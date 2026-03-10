Прорыв от АвтоВАЗа: Московская компания выпустила двухместный автодом на платформе Lada Granta для длительных поездок и отдыха

10 марта 2026, 12:17
Компактный автодом на базе Lada Granta: доступный вариант для путешествий по России
В России представлен уникальный автодом на платформе Lada Granta, рассчитанный на двоих и обещающий изменить подход к автотуризму. Новинка появится в нескольких комплектациях и уже готовится к старту продаж. Почему этот проект может стать новым трендом для путешествий по стране - в нашем материале.
Появление компактного автодома на базе Lada Granta — событие, способное изменить рынок доступных решений для автотуризма в России. В условиях стабильно растущего спроса на мобильные дома отечественный производитель Lux Form предлагает вариант, сочетающий простоту, функциональность и сравнительно невысокую стоимость. Это не просто очередная модификация популярной модели, а попытка создать новый стандарт для путешествий вдвоем.
В основе проекта лежит обновленная Lada Granta, на которую установлен малогабаритный жилой модуль (кунг). Такой подход позволяет использовать автомобиль как для ежедневных поездок, так и для длительных путешествий или выездов на природу. Внутри предусмотрено все необходимое для комфортного проживания двух человек: спальные места, базовые системы хранения, а также возможность выбора дополнительных опций.
Пока что публике был представлен только выставочный экземпляр, однако запуск серийного производства уже не за горами. Как сообщает Lada Online, автодом будет доступен в нескольких комплектациях, что позволит подобрать вариант под разные бюджеты. Базовая версия оценивается примерно в 1 150 000 рублей, а более оснащенная комплектация «Люкс» — около 1 800 000 рублей. Для тех, кто предпочитает самостоятельную доработку, предусмотрена возможность приобретения только жилого модуля.
Такой автодом может стать хорошей альтернативой для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов переплачивать за зарубежные аналоги. В условиях роста цен на импортные дома на колесах и ограниченного выбора на российском рынке решение Lux Form выглядит особенно актуально. Компактные размеры, адаптация к местным условиям и доступная цена могут расширить возможности для внутреннего туризма.
Если серийное производство действительно начнется в ближайшее время, у российских автолюбителей появится реальная альтернатива дорогим иностранным моделям. Это не только расширяет возможности для самостоятельных путешествий, но и демонстрирует потенциал отечественного автопрома в сегменте домов на колесах.
Похожие материалы Лада
-
10.03.2026, 14:05
Geely Preface с новым мотором 150 л.с. выходит в России: комплектации и цены
Geely Preface теперь доступен в России с новым 2,0-литровым двигателем на 150 л.с. и двумя комплектациями. Модель стала интереснее для тех, кто ищет седан бизнес-класса по разумной цене. Почему это важно для рынка и какие опции теперь доступны - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Preface теперь ближе к конкурентам по стоимости.Читать далее
-
10.03.2026, 13:59
Lada Largus CNG: новые комплектации и старт продаж по сниженным ценам
АвтоВАЗ удивил автолюбителей: битопливный Lada Largus теперь доступен в новых комплектациях, а цены на стартовые версии заметно снизились. Какие опции вошли в базу, что изменилось для фургона и универсала, и почему сейчас самое время задуматься о покупке - разбираемся в деталях. Выгода может достигать 280 000 рублей, а условия лизинга и трейд-ин стали еще привлекательнее.Читать далее
-
10.03.2026, 13:25
«Москвич 3» против JAC: как российская локализация изменила китайский кроссовер
Кроссовер «Москвич 3» после локализации получил ряд доработок, которые отличают его от исходного JAC JS4. Производитель акцентирует внимание на улучшенной коррозионной стойкости, новых материалах и адаптации систем безопасности. Почему эти изменения важны для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
10.03.2026, 12:39
Porsche представил новую версию Cayenne S: расширение электрической линейки
Porsche продолжает наращивать присутствие в сегменте электромобилей, добавляя Cayenne S к уже известным Taycan, Macan II и E4 Cayenne. Новинка занимает промежуточное положение между базовой и топовой версиями, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных SUV. Эксперты отмечают, что этот шаг может стать ответом на снижение интереса к традиционным моделям бренда.Читать далее
-
10.03.2026, 12:18
Chrysler Pacifica 2027: новые комплектации, LED-оптика и снижение цен в США
Chrysler Pacifica 2027 выходит на рынок США с заметными изменениями: новые комплектации, современная светотехника и расширенные возможности персонализации. Впервые за долгое время стартовая цена стала ниже, а базовая версия LX заменяет прежний Voyager. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте минивэнов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.03.2026, 12:09
Renault Group запускает стратегию futuREady: новый этап развития компании
Renault Group объявила о запуске стратегии futuREady, которая сменит прежний план Renaulution. Новый подход обещает изменить структуру компании и повлиять на рынок автомобилей в Европе. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда и его позициях среди конкурентов.Читать далее
-
10.03.2026, 10:26
Hyundai Nexo второго поколения: водородный кроссовер с запасом хода до 826 км
Hyundai Nexo второго поколения официально представлен в Германии: цена от 69 900 евро, запас хода до 826 км. Почему водородные авто до сих пор не стали массовыми, какие проблемы с заправками и что изменилось в новом Nexo - разбираемся подробно. Мало кто знает, что спрос на такие машины в Европе почти исчез.Читать далее
-
10.03.2026, 10:04
Belgee X50+ впервые замечен в России: новые фото и детали о кроссовере
Обновленный Belgee X50+ без официальной премьеры уже попал в объективы камер на территории завода и на трассе М1. Модель с новым турбомотором и адаптированным клиренсом готовится к выходу на российский рынок. Почему это событие может изменить расстановку сил среди кроссоверов - разбираемся, что известно на данный момент.Читать далее
-
10.03.2026, 10:00
Новые автомобили JAECOO J6 появились в Петербурге
Марка JAECOO официально вывела на российский рынок свой третий кроссовер — модель J6. Автомобиль переднеприводный, оснащается 147-сильным турбомотором и 6-ступенчатым «роботом»Читать далее
-
10.03.2026, 09:56
Обновленный Haval H3 2026: спрос смещается к комплектациям Elite и новым опциям
На российском рынке стартовали продажи обновленного Haval H3 2026 года, и дилеры уже отмечают смещение интереса покупателей к комплектациям Elite с передним и полным приводом. Эксперты объясняют этот тренд сочетанием цены и расширенного оснащения.Читать далее
