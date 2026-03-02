Двухэтажные вагоны РЖД: комфорт или компромисс — как утроено пространство

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

2 марта 2026, 20:29

Двухэтажные вагоны РЖД: как изменился комфорт и вместимость поездов дальнего следования

Двухэтажные вагоны РЖД заметно увеличили вместимость поездов и предложили пассажирам современный сервис. Однако у таких составов есть свои нюансы, которые стоит учитывать при покупке билета и выборе места. Разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание.

Двухэтажные вагоны стали одним из самых заметных изменений в российских поездах за последнее десятилетие. Их появление не только увеличило количество мест, но и заставило пассажиров по-новому взглянуть на привычные поездки между городами. Для многих путешественников это стало настоящим открытием: больше людей в одном составе, современное оснащение, но и новые правила игры при выборе билета.

Главное преимущество двухэтажных вагонов заключается в почти двукратном увеличении вместимости по сравнению с классическими одноэтажными аналогами. В купейном вагоне теперь размещается 64 пассажира, а не 36, как раньше. При этом привычная планировка купе с четырьмя спальными местами сохранена, но пространство стало чуть более компактным. Это особенно заметно при размещении крупного багажа: теперь его можно положить только под сиденья, так как привычных багажных полок над дверями больше нет.

Внутри двухэтажных вагонов пассажиров встречает современное оснащение: розетки и USB-порты у каждого места, индивидуальное освещение, ниши для хранения вещей. В составе обязательно есть вагон-ресторан и штабной вагон с душевой кабиной. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специальные купе с расширенным пространством и кнопкой вызова проводника, а система бронирования автоматически предлагает такие места при наличии спроса. Постельное белье и вода уже включены в стоимость билета, а на некоторых маршрутах дополнительно выдается сухой паек.

Выбор этажа — отдельная тема для размышления. Первый этаж лучше подойдет тем, кто путешествует с детьми, пожилым людям или пассажирам с объемным багажом: здесь ближе туалеты и проводник, не нужно подниматься по лестнице. Однако окна расположены довольно низко, а багажных отсеков наверху нет. Второй этаж, в свою очередь, предлагает лучший обзор из окна и более тихую атмосферу, но все санитарные комнаты находятся внизу, а подъем с чемоданами может стать испытанием.

Стоит отметить, что стоимость билетов в двухэтажных поездах обычно ниже, чем в фирменных составах, и разница может доходить до сорока процентов. Плацкартных вагонов в таких поездах не предусмотрено, а цены на билеты являются динамическими — чем раньше совершается покупка, тем выгоднее предложение. Поезда делают меньше остановок, что сокращает время в пути, но требует от пассажиров более компактной упаковки вещей из-за ограниченного пространства для багажа. Дополнительные услуги, например душ, оплачиваются отдельно.

В ближайшие годы РЖД планирует постепенно заменять обычные плацкартные вагоны двухэтажными составами на дальних маршрутах, делая ставку на повышение комфорта и обновление подвижного состава. Однако, отправляясь в путь, стоит помнить о компромиссах: более скромное багажное отделение и особенности планировки могут стать неожиданностью для тех, кто привык к старым поездам. Тем не менее, новые вагоны уже успели изменить представление о железнодорожных путешествиях по России.

