Двухэтажные поезда РЖД: комфорт, теснота или компромисс — полный разбор

Двухэтажные поезда РЖД: как устроены, где ездят и что важно знать пассажирам

Двухэтажные поезда на российских железных дорогах - это не только способ увеличить число пассажиров, но и новые нюансы для путешественников. Разбираемся, чем такие составы отличаются от привычных, на каких направлениях их можно встретить и как выбрать оптимальное место.

Двухэтажные поезда на российских железных дорогах - это не только способ увеличить число пассажиров, но и новые нюансы для путешественников. Разбираемся, чем такие составы отличаются от привычных, на каких направлениях их можно встретить и как выбрать оптимальное место.

Двухэтажные поезда все чаще встречаются на российских железных дорогах, и их популярность обусловлена не только модой, но и необходимостью перевозить больше пассажиров на востребованных направлениях. Однако есть и нюансы: деревянные кресла и новые детали, которые стоит учитывать при покупке билета.

Главное отличие — увеличенное количество мест: в купейном вагоне их 64, что почти вдвое больше, чем в стандартных одноэтажных. При этом посадка организована иначе: пассажиры первых этажей поднимаются по ступенькам, так как пол вагона расположен ниже уровня платформы. В таких поездах отсутствуют плацкартные вагоны — только купе, иногда СВ и сидячие места. В каждом вагоне установлены кондиционеры и биотуалеты (три вместо двух), но очередь в туалете все равно появляется. Переходы между вагонами герметичны и открываются только с помощью ключа, как в аэроэкспрессах.

В купе есть розетка, а в некоторых составах — USB-разъемы на верхних полках. Багажное пространство ограничено: на верхних полках нет мест для вещей, их размещают под нижними сиденьями. РЖД рекомендует ручную кладь размером не больше 72×60×30 см. Потолки ниже обычного, а на верхней полке второго этажа сидеть невозможно из-за минимального расстояния до потолка.

Стоимость билетов в двухэтажных поездах не всегда ниже, чем в одноэтажных. Например, на маршруте Минеральные Воды — Москва купе в двухэтажном «Кавказе» может оказаться дороже, чем в фирменном одноэтажном «Ингушетии», который ходит реже. Двухэтажные составы курсируют по направлениям: Москва — Адлер, Москва — Казань, Москва — Кисловодск, Санкт-Петербург — Мурманск, а также сезонно — в Анапу и Новороссийск.

На первом этаже расположены купе, три биотуалета (один с душем), контейнеры для раздельного мусора, а в служебном купе — термопот и микроволновка. В лестничном пролете для безопасности установлены кулер и сферическое зеркало. Второй этаж — это восемь четырехместных купе с невысокими окнами в коридоре и скошенной крышей. В некоторых составах вместо купе встречаются сидячие места.

Штабной вагон отличается расширенными проходами, купе для маломобильных пассажиров и отдельным кондиционером. Здесь меньше людей и выше дисциплина, так как рядом находятся начальник поезда и электромеханик. Также предусмотрено купе для полиции. В двухэтажном вагоне-ресторане главный зал обычно находится на втором этаже, барная зона — на первом. В стандартном купе — столик, зеркала, розетки, лампочки и складные лесенки на верхние полки, которые не всегда удобны. Двери закрываются на магнитный замок с ключом-картой. В новых вагонах интерьер светлый, вместо полок — диваны. В СВ — два мягких места, ЖК-экраны и шкафчики. Сидячие вагоны встречаются не везде: в них есть первый и второй класс, а также VIP-купе, которое продается только в офисе.

Первый этаж удобен близостью к туалетам, но некоторые пассажиры отмечают ощущение «подвала» из-за низкого расположения пола относительно платформы. На втором этаже потолки ниже, багажные короба ограничивают пространство, а с верхних полок не видно окна и сильнее ощущается качка. Верхние места страдают от холодного потока кондиционера (летом в вагонах +18…19 °C), который нельзя отрегулировать. Лучший выбор — штабной вагон: просторнее, меньше соседей и больше удобств. Верхние места на втором этаже стоит занимать только на короткой поездке и при отсутствии альтернативы.

Для сравнения, как российский поезд отличается комфортом и оснащением по сравнению с зарубежными образцами, можно обратить внимание на опыт других, например, на различия между китайской и японской Mazda CX-5: детали, касающиеся комплектаций и условий эксплуатации .