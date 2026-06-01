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Автор: Мария Степанова

1 июня 2026, 16:26

Двухэтажный «Буревестник» между Москвой и Нижним: комфорт, первые сбои и реакция пассажиров

Двухэтажный «Буревестник» между Москвой и Нижним: комфорт, первые сбои и реакция пассажиров

Два этажа вперед, два шага назад: за что пассажиры хвалят и ругают новый «Буревестник» на маршруте Москва – Нижний Новгород

Двухэтажный «Буревестник» между Москвой и Нижним: комфорт, первые сбои и реакция пассажиров

Возвращение двухэтажного поезда «Буревестник» на маршрут Москва - Нижний Новгород стало заметным событием: пассажиры отмечают современный уровень комфорта, но сталкиваются с первыми организационными и сервисными проблемами. В чем особенности нового состава и почему запуск вызвал неоднозначную реакцию - в материале.

Возвращение двухэтажного поезда «Буревестник» на маршрут Москва - Нижний Новгород стало заметным событием: пассажиры отмечают современный уровень комфорта, но сталкиваются с первыми организационными и сервисными проблемами. В чем особенности нового состава и почему запуск вызвал неоднозначную реакцию - в материале.

Запуск двухэтажного поезда «Буревестник» по маршруту Москва — Нижний Новгород стал одним из самых обсуждаемых событий в сфере железнодорожных перевозок последних лет. После 11-летнего перерыва в свет вышел не просто обновлённый состав, а принципиально новый продукт: скоростной поезд с обслуживанием других классов, современным интерьером и расширенной вместимостью. Таким шагом сразу подняли планку ожиданий пассажиров, которые привыкли к стандартным дневным поездам на этом направлении.

В составе «Буревестника» предусмотрены вагоны с местами для сидения двух классов, купе, СВ. На каждом рейсе можно перевезти более 730 человек, время в пути составляет около четырёх часов. Поезд курсирует ежедневно, три пары рейсов в сутки. Среди заявленных преимуществ — кресла с розетками и USB, подсветка «Звёздное небо», три туалета в каждом вагоне и возможность выбрать формат поездки: от деловой в сидячем вагоне до более уединённой в купе или СВ.

Первые отзывы различаются. Многие пассажиры отмечают, что новый поезд действительно выгодно отличается от привычных составов: просторнее, современнее, больше вариантов размещения, приятный интерьер. Однако сразу же обнаружились и слабые места. В частности, часть пассажиров недовольна организацией посадки и логистикой: утренний рейс отправляется с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний — с Восточного, что оказалось непривычно для многих постоянных пользователей маршрута. Высокая вместимость требует чёткой работы станций и персонала, иначе очереди и задержки на посадке быстро портят впечатление от поездки.

Особое внимание привлекают бытовые и сервисные недочёты. Уже на первых рейсах поступили жалобы на состояние туалетов, а также сообщения о пропаже вещей из общего шкафа для верхней одежды. По одному из таких случаев транспортная полиция начала проверку. Хотя в этих эпизодах не говорится о системных проблемах поезда, они указывают на то, что для восприятия нового продукта важна отработка всех алгоритмов. Пассажиров ждут не только удобные кресла, но и стабильная работа всех базовых сервисов: чистые санитарные зоны, надёжное хранение вещей, понятная навигация и информация.

РЖД и ФПК оперативно реагируют на замечания: например, для «Буревестника» и «Авроры» теперь при покупке билета можно узнать направление кресла относительно движения поезда. Это небольшое, но важное улучшение, которое ценят многие пассажиры. В целом запуск «Буревестника» выглядит как решительный шаг вперёд для дневных маршрутов между Москвой и Нижним Новгородом, но первые месяцы эксплуатации выявили ряд организационных и сервисных проблем, которые требуют доработки.

Для российского рынка запуск двухэтажного поезда такого уровня — знаковый прецедент. Современные конструкции позволяют перевозить больше пассажиров без увеличения числа поездов, а разнообразие классов обслуживания делает поездку доступной для клиентов разных категорий. По данным отрасли, двухэтажные поезда уже успешно работают на других направлениях, но именно на маршруте Москва — Нижний Новгород традиционно высокий пассажиропоток, что создаёт дополнительные вызовы для логистики и сервиса. Если удастся устранить выявленные недочёты, «Буревестник» может стать новым стандартом для междугородних перевозок в России.

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