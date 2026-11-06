В РЖД появился двухэтажный вагон с душем и детским купе: 99 розеток, Wi-Fi и сейф у каждого места — поезд, где наконец все продумано для пассажира

6 ноября 2026, 11:11
Как инженеры сделали поездку в двухэтажном вагоне комфортнее — все о новых технологиях
Как инженеры сделали поездку в двухэтажном вагоне комфортнее — все о новых технологиях
Двухэтажный вагон рассчитан на 64 пассажира и работу на электрифицированных и неэлектрифицированных линиях. В конструкции заявлены пневмоподвешивание и увеличенный до 10 000 км межсервисный интервал.
Для удобства пассажиров вагоны постоянно дорабатываются: конструкторы совершенствуют бытовое оснащение, системы жизнеобеспечения и сервисные решения, чтобы поездка была максимально комфортной и безопасной. Наглядным примером такого подхода стал новый двухэтажный пассажирский вагон, созданный конструкторами и выпускаемый на Тверском вагоностроительном заводе.
На один вагон приходится 99 электрических розеток и 128 USB-разъемов. Подключить устройство можно прямо в купе: там установлены розетки на 220 В и USB-порты, а в каждой туалетной комнате есть отдельная розетка на 220 В.
Такое оснащение входит в состав нового двухэтажного пассажирского вагона, созданного конструкторами. Его выпускают на Тверском вагоностроительном заводе. Конструкция выполнена в формате двухвагонного сцепа, эксплуатировать его можно как на электрифицированных, так и не на неэлектрифицированных железнодорожных линиях.
Вместимость сцепа вагона 64 места. Для каждого пассажира предусмотрено место для хранения личных вещей и индивидуальный сейф. В посадочном месте также есть светильник и розетка: электрическая и USB.
Бытовое оснащение включает душевую кабину в каждой вагоне. В каждом составе также есть детское купе с тематическим интерьером. В нем предусмотрен съемный детский манеж и беспроводное зарядное устройство. Для подачи установлены подстаканники. Тема дорожного быта перекликается с описанием жилого модуля Lada Largus , речь здесь также идет об удобствах для людей.
Температуру воздуха можно регулировать отдельно в каждом купе. В системе кондиционирования предусмотрены модули обеззараживания: по заявленным характеристикам они могут уничтожать до 95% вирусов, включая коронавирусы. В туалетных комнатах есть световая индикация отсутствия дверей и пеленальные столики. Краны работают бесконтактно. Подобный же принцип предусмотрен для дозаторов мыла и электросушилок.
В каждом сцепе оборудована технологичная сервисная зона. Вода в системе водоснабжения постоянно очищается и обеззараживается. Для посадки и высадки предусмотрена подсветка. Между тамбуром и салоном установлены сдвижные двери с кнопкой управления.
За ходовые качества отвечает система пневматического подвешивания кузова. Она обеспечивает более плавный ход и снижает воздействие на путевую инфраструктуру. В описании речь идет о снижении расходов перевозчика на инфраструктурные платежи. Межсервисный интервал при проектировании новых двухэтажных вагонов увеличивается с 3000 до 10 000 км. Это позволит оператору сократить затраты на обслуживание. Техническое состояние основных узлов и систем контролируется онлайн.
Пассажирам доступны информационные таблицы и интерактивные экраны с данными о поезде. Для вывода в интернет предусмотрены точки доступа по Wi-Fi. Конструкционная скорость вагона составляет 160 км/ч, ширина колеи - 1520 мм. Рабочий диапазон температур заявлен от -50 до +50 °С.
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