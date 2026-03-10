Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

Компактный автодом на базе Lada Granta: доступный вариант для путешествий по России

В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.

В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.

Появление компактного автодома на базе Lada Granta — событие, способное изменить рынок доступных решений для автотуризма в России. В условиях стабильно растущего спроса на мобильные дома отечественный производитель Lux Form предлагает вариант, сочетающий простоту, функциональность и сравнительно невысокую стоимость. Это не просто очередная модификация популярной модели, а попытка создать новый стандарт для путешествий вдвоем.

В основе проекта лежит обновленная Lada Granta, на которую установлен малогабаритный жилой модуль (кунг). Такой подход позволяет использовать автомобиль как для ежедневных поездок, так и для длительных путешествий или выездов на природу. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания двух человек: спальные места, базовые системы хранения, а также возможность выбора дополнительных опций.

Пока что публике был представлен только выставочный экземпляр, однако запуск серийного производства уже не за горами. Как сообщает Lada Online, автодом будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные бюджеты. Базовая версия оценивается примерно в 1 150 000 рублей, а более оснащенная комплектация «Люкс» — около 1 800 000 рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля.

Такой автодом может стать хорошей альтернативой для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за зарубежные аналоги. В условиях роста цен на импортные дома на колесах и ограниченного выбора на российском рынке решение Lux Form выглядит особенно актуально. Компактные размеры, адаптация к местным условиям и доступная цена могут расширить возможности для внутреннего туризма.

Если серийное производство действительно начнется в ближайшее время, у российских автолюбителей появится реальная альтернатива дорогим иностранным моделям. Это не только расширяет возможности для самостоятельных путешествий, но и демонстрирует потенциал отечественного автопрома в сегменте домов на колесах.