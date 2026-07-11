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Автор: Мария Степанова

11 июля 2026, 20:17

Двухэтажные вагоны с одноместными купе: как РЖД меняет формат дальних поездок

Двухэтажные вагоны с одноместными купе: как РЖД меняет формат дальних поездок

Билет как в самолёт, а комфорт как в отеле: почему Россия отказывается от классического плацкарта

Двухэтажные вагоны с одноместными купе: как РЖД меняет формат дальних поездок

РЖД тестируют двухэтажные вагоны с индивидуальными мини-купе, которые могут заменить плацкарт. Это решение связано с падением пассажиропотока и растущим спросом на личное пространство. Новинка обещает изменить привычный подход к поездкам на большие расстояния.

РЖД тестируют двухэтажные вагоны с индивидуальными мини-купе, которые могут заменить плацкарт. Это решение связано с падением пассажиропотока и растущим спросом на личное пространство. Новинка обещает изменить привычный подход к поездкам на большие расстояния.

В России обсуждается вопрос создания принципиально новых двухэтажных вагонов с одноместными мини-купе, которые могут стать альтернативой традиционному плацкарту. Такой шаг связан с необходимостью снижения стоимости бюджетных мест и растущей потребностью пассажиров в личном пространстве. По данным РЖД, за последние два года пассажиропоток на дальних маршрутах сократился почти на 40%, а авиаперевозки, напротив, выросли в три раза. Это вынуждает железнодорожные стороны искать новые форматы, чтобы сохранить привлекательность поездок на поезде.

Главная особенность нового вагона — мини-купе для одного пассажира. В каждом из 36 купе предусмотрено кресло-кровать размером 1850×700 мм, что позволяет обеспечить приватность без превращения поездки в элитную услугу. Кузов вагона выполнен из алюминиевых панелей, что снижает вес почти на треть по сравнению с традиционными решениями. Такой подход не только улучшает освещение, но и позволяет сократить эксплуатационные расходы.

Проект предусматривает два типа размещения: базовые одноместные мини-купе и более комфортные купе с индивидуальным санузлом. Последний вариант близок к купе или SV, однако массовое внедрение отдельных туалетов по цене плацкартных билетов пока выглядит маловероятным. Оба варианта рассчитаны на разные категории пассажиров и уровни комфорта, что позволяет гибко реагировать на запросы рынка.

Согласно исследованию, 66% опрошенных поддержали идею замены плацкартных вагонов на вагоны с одноместными купе. После пандемии многие стали острее воспринимать тесное соседство, что дополнительно подстегнуло спрос на обособленные решения. Двухэтажные вагоны с подобной компоновкой уже используются в некоторых странах Европы и Азии, однако российский проект делает акцент на массовой доступности и адаптации к региональным реалиям.

Пока проект находится на стадии обсуждения и доработки, новые маршруты только появляются. Важно отметить, что речь идёт не о существующем купе 1Б, а о принципиально новом уровне организации пространства и комфорта. Если концепция будет реализована, это может стать первым шагом к обновлению железнодорожных перевозок в России, где сохраняется высокий спрос на бюджетные поездки на большие расстояния. Для сравнения: в Европе двухэтажные вагоны часто используются на популярных направлениях, но не всегда доступны массовому пассажиру. Российский проект может изменить этот баланс, если удастся сохранить доступность и внедрить новые стандарты комфорта.

Интерес к индивидуализации транспортных решений заметен не только в железнодорожной сфере. Например, в сегменте электротранспорта для бизнеса также наблюдается спрос на персональные решения – как это видно на примере электровелосипеда Warrior Pro с двумя моторами и увеличенным запасом хода

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