй этаж, однако автор был уверен, что при доработке этот вопрос можно было решить.
Концепт двухэтажной Lada Vesta SW Cross представлял собой не просто эксперимент с формой, а попытку предложить рынку совершенно новый тип транспорта для экскурсий и путешествий по сложным маршрутам. Если бы проект реализовали, российский автопром смог бы заявить о себе на международной арене как производитель по-настоящему оригинальных и смелых решений.
Похожие материалы Лада
-
02.10.2025, 12:38
Новая Lada Iskra SW Cross против Vesta SW Cross: эксперты сравнили два универсала АвтоВАЗа
АвтоВАЗ вывел на рынок новинку. Это универсал Lada Iskra Cross. Он будет бороться за покупателя. Его главный соперник - кросс-универсал Lada Vesta. У них много общего. Но есть и важные отличия. Разбираемся во всех деталях.Читать далее
-
15.05.2021, 12:01
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
Пока границы закрыты, россияне осваивают внутренний туризм. Многие предпочитают отправиться в путешествие по стране на личном автомобиле. Хорошо, если машина достаточно вместительная и с солидным дорожным просветом.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
Похожие материалы Лада
-
02.10.2025, 12:38
Новая Lada Iskra SW Cross против Vesta SW Cross: эксперты сравнили два универсала АвтоВАЗа
АвтоВАЗ вывел на рынок новинку. Это универсал Lada Iskra Cross. Он будет бороться за покупателя. Его главный соперник - кросс-универсал Lada Vesta. У них много общего. Но есть и важные отличия. Разбираемся во всех деталях.Читать далее
-
15.05.2021, 12:01
ТОП-5 автомобилей для путешествий по России
Пока границы закрыты, россияне осваивают внутренний туризм. Многие предпочитают отправиться в путешествие по стране на личном автомобиле. Хорошо, если машина достаточно вместительная и с солидным дорожным просветом.Читать далее
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:38
Владельцы Tesla теперь могут писать сообщения за рулем с FSD, но отвечают за последствия
Tesla изменила работу системы FSD, и теперь водители могут отправлять сообщения за рулем. Однако это не значит, что можно полностью расслабиться. Ответственность за любые происшествия по-прежнему лежит на водителе. Узнайте, как изменились правила и что это значит для владельцев Tesla.Читать далее
-
06.12.2025, 17:27
Семь культовых автомобилей, которые остались единственными в своем роде без продолжения
Некоторые автомобили становятся иконами, другие исчезают незаметно. Но есть особая категория – машины, которые вспыхнули ярко и исчезли навсегда. Почему они не получили продолжения? В этом материале мы расскажем о семи уникальных моделях, которые так и остались единственными в своем роде.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:55
Три малоизвестные настройки Android Auto, которые большинство водителей не замечают
Многие автолюбители даже не догадываются о скрытых возможностях Android Auto. Большинство довольствуется стандартными настройками, не подозревая о дополнительных функциях. В материале рассказываем, какие параметры стоит проверить. Возможно, вы удивитесь, насколько удобнее станет пользоваться системой. Не спешите менять привычки – сначала узнайте, что скрывает ваш автомобильный Android.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 16:15
Владелец нашел свой Ford Mustang 1965 после 20 лет в сарае и решил вернуть ему блеск
Классический Ford Mustang 1965 года впервые за 20 лет покинул сарай. Владелец решил вернуть машине заводской вид и обратился к профессионалам. Автомобиль покрыт толстым слоем пыли, ржавчины и грязи. Процесс восстановления обещает быть непростым и захватывающим. Как изменится легендарное купе после долгого забвения – читайте далее.Читать далее
- 1 390 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2022 в Москве
- 1 557 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2020 в Москве
- 1 409 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2021 в Москве
- 855 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2018 в Москве
- 955 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2019 в Москве
- 1 210 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2019 в Москве
- 1 670 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2021 в Москве
- 1 770 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2021 в Москве
- 1 144 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2020 в Москве
- 1 070 000 РВАЗ (Lada) Vesta Cross 2020 в Москве