Необычный концепт для экскурсий и бездорожья — дизайнер удивил смелым проектом

Двухэтажная Lada Vesta CW Cross: каким мог стать уникальный российский автомобиль

В России снова всплыл необычный концепт двухэтажной Lada Vesta CW Cross. Дизайнер предложил свежий взгляд на туристический транспорт. Проект обещает удивить не только внешним видом. Внутри скрыто множество интересных решений.

В мире двухэтажные автомобили давно уже стали привычным атрибутом туристических маршрутов, однако в России такие машины встречались крайне редко. Лишь в отдельных городах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, можно было увидеть так называемые «даблдекеры», использовавшиеся для обзорных экскурсий. На этом фоне концепт двухэтажной Lada Vesta SW Cross, созданный дизайнером Александром Штормом, выглядел особенно смело и необычно.

Вдохновившись идеей объединить комфорт и функциональность, автор проекта предложил превратить популярный универсал в настоящий туристический автобус для поездок по пересеченной местности. В отличие от привычных моделей, этот автомобиль получил второй этаж, где разместились дополнительные пассажирские места. В сумме машина могла перевозить до десяти человек, что делало её уникальной среди аналогов.

Особое внимание уделили безопасности и устойчивости. Для предотвращения опрокидывания при резких маневрах в конструкции предусмотрели усиленные балки поперечной устойчивости. Несмотря на это, из-за увеличенной массы и высоты максимальная скорость такого автомобиля оказывалась ограниченной — разогнаться быстрее 100 км/ч вряд ли получалось бы. Это решение было обусловлено заботой о безопасности пассажиров и особенностями конструкции.

Инженерные доработки коснулись и других элементов. Например, для улучшения обзора на втором этаже установили специальное зеркало заднего вида. В задней части кузова уменьшили полезное пространство, чтобы обеспечить проход на второй уровень. Багажная дверь также претерпела изменения — теперь она позволяла пассажирам подниматься наверх, не мешая остальным функциям автомобиля. При этом нижняя часть кузова практически не изменилась, чтобы сохранить узнаваемость модели и не создавать путаницы с другими версиями Vesta.

Верхний ярус, по замыслу дизайнера, должны были выполнить из современных композитных материалов, обладавших высокой прочностью и лёгкостью. Это позволило бы снизить общий вес конструкции и повысить устойчивость на дороге. Единственным заметным недостатком на тот момент оставался не самый удобный проход на второй этаж, однако автор был уверен, что при доработке этот вопрос можно было решить.

Концепт двухэтажной Lada Vesta SW Cross представлял собой не просто эксперимент с формой, а попытку предложить рынку совершенно новый тип транспорта для экскурсий и путешествий по сложным маршрутам. Если бы проект реализовали, российский автопром смог бы заявить о себе на международной арене как производитель по-настоящему оригинальных и смелых решений.