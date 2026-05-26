Индивидуальные мини-купе, личный санузел и современные материалы - как меняется дальнее железнодорожное путешествие

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 мая 2026, 12:23

Двухэтажный вагон РЖД с душем и туалетом в каждом купе: новый стандарт комфорта

Двухэтажный вагон РЖД с душем и туалетом в каждом купе: новый стандарт комфорта

Индивидуальные мини-купе, личный санузел и современные материалы - как меняется дальнее железнодорожное путешествие

Двухэтажный вагон РЖД с душем и туалетом в каждом купе: новый стандарт комфорта

РЖД анонсировали концепцию двухэтажного вагона с отдельными мини-купе, где у каждого пассажира есть собственный душ и туалет. Это решение может изменить привычный уровень комфорта и приватности в российских поездах, учитывая современные требования к личному пространству и гигиене.

РЖД анонсировали концепцию двухэтажного вагона с отдельными мини-купе, где у каждого пассажира есть собственный душ и туалет. Это решение может изменить привычный уровень комфорта и приватности в российских поездах, учитывая современные требования к личному пространству и гигиене.

На железнодорожном транспорте появилась концепция, которая позволяет изменить представление о дальних поездках. РЖД представила двухэтажный вагон, где каждый пассажир получает собственное мини-купе с индивидуальным душем и туалетом. Такой подход отвечает растущему спросу на конфиденциальность и гигиену, особенно с учетом новых стандартов в сфере пассажирских перевозок.

Инженеры сделали ставку на использование современных материалов: каркас из алюминиевых панелей и композитная внутренняя отделка позволяют снизить вес вагона почти на треть по сравнению с привычными моделями. Это не только влияет на изменение состава поезда, но и сокращает расходы, что может гарантировать доступную стоимость билетов для пассажиров.

Вагон разделен на две секции и установлен на трехосных тележках для повышения устойчивости. Вместимость — до 36 человек. В каждом купе предусмотрены климат-контроль, индивидуальное освещение, кондиционер, сейф и доступ к интернету. Для семейных поездок доступны двухместные купе с откидной полкой, а для одиночных пассажиров — одноместные с креслом-кроватью. Личный санузел становится особенно актуальным на коротких маршрутах, где вопросы гигиены выходят на первый план.

Безопасность и чистота — еще один приоритет. В отделке используются антибактериальные материалы, система обеззараживания воздуха и фильтры, снижающие риск распространения инфекций. По всему вагону установлено видеонаблюдение. Благодаря выездной диагностике плановый ремонт можно проводить без отцепки вагона; гарантийный пробег между техническими обслуживаниями достигает 10 тысяч километров, что дополнительно оптимизирует эксплуатационные расходы.

Введение индивидуального купе с санузлами может стать отправной точкой для обновления всего пассажирского парка страны. Судя по представленным данным, уровень изолированности и услуг, который ранее был доступен только в вагонах СВ, теперь предложен в экономклассе. Это особенно актуально на фоне растущих ожиданий пассажиров и новых стандартов перевозки. Для справки: в Европе и Азии аналогичные решения уже используются на некоторых маршрутах, однако в России такой уровень комфорта ранее был недоступен массовому потребителю. Если проект будет реализован, это может изменить опыт дальних поездок миллионов россиян.

Аналогичные решения уже встречаются в зарубежных поездах, однако российский проект делает акцент на доступности и адаптации к местным условиям. Если эта тенденция сохранится, такие вагоны могут появиться на ключевых маршрутах уже в ближайшие годы, обеспечивая миллионам пассажиров новый уровень комфорта и безопасности. К примеру, ранее отечественный рынок уже сталкивался с масштабными переменами: например, перезапуск производства автомобилей на бывшем заводе Toyota в Шушарах стал одним из самых значимых.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

XPeng G6: тест-драйв электрокроссовера с русским интерфейсом и запасом хода 510 км
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Белгород Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться