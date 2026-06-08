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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

8 июня 2026, 05:35

Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах

Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах

Роскошь уединения: почему одноместные купе в России — пока редкость, но скоро их станет больше

Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах

В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.

В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.

Появление двухэтажного поезда «Меридиан» с одноместными купе может стать прогрессивным шагом вперёд для российских железных дорог. В условиях, когда всё больше пассажиров ценят личное пространство и используют его в пути, такой формат обещает изменить привычные правила поездок на большие расстояния.

Проект реализует компания «Уральские локомотивы», запуск поезда по маршрутам планируется в течение трёх лет. Основная структура состава — разнообразие вагонов: от сидячих мест до купе на 2 и 4 человека, а также 14 одноместных купе, расположенных на втором этаже пятого вагона. Благодаря центральному коридору и разумному размещению купе удалось увеличить их количество без ущерба для комфорта.

Внутри одноместного купе пространство организовано максимально эффективно: Г-образный диван занимает почти всю площадь, создавая ощущение личной зоны. Для работы или приёма гостей предусмотрен откидной столик, встроенный шкаф и крючки для одежды, которые делают интерьер практичным. Над столом размещён монитор с информацией о поездке, меню и медиабиблиотекой, а также кнопка вызова проводника. Софитовая лампа с двумя режимами освещения позволяет выбрать подходящую атмосферу для работы или отдыха.

Подобная организация помещений — редкость для российских поездов. До сих пор одноместные купе встречались только в поезде «Экспресс» между Москвой и Санкт-Петербургом, где их всего девять. Во всех остальных случаях пассажирам приходилось выкупать всё купе, чтобы путешествовать в одиночку. Теперь возможность комфортно передвигаться одному станет доступнее и на других направлениях.

Состав «Меридиан» рассчитан на семь вагонов, но конструкция позволяет сцеплять несколько поездов до 14 или даже 21 вагона. Это даёт гибкость: на дневных маршрутах можно использовать только сидячие места, а на ночных — купейные. Такой подход делает поезд универсальным и позволяет адаптироваться под разные пассажиропотоки.

Первым маршрутом «Меридиана» станет направление Санкт-Петербург — Москва. Также рассматриваются южные регионы и города Урала, где традиционно высок спрос на премиальные места. Весь седьмой вагон отведён под VIP-купе, что говорит о стремлении удовлетворить запросы пассажиров разных категорий.

Модернизация пассажирских поездов в России идёт быстрыми темпами. Пассажиры всё чаще выбирают комфорт и приватность, а новые форматы вагонов позволяют обеспечить эти ожидания. В условиях конкуренции с авиацией и другими видами транспорта железные дороги обеспечивают не только скорость, но и качественно новый уровень сервиса.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются и на автомобильном рынке: например, в материале о различиях между китайской и японской Mazda CX-5 подробно рассматриваются тонкости комфорта и оснащения - подробнее о характеристиках Mazda CX-5 из Китая и Японии . Это соответствует общей тенденции к повышению удобства во всех видах транспорта.

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